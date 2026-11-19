'ఈ నగరానికి ఏమైంది?'- ఆ మ్యాజిక్ 'రిపీట్' అయ్యిందా?
ENE Repeat Review : యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ 'ఈ నగరానికి ఏమైంది' సీక్వెల్ గురువారం థియేటర్లలో రిలీజైంది. మరి సినిమా ఎలా ఉందంటే?
Published : November 19, 2026 at 6:39 PM IST
తెలుగు యూత్లో కల్ట్గా మారింది ఈ నగరానికి ఏమైంది సినిమా. 2018లో ఈ చిత్రం ఎలాంటి హడావుడి, అంచనాలు లేకుండా వచ్చింది. అయితే థియేటర్ల కంటే ఓటీటీలో దీనికి వేరే లెవెల్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు దీనికి సీక్వెల్ తెరకెక్కింది. ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్ టైటిల్తో ఇవాళ థియేటర్లోకి వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందంటే?
తొలి సినిమా ఫెయిల్ అవ్వడంతో నలుగురు స్నేహితులు (వివేక్, కార్తీక్, కౌశిక్, ఉప్పీ) అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకుంటారు. దీంతో దర్శకుడు వివేక్ (విశ్వక్సేన్) నిరాశలో కుంగిపోయి ఇంట్లోనే ఉంటాడు. అదే సమయంలో అతడి ప్రేయసి షిర్లే (అనీషా ఆంబ్రోస్) కూడా దూరమవుతుంది. అయితే, మిగిలిన ముగ్గురు ఇండస్ట్రీలోనే ఉండి అప్పులన్నీ తీర్చేసి మళ్లీ కొత్త సినిమాకు ప్రయత్నాలు మొదలుపెడతారు. ఈ క్రమంలో, మెడిసిన్ చదువుతున్నా సినిమాలంటే పిచ్చి ఉన్న ఉప్పీ చెల్లెలు కీర్తన (శివాత్మిక) కార్తీక్ వద్ద అసిస్టెంట్గా చేరుతుంది. వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురిస్తుంది. కానీ, కీర్తనకు దిల్లీ డాక్టర్ అంకిత్ (శ్రీరామచంద్ర)తో పెళ్లి కుదరడం, ఆ తర్వాత ఈ నలుగురు స్నేహితులు అంకిత్తో కలిసి చేసుకున్న పార్టీలో జరిగిన ఒక పెద్ద రభస కారణంగా ఆ పెళ్లి ఆగిపోవడం కథను కీలక మలుపు తిప్పుతుంది.
Our Psycho Vivek wanted to capture a video but he ended up capturing a whole lot of LOVE ❤️ #ENERepeat gang receiving an ABSOLUTELY WILD reception at Sreeramulu Theatre 💥💥 #BlockbusterENERepeat #ENE2 https://t.co/7Ir37zaUTK— ENE Repeat (@ENERepeat) November 19, 2026
కీర్తన తండ్రి (ప్రియదర్శిని రామ్) తన కూతురి డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ కోసం ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేస్తారు. కానీ పెళ్లి ఆగిపోవడంతో ఆగ్రహించిన ఆయన, ఆ ఖర్చంతా తిరిగి ఇవ్వకపోతే ఆ నలుగురిపై క్రిమినల్ కేసు పెడతానని హెచ్చరిస్తారు. ఈ గండం నుంచి గట్టెక్కడానికి వివేక్ ఒక సినిమా తీసి ఆ డబ్బు చెల్లించాలని ప్లాన్ చేస్తాడు. అసలు ఆ సినిమాలో కీర్తన కుటుంబాన్ని ఎలా భాగస్వామ్యం చేశాడు? ఆ నలుగురు స్నేహితులు సినిమా తీసి విజయం సాధించారా? చివరికి కీర్తన పెళ్లి ఎవరితో జరిగింది? అనేది వెండితెరపైనే చూడాలి.
