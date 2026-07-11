హాలీవుడ్ సింగర్ పెళ్లి ఖర్చుల లెక్కలు వింటే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే- ఎన్ని వందల కోట్లో తెలుసా?
మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్లో టేలర్ స్విఫ్ట్ గ్రాండ్ వెడ్డింగ్- అనుమతి కోసం న్యూయార్క్ సిటీకి కోట్లలో చెల్లింపు- పోలీసుల ఓవర్టైమ్ డ్యూటీల ఖర్చు కూడా భరించిన సింగర్- పెళ్లికి ముందు స్వచ్ఛంద సంస్థలకు భారీగా విరాళం
Published : July 11, 2026 at 1:46 PM IST
Travis Kelce Wedding Permit Cost : ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులను తన పాటలతో ఉర్రూతలూగించిన హాలీవుడ్ పాప్ సింగర్ టేలర్ స్విఫ్ట్ పెళ్లి వార్త ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది. ప్రముఖ అమెరికన్ ఎన్ఎఫ్ఎల్ ఫుట్బాల్ స్టార్ ఆటగాడు ట్రావిస్ కెల్సీతో ఆమె వివాహం చాలా అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. న్యూయార్క్ సిటీలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ క్రీడా ప్రాంగణం మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్లో ఈ వేడుకను కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించారు. రెండు రోజుల పాటు సాగిన ఈ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్కు వందలాది మంది సినీ, క్రీడా వ్యాపార రంగాల సెలబ్రిటీలు అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఈ పెళ్లికి సంబంధించిన ఖర్చుల వివరాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. అత్యంత ఖరీదైన వివాహ వేడుకల్లో ఒకటిగా ఈ పెళ్లి ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుందని అభిమానులు, నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే!
పర్మిట్ ఫీజు కోట్లలో
సాధారణంగా అమెరికాలో ఏ నగరంలో అయినా ఇలాంటి పెద్ద కార్యక్రమాలు చేయాలంటే స్థానిక యంత్రాంగం నుంచి ముందుగానే అనుమతులు తీసుకోవడం తప్పనిసరి. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన పెళ్లి కోసం టేలర్ స్విఫ్ట్ ఏకంగా 1.38 కోట్లు రూపాయలను అనుమతుల కోసమే న్యూయార్క్ నగరపాలక సంస్థకు ఫీజు రూపంలో చెల్లించింది. ఈ విషయాన్ని న్యూయార్క్ నగర మేయర్ జోరాన్ మమ్దానీ వెల్లడించారు. శుక్రవారం మీడియాతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై మాట్లాడిన ఆయన ఈ వేడుకకు సంబంధించిన పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలను పత్రికా ముఖంగా పంచుకున్నారు. పెళ్లి వేడుక సందర్భంగా భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేసినందుకు పోలీసుల ఓవర్ టైమ్ డ్యూటీలకు అయ్యే అదనపు ఖర్చును సింగర్ చెల్లిస్తుందా? అని విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు ఏమాత్రం దాచకుండా సమాధానం ఇచ్చారు. ఈవెంట్ నిర్వహణకు అలాగే పోలీసుల బందోబస్తుకు సంబంధించిన పూర్తి ఖర్చును అమెరికా పన్ను చెల్లింపుదారుల మీద పడకుండా ఆమె ఇప్పటికే చెల్లించిందని నగర మేయర్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.
వీధులన్నీ దిగ్బంధం
ఇంత పెద్ద ఎత్తున పెళ్లి జరుగుతుండటంతో న్యూయార్క్ నగరంలో ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా నగర పోలీస్ అధికారులు భారీ ఎత్తున భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. హాలీవుడ్ ప్రముఖులు ఇతర దేశాలకు చెందిన వీఐపీలు వందల సంఖ్యలో తరలిరావడంతో పోలీసులు అత్యంత పటిష్ఠమైన కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకున్నారు. దీనిలో భాగంగా మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రధాన రహదారులన్నింటినీ వాహనాల రాకపోకలకు వీల్లేకుండా పూర్తిగా మూసివేశారు. స్థానిక ప్రజలకు లేదా రోజువారీ ప్రయాణికులకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా భారీ సంఖ్యలో అదనపు పోలీసు బలగాలను నగర వీధుల్లో మోహరించారు. నగర ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా తీసుకున్న ఈ భద్రతా చర్యలకు అయ్యే అదనపు ఖర్చు మొత్తాన్ని టేలర్ స్విఫ్ట్ స్వయంగా తన సొంత జేబులోంచి భరించడం అందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.
అంగరంగ వైభవంగా వేడుకలు
టేలర్ స్విఫ్ట్ ట్రావిస్ కెల్సీల వివాహ వేడుక న్యూయార్క్ నగరంలో ఒక పెద్ద పండుగ వాతావరణాన్ని తలపించింది. నగరంలో ఎటు చూసినా ఈ పెళ్లికి సంబంధించిన కోలాహలమే కనిపించింది. అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య జరిగిన ఈ వేడుకలోకి సాధారణ మీడియాకు కూడా చాలా పరిమితంగానే ప్రవేశం కల్పించారు. లోపల జరిగిన ఇతర పెళ్లి వేడుకల్లో పలువురు ప్రముఖ సింగర్లు లైవ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి వచ్చిన అతిథులను ఎంతగానో ఉత్సాహపరిచి అలరించారు. పెళ్లికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ అత్యంత ఖరీదైన డిజైనర్ కానుకలు రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ రూపంలో బహుమతులుగా ఇచ్చినట్లు కూడా స్థానిక మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ వేడుక కారణంగా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న లగ్జరీ హోటళ్లు ఖరీదైన రెస్టారెంట్లు అన్నీ అతిథులతో పూర్తిగా నిండిపోయాయి. నగరంలో వ్యాపారపరంగా కూడా ఈ పెళ్లి ఒక పెద్ద సక్సెస్ఫుల్ ఈవెంట్గా మారిపోయిందని స్థానిక వ్యాపారులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
మొత్తం ఖర్చు ఎంత?
ఇక ఈ పెళ్లికి అయిన మొత్తం ఖర్చు వివరాలు వింటే ఎవరైనా సరే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఈ రెండు రోజుల వేడుక కోసం వారు ఎంత ఖర్చు చేశారనే దానిపై కచ్చితమైన అధికారిక లెక్కలు బయటకు రాకపోయినా ప్రముఖ బిజినెస్ పత్రిక ఒకటి అంచనా వేసింది. ఈ మొత్తం ఈవెంట్ ఖర్చు ఏకంగా రూ. 170 కోట్లు దాటి ఉంటుందని ఆ నివేదిక పేర్కొంది.
భారీగా విరాళం
అయితే పెళ్లి కోసమే కోట్లు ఖర్చు చేయకుండా ఈ జంట తమ మంచి మనసును కూడా ప్రపంచానికి చాటుకున్నారు. కొత్తగా వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టే ముందు పేదలకు సాయం చేసే పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలకు ఏకంగా రూ. 220 కోట్ల వరకు భారీ విరాళం ప్రకటించి అందరి ప్రశంసలు మన్ననలు అందుకున్నారు. కోట్లు ఖర్చు చేసి సొంతంగా పోలీసుల ఖర్చులు సైతం భరించిన ఈ తీరు చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాగే ఈ కొత్త జంటకు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
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