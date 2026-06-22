'ప్రొడ్యూసర్లు అలా చేస్తే ఆడియెన్స్ పక్కా థియేటర్కు రావాల్సిందే'! - తేజ సజ్జా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్!
త్రీడీ వెర్షన్లో మరోసారి ధియేటర్లో రానున్న హనుమాన్ - జూన్ 25న రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన మూవీ టీమ్ - సినిమాలను త్రీడీ వెర్షన్లోకి తీసుకొస్తే ఆడియెన్స్ ధియేటర్స్ తప్పక వస్తారన్న తేజ సజ్జా
Published : June 22, 2026 at 12:20 PM IST
Teja Sajja Comments on Hanuman 3D Version : ఓటీటీల రాకతో ధియేటర్స్కి వచ్చే ఆడియెన్స్ సంఖ్య తగ్గిపోయింది. ఏదో భారీ సినిమా అయితేనో లేదా పెద్ద స్టార్ చిత్రానికో మాత్రమే ప్రేక్షకులు థియేటర్కు వెళ్తున్నారు. ఫుట్ఫాల్స్ అధికంగా పడిపోవడంతో ఓ పక్క నిర్మాతలు, మరోవైపు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు నష్టాలను చవిచూడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. దీంతో నిర్మాతలు ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పించేందుకు డిఫరెంట్గా ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా హనుమాన్ హీరో తేజ సజ్జా చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. జనాలు థియేటర్లకు రావాలంటే నిర్మాతలు 'ఆ పని' చేయాలని అన్నారు. ఇంతకీ అదేంటంటే?
2024 సంక్రాంతి బరిలో నిలిచి సూపర్ హిట్ అందుకున్న హను-మాన్ సినిమాకు 3డీ వెర్షన్ను మేకర్స్ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. ఇదే నెల 25న ఈ 3డీ వెర్షన్ను థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ సందర్భంగా 'హనుమాన్ త్రీడీ వెర్షన్' ట్రైలర్ లాంఛ్ కార్యక్రమాన్ని తాజాగా ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో పాల్గొన్న తేజ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అలా చేస్తే ఆడియెన్స్ ధియేటర్స్కు రావాల్సిందే!
ఈ హనుమాన్ త్రీడీ వెర్షన్ కార్యక్రమంలో యంగ్ హీరో తేజ సజ్జా పలు ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. ప్రేక్షకులను ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడుతూ 'నేను కూడా మీతో పాటే హనుమాన్ త్రీ డీ వెర్షన్ను ట్రైలర్ ద్వారా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాను. నిర్మాతలు నిరంజన్, చైతన్య ఎంతో కష్టపడి హనుమాన్ త్రీడీ వెర్షన్ను ధియేటర్లలోకి తీసుకురాబోతున్నారు. ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నిర్మాతలు పడిన కష్టమంతా తెరపై కనిపిస్తుంది. ఈ చిత్రం మరోసారి ధియేటర్స్లో చిన్నారులను, ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ను అలరిస్తుందని ఆశిస్తున్నా'
'ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటేనే గానీ హనుమాన్ లాంటి మూవీ దొరకదు. అలాంటిది ఇంత తక్కువ సమయంలోనే ఇలాంటి సినిమా నేను చేయడం, ప్రేక్షకుల ఆదరాభిమాలను పొందడం పట్ల రుణపడి ఉంటాను. ఫైనల్గా జూన్ 25న హనుమాన్ త్రీడీ వెర్షన్తో ధియేటర్లలో రిలీజ్ అవుతుంది. మీరంతా తప్పకుండా ధియేటర్లలోనే చూడాలి. ఎందుకంటే త్రీడీ వెర్షన్ కాబట్టి. అయితే అన్ని సినిమాలు ఇకపై త్రీడీలో రిలీజ్ చేస్తే ఆడియెన్స్ కచ్చితంగా ధియేటర్కు వస్తారు (నవ్వుతూ). ఈ ఐడియా బాగుంది' అని హీరో తేజ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
Team #HanuMan lights up the spectacular 3D Trailer Launch Event along with Mega Supreme Hero @IamSaiDharamTej ❤️🔥— YouWe Media (@MediaYouwe) June 21, 2026
In cinemas from 25th June, 2026 🔥
A film by @PrasanthVarma
🌟 Starring SuperHero @tejasajja123@Actor_Amritha @Primeshowtweets @Niran_Reddy @Chaitanyaniran… pic.twitter.com/E5Ul9vcsSf
ఇక హనుమాన్ చిత్రం విషయానికొస్తే 2024 జనవరి 12న ధియేటర్లో రిలీజైన ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సూపర్ రెస్పాన్స్ను దక్కించుకుంది. రూ. 40 కోట్లతో నిర్మితమైన ఈ చిత్రం రూ. 300 కోట్లకు పైగా వరల్డ్వైడ్ గ్రాస్ను వసూలు చేసి ఆ సంవత్సరం విడుదలైన వాటిలో వన్ ఆఫ్ ది టాప్ గ్రాసర్గా రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది.
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