సినిమా ఎలా సాగిందంటే?
తొలి పార్ట్లో ఉన్న కీలక రోల్స్ తప్పితే ఆ కథతో సీక్వెల్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. సీక్వెల్ కోసం మొదటి పార్ట్ చూడాల్సిన పని లేదు. సినిమా ప్రారంభంలోనే కథలో లీనమైపోతారు. నలుగురు ఫ్రెండ్ గ్యాంగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీయడం, వాళ్లు చేసే అల్లరి, సరదా సరదాగా సాగిపోతుంది. కీర్తన పాత్ర ఆసక్తిగా అనిపిస్తుంది. అయితే తొలి పార్ట్ నేచురల్గా ఉంటే, సీక్వెల్ మాత్రం కాస్త నాటకీయతగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే లాగ్ అనిపిస్తుంది. పెళ్లి క్యాన్సిల్ అయిన సన్నివేశం సహా కొన్నికొన్ని సీన్స్లో లాజిక్ మిస్ అయ్యారు డైరెక్టర్. అయితే కామెడీతో ఆడియెన్స్కు ఆ బోరింగ్ ఫీల్ అనిపించకుండా కవర్ చేశారు.
The boys have marked their attendance 😎 Now it’s your turn to MASS BUNK 🔥 Is that Clear? #BlockbusterENERepeat #ENERepeat #ENE2 #TharunBhascker @VishwakSenActor @AbhinavGomatam @maganti_srinath #VenkateshKakumanu @anishaambrose @ShivathmikaR #VivekSagar @SOriginals1 @rootnodecinema @EneRepeat @thinkmusicindia— ENE Repeat (@ENERepeat) November 19, 2026
కీలక పాత్రలు కౌశిక్, ఉప్పీ పాత్రల చుట్టూ తిరిగే సన్నివేశాలు కడుపుబ్బా నవ్విస్తాయి. ఆ తర్వాత అంకిత్తో ఈ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ చేసుకునే పార్టీ, అక్కడక్కడా కొన్ని సీన్సు ఫస్టాఫ్కు హైలైట్గా నిలిచాయి. ఇక నాలుగు రోజుల్లో సినిమా తీయాలన్న టార్గెట్తో ఈ గ్యాంగ్ ఫ్లైట్ ఎక్కడంతో సెకండాఫ్ మొదలవుతుంది. ఈ క్రమంలో దర్శకుడికి ఇబ్బందులు, నటులు, సాంకేతిక బృందాల్లోని తదితర అంశాలు కథపై ఆసక్తి కలిగిస్తాయి. ఇక్కడ కూడా లాజిక్ లేకుండా కేవలం కామెడీనే డైరెక్టర్ నమ్ముకున్నారు. తొలి పార్ట్లో పాపులరైనట్లుగానే కౌశిక్ పాత్రను ఇక్కడ కూడా హైలైట్ చేశారు. ఇక ఆఖర్లో హీరో విష్వక్ సేన్ డాక్టర్లకు- సినిమాకు లింక్ చేస్తూ చెప్పే డైలాగ్ ఆకట్టుకుంటుంది. చివర్లో పలువురి క్యామియోలు కూడా ఉన్నాయి. ఓవరాల్గా టికెట్కు పైసా వసూల్ అనిపిస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ను అలరిస్తుంది!
ప్లస్ -మైనస్లు ఇవే!
సినిమాకు ముఖ్యంగా కామెడీనే అత్యంత బలం. కౌశిక్ పాత్ర, అతడి నటనతో పాటు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ సినిమా తీసే సన్నివేశాలు ఆకట్టుకుంటాయి. అయితే స్టోరీలో అక్కడక్కడా లాజిక్ మిస్ అవ్వడం మైనస్. కానీ ఓవరాల్గా 'ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్' సినిమా ప్రేక్షకులకు నవ్వులు పంచుతుంది.
గమనిక : ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
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