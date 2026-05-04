'రీల్ టు రియల్'- రిలీజ్​కు ముందే 'జన నాయకుడు'గా విజయ్ దళపతి!

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ పార్టీ గ్రాండ్ విక్టరీ- సోషల్ మీడియాలో హీరో పేరు ట్రెండింగ్- అభిమానుల సందడే సందడి!

Thalapathy Vijay
Thalapathy Vijay (Source : IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 4, 2026 at 5:19 PM IST

Thalapathy Vijay Jana Nayakudu : తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ పేరు ప్రస్తుతం దేశంలోనే టాప్​ ట్రెండింగ్​లో ఉంది. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన పార్టీ టీవీకే (తమిళ వెట్రి కళగం) భారీ విజయం దిశగా దూసుకుపోతుండడమే ఇందుకు కారణం. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు. ఆయన లీడ్​ రోల్​లో నటించిన జన నాయకుడు సినిమా రిలీజ్ కాకముందే విజయ్ రియల్ లైఫ్​లో జన నాయకుడు అయిపోయారంటూ ఫ్యాన్స్ పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.

లాస్ట్ సినిమా!
విజయ్ లీడ్​ రోల్​లో నటించిన సినిమా 'జన నాయకుడు'. హెచ్ వినోద్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఇది విజయ్ సినీ కెరీర్​లో ఆఖరి సినిమాగా తెరకెక్కింది. దీంతో ఈ సినిమాను పండగలా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని దళపతి ఫ్యాన్స్ ఫిక్స్ అయ్యారు. ఇదే ఏడాది జనవరి 09న రిలీజ్ కావాల్సి ఉండగా, పలు కారణాల వల్ల ఈ సినిమాకు సెన్సార్స్ క్లియరెన్స్ లభించలేదు. దీంతో చిత్రం విడుదల ఆలస్యం అవతూ వస్తోంది.

రీల్ టు రియల్ జన నాయకుడు
ఈ సినిమా విడుదల కాకుండానే అనేక చిక్కులు ఎదుర్కొంటుంది. అయితే ప్రస్తుతం విజయ్ పార్టీ తమిళనాడు ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. దీంతో తమ హీరో రీల్ లైఫ్​లో నాయకుడిగా నటించిన సినిమాను అడ్డుకున్నా, తాజా ఫలితాలతో రియల్ లైఫ్​లో జన నాయకుడు అయ్యారంటూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇక తమ హీరో ప్రభుత్వంలో ఈ సినిమాను భారీ హిట్ చేస్తామంటూ పోస్టులు పెడుతున్నారు.

ఇక విడుదలపై ఫోకస్!
విజయ్ ఆఖరి సినిమా జన నాయకుడు కోసం తాము ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నామని, థియేటర్లలో చూసేందుకు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నామని అభిమానులు కామెంట్ చేస్తున్నారు. మేకర్స్ ఇకపై సినిమాను రిలీజ్ చేయడంపై ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టాలని కోరుతున్నారు. వీలైనంత త్వరగా సెన్సార్ పనులు క్లియర్ చేసుకొని, విడుదల తేదీని ప్రకటించాలంటూ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు.

