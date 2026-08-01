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మెగా 158 స్పెషల్ వీడియో- బాక్సాఫీస్ వద్ద మ్యాజిక్ రిపీట్?

మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా దర్శకుడు బాబీ తెరకెక్కిస్తున్న ప్రాజెక్ట్ మెగా 158 - బాబీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సరికొత్త మేకింగ్ వీడియో రిలీజ్

Bobby-Mega 158 Update
Bobby-Mega 158 Update (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 2:31 PM IST

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Bobby Mega 158 Update : టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి లైనప్ ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్‌కు ఫుల్ కిక్ ఇస్తోంది. ఆయన హీరోగా యువ దర్శకుడు బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో మెగా 158 వర్కింగ్ టైటిల్‌తో ఒక ప్రాజెక్ట్ తెరకెక్కుతోంది. ఈ కాంబినేషన్‌పై మొదట్నుంచి ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇక ఇటీవల ఈ ప్రాజెక్ట్‌ నుంచి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. దర్శకుడు బాబీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ చిత్ర బృందం ఒక స్పెషల్ మేకింగ్ వీడియోను నెట్టింట వదిలింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. అసలు ఈ మేకింగ్ వీడియోలో ఏముంది, ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ విశేషాలు ఏంటనే వివరాల్లోకి వెళితే

వాల్తేరు వీరయ్య సక్సెస్ కిక్
చిరంజీవి బాబీ కాంబినేషన్ అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చే సినిమా వాల్తేరు వీరయ్య. సంక్రాంతి కానుకగా వచ్చిన ఆ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. పక్కా కమర్షియల్ హంగులతో మెగాస్టార్‌ను వింటేజ్ లుక్‌లో చూపించి బాబీ ఆడియన్స్‌ను ఫిదా చేశాడు. ముఖ్యంగా చిరు టైమింగ్, కామెడీ, యాక్షన్ సీక్వెన్సులు అభిమానులకు ఒక పండుగలా అనిపించాయి. ఆ సినిమా ఇచ్చిన భారీ సక్సెస్ కిక్‌తోనే ఇప్పుడు మరోసారి ఈ సూపర్ హిట్ కాంబో సెట్ అవ్వడం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఆ హిట్ ఇచ్చిన జోష్ ఈ సినిమాకు బాగా ప్లస్ అవుతుంది.

మరోసారి యాక్షన్ కమర్షియల్ మీల్స్
వాల్తేరు వీరయ్య లాంటి బ్లాక్‌బస్టర్ తర్వాత వీళ్లిద్దరూ రెండోసారి చేతులు కలపడంతో మెగా 158పై అంచనాలు రెట్టింపు అయ్యాయి. మొదటి సినిమాను మించి ఈసారి ఫ్యాన్స్‌కు ఫుల్ మీల్స్ పెట్టేలా ఒక పక్కా యాక్షన్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌ను బాబీ సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. చిరంజీవి బాడీ లాంగ్వేజ్‌కు సరిపోయేలా కథను పకడ్బందీగా రాసుకున్నారని సమాచారం. మెగా అభిమానులు ఏమైతే కోరుకుంటారో అవన్నీ ఈ సినిమాలో ఉండేలా దర్శకుడు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌తో మరోసారి బాక్సాఫీస్ దగ్గర మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందని ఫ్యాన్స్ బలంగా నమ్ముతున్నారు.

మేకింగ్ వీడియోలో బాబీ
ఇక బాబీ కొల్లి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ మేకింగ్ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. ప్రతి బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమా వెనుక ఒకే ఒక్క విజన్ ఉంటుందనే క్యాప్షన్‌తో ఈ వీడియో మొదలవుతుంది. ఇందులో బాబీ సెట్స్‌లో షాట్స్ ప్లాన్ చేయడం, మైక్ పట్టుకుని తన టీమ్‌ను గైడ్ చేయడం లాంటి సీన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే లొకేషన్‌లో టీమ్‌తో సరదాగా గడపడం లాంటి విజువల్స్ కూడా ఇందులో చూపించారు. సినిమా సెట్స్‌పై బాబీ ఎంత యాక్టివ్‌గా ఉంటాడో ఈ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది.

అదిరిపోయే టెక్నికల్ టీమ్
ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ను కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై వెంకట్ కె నారాయణ ఎంతో గ్రాండ్‌గా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు అదిరిపోయే టెక్నికల్ టీమ్ పని చేస్తోంది. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా థమన్ వర్క్ చేస్తున్నాడు. సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా విజయ్ కార్తీక్ కన్నన్, ఎడిటర్‌గా ఆంటోనీ రూబెన్, ఆర్ట్ డైరెక్టర్‌గా అవినాష్ కొల్ల వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇంతటి భారీ సాంకేతిక నిపుణుల బృందం ఈ సినిమాకు పని చేస్తుండటంతో ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ పరంగా సినిమా చాలా రిచ్‌గా రాబోతోందని చెప్పొచ్చు. హీరోయిన్, అలాగే మిగతా స్టార్ కాస్ట్ వివరాలు త్వరలోనే మరో అప్డేట్​తో చెప్పనున్నారు.

బాబీ మార్క్ ఎలివేషన్స్
డైరెక్టర్ బాబీ ట్రాక్ రికార్డ్ చూసుకుంటే కమర్షియల్ సినిమాలను డీల్ చేయడంలో అతనికి మంచి పట్టు ఉంది. పవర్, జై లవకుశ, వెంకీ మామ లాంటి చిత్రాలతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర తన మార్క్ ఏంటో చూపించాడు. హీరోల ఎలివేషన్స్, ఆడియన్స్‌కు నచ్చే మాస్ ఎలిమెంట్స్ ప్లాన్ చేయడంలో అతనికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్టైల్ ఉంది. ఒక సగటు ప్రేక్షకుడికి థియేటర్‌లో ఎలాంటి సీన్స్ కనెక్ట్ అవుతాయో అతనికి బాగా తెలుసు. అలాంటి మాస్ పల్స్ తెలిసిన దర్శకుడు ఇప్పుడు మెగా 158తో తనలోని మరో ఫ్యాన్ బాయ్‌ను బయటకు తీయనున్నట్లు టాక్. మరి అభిమానులకు ఎలాంటి ట్రీట్ ఇస్తాడో చూడాలి.

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TAGGED:

MEGA 158 UPDATE
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WALTAIR VEERAYYA COMBO
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