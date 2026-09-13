సైమా 2026 : ఉత్తమ నటుడిగా తేజ సజ్జా- వరుసగా రెండోసారి అవార్డ్
అట్టహాసంగా సైమా అవార్డుల వేడుక - హాజరైన తెలుగు సినీతారలు
Published : September 13, 2026 at 9:35 AM IST
SIIMA 2026 Awards : ప్రతిష్ఠాత్మక సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్ (సైమా) వేడుకలు బెంగళూరులో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. శనివారం తొలిరోజు వేడుకలు కోరమంగళ ఇండోర్ స్టేడియం వేదికగా అట్టహాసంగా జరిగాయి. తొలి రోజు తెలుగు, కన్నడ సినిమాలకు సంబంధించిన అవార్డులు అందజేశారు. 2025ఏడాదికిగానూ సినిమా రంగంలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులకు అవార్డులు దక్కాయి. మరి తెలుగు నుంచి ఎవరెవరికి ఏయే అవార్డులు దక్కాయంటే?
ఉత్తమ నటుడిగా తేజ సజ్జ
గతేడాది 'మిరాయ్' సినిమాతో బ్లాక్బస్టర్ విజయం అందుకున్న తేజ సజ్జా ఉత్తమ నటుడిగా సైమా పురస్కారం అందుకున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆయన నటనకుగానూ ఈ అవార్డు దక్కింది. కాగా, గతేడాది కూడా తేజ సజ్జాకు సైమా అవార్డు దక్కింది. 2024లో ఆయన హీరోగా వచ్చిన హనుమాన్కుగానూ తేజ సజ్జా ఉత్తమ నటుడు క్రిటిక్స్ విజేతగా నిలిచారు.
అలాగే 2025 సంక్రాంతికి సూపర్ హిట్ అందుకున్న నటి ఐశ్వర్యా రాజేశ్కు ఉత్తమ నటి (క్రిటిక్స్) అవార్డు దక్కింది. ఆమెకు 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' చిత్రంలో నటనకుగానూ ఈ పురస్కారం లభించింది. ఇక అదే సినిమాలో తన నటనతో నవ్వులు పూయించిన మాస్టర్ రేవంత్ (బుల్లిరాజు)కు ఉత్తమ హాస్యనటుడి అవార్డు దక్కింది. బాలకృష్ణ డాకు మహారాజ్లో కీలక పాత్ర పోషించిన శ్రద్ధా శ్రీనాథ్కు ఉత్తమ సహాయ నటి పురస్కారం దక్కింది.
Laughter, conversations and a whole lot of fun on stage! #TejaSajja, #AkulBalaji and #AnilRavipudi share a lively moment at SIIMA 2026.— SIIMA (@siima) September 12, 2026
Book your tickets now: https://t.co/hR282W575O
13 September | Koramangala Indoor Stadium, Bengaluru@nexaexperience @airtelindia #swastiks… pic.twitter.com/ljVKpUJNE8
కన్నడలో రిషభ్కు
ఇక కాంతార ఛాప్టర్ 1 సినిమాకుగానూ రిషభ్ శెట్టి బెస్ట్ హీరోగా అవార్డు సొంతం చేసుకున్నారు.
Some performances stay with you because they feel beautifully real.#AshikaRanganath brings emotional nuance and authenticity to the world of Gatha Vaibhava.— SIIMA (@siima) September 12, 2026
For a portrayal that resonated through its honesty and depth, she wins Best Actress in a Leading Role – Critics.
Book… pic.twitter.com/JjaZmCMJUS
అవార్డులు అందుకున్న విజేతలు
- ఉత్తమ నటుడు - తేజ సజ్జా (మిరాయ్)
- ఉత్తమ నటి - ఐశ్వర్య రాజేశ్ (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం)
- ఉత్తమ సహాయ నటుడు - సత్యదేవ్ (కింగ్డమ్)
- ఉత్తమ సహాయ నటి - శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ (డాకు మహారాజ్)
- ఉత్తమ హాస్య నటుడు - బుల్లిరాజు (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం)
- ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ -కార్తిక్ ఘట్టమనేని (మిరాయ్)
- ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు -రమణ గోగుల (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం)
- ఉత్తమ నేపథ్య గాయని -సమీరా భరద్వాజ్ (కోర్ట్)
- ఉత్తమ నటుడు (పరిచయ) - హర్ష్ రోషన్ (కోర్ట్)
- ఉత్తమ నటి (పరిచయ) - శ్రీదేవి (కోర్ట్)
- ఉత్తమ నటి (పరిచయ) -సాక్షి మడోల్కర్ (మోగ్లీ)
- ఉత్తమ గేయ రచయిత: పూర్ణా చారి (కోర్ట్)