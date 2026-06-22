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'ప్రొడ్యూసర్లు అలా చేస్తే ఆడియెన్స్ పక్కా థియేటర్​కు రావాల్సిందే'! - తేజ సజ్జా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్!

త్రీడీ వెర్షన్​లో మరోసారి ధియేటర్లో రానున్న హనుమాన్ - జూన్ 25న రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన మూవీ టీమ్ - సినిమాలను త్రీడీ వెర్షన్​లోకి తీసుకొస్తే ఆడియెన్స్ ధియేటర్స్ తప్పక​ వస్తారన్న తేజ సజ్జా

Teja Sajja Comments on Hanuman 3D Version
Teja Sajja Comments on Hanuman 3D Version (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 22, 2026 at 12:20 PM IST

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Teja Sajja Comments on Hanuman 3D Version : ఓటీటీల రాకతో ధియేటర్స్​కి వచ్చే ఆడియెన్స్ సంఖ్య తగ్గిపోయింది. ఏదో భారీ సినిమా అయితేనో లేదా పెద్ద స్టార్ చిత్రానికో మాత్రమే ప్రేక్షకులు థియేటర్​కు వెళ్తున్నారు. ఫుట్​ఫాల్స్ అధికంగా పడిపోవడం​తో ఓ పక్క నిర్మాతలు, మరోవైపు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు నష్టాలను చవిచూడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. దీంతో నిర్మాతలు ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పించేందుకు డిఫరెంట్​గా ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా హనుమాన్ హీరో తేజ సజ్జా చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. జనాలు థియేటర్లకు రావాలంటే నిర్మాతలు 'ఆ పని' చేయాలని అన్నారు. ఇంతకీ అదేంటంటే?

2024 సంక్రాంతి బరిలో నిలిచి సూపర్ హిట్ అందుకున్న హను-మాన్ సినిమాకు 3డీ వెర్షన్​ను మేకర్స్ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. ఇదే నెల 25న ఈ 3డీ వెర్షన్​ను థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ సందర్భంగా 'హనుమాన్ త్రీడీ వెర్షన్'​ ట్రైలర్ లాంఛ్ కార్యక్రమాన్ని తాజాగా ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో పాల్గొన్న తేజ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

అలా చేస్తే ఆడియెన్స్ ధియేటర్స్​కు రావాల్సిందే!
ఈ హనుమాన్ త్రీడీ వెర్షన్ కార్యక్రమంలో యంగ్ హీరో తేజ సజ్జా పలు ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. ప్రేక్షకులను ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడుతూ 'నేను కూడా మీతో పాటే హనుమాన్ త్రీ డీ వెర్షన్​ను ట్రైలర్ ద్వారా ఎక్స్​పీరియన్స్ చేస్తున్నాను. నిర్మాతలు నిరంజన్, చైతన్య ఎంతో కష్టపడి హనుమాన్ త్రీడీ వెర్షన్​ను ధియేటర్లలోకి తీసుకురాబోతున్నారు. ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నిర్మాతలు పడిన కష్టమంతా తెరపై కనిపిస్తుంది. ఈ చిత్రం మరోసారి ధియేటర్స్​లో చిన్నారులను, ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్​ను అలరిస్తుందని ఆశిస్తున్నా'

'ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటేనే గానీ హనుమాన్ లాంటి మూవీ దొరకదు. అలాంటిది ఇంత తక్కువ సమయంలోనే ఇలాంటి సినిమా నేను చేయడం, ప్రేక్షకుల ఆదరాభిమాలను పొందడం పట్ల రుణపడి ఉంటాను. ఫైనల్​గా జూన్ 25న హనుమాన్ త్రీడీ వెర్షన్​తో ధియేటర్లలో రిలీజ్ అవుతుంది. మీరంతా తప్పకుండా ధియేటర్లలోనే చూడాలి. ఎందుకంటే త్రీడీ వెర్షన్​ కాబట్టి. అయితే అన్ని సినిమాలు ఇకపై త్రీడీలో రిలీజ్ చేస్తే ఆడియెన్స్ కచ్చితంగా ధియేటర్​కు వస్తారు (నవ్వుతూ). ఈ ఐడియా బాగుంది' అని హీరో తేజ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.

ఇక హనుమాన్ చిత్రం విషయానికొస్తే 2024 జనవరి 12న ధియేటర్లో రిలీజైన ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సూపర్ రెస్పాన్స్​ను దక్కించుకుంది. రూ. 40 కోట్లతో నిర్మితమైన ఈ చిత్రం రూ. 300 కోట్లకు పైగా వరల్డ్​వైడ్ గ్రాస్​ను వసూలు చేసి ఆ సంవత్సరం విడుదలైన వాటిలో వన్​ ఆఫ్ ది టాప్​ గ్రాసర్​గా రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది.

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