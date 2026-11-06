మళ్లీ కెమెరా ముందుకు విజయ్- డైరెక్టర్గా గౌతమ్ మేనన్- కానీ చిన్న ట్విస్ట్!
Vijay Acting Comeback: సినిమాలకు గుడ్బై చెప్పి పూర్తిగా రాజకీయాలకే పరిమితమైన విజయ్ మళ్లీ కెమెరా ముందుకు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
Published : November 6, 2026 at 11:49 AM IST
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విజయ్ సినిమాలకు దూరంగా ఉంటానని ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చారు. 'జన నాయకుడు'తో నటుడిగా తన ప్రయాణానికి ముగింపు పలికినట్లు కూడా చెప్పారు. అందుకే ఇకపై ఆయనను కెమెరా ముందు చూడలేమనే భావన అభిమానుల్లో ఉంది. అయితే ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన ఒక సమాచారం మాత్రం ఆ నిర్ణయానికి చిన్న మినహాయింపు ఉండొచ్చనే ఆసక్తి పెంచుతోంది. విజయ్ మళ్లీ మేకప్ వేసుకొని, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మేనన్ పర్యవేక్షణలో షూటింగ్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. మరి అది ఏ సినిమా అంటే?
సినిమా కాదు!
ప్రభుత్వ పథకాలు, కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు సినీ ప్రముఖులను బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా తీసుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి స్థానంలోనే విజయ్ ఉండటంతో బయట నుంచి మరో స్టార్ను తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదనే ఆలోచన అధికారులకు వచ్చినట్లు చెబుతున్నారు. దీంతో ప్రభుత్వం రూపొందించనున్న ఒక ప్రత్యేక ప్రకటనలో ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కనిపించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. రాష్ట్రంలో ఆయనకు ఉన్న గుర్తింపు, ప్రజల్లో ఉన్న పాపులారిటీని ఉపయోగించుకునేలా ఈ ప్రకటనను రూపొందించాలనే ప్లాన్ ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇదే నిజమైతే, రాజకీయ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విజయ్ కెమెరా ముందు కనిపించే మొదటి సందర్భం ఇదే అవుతుంది.
యాడ్లా కాదు
అసలైతే గవర్నమెంట్ యాడ్స్ పరిమిత బడ్జెట్తో, తక్కువ సమయంలోనే పూర్తి చేసే విధంగా ఉంటాయి. కానీ విజయ్ కనిపించనున్న ఈ ప్రకటనను మాత్రం పెద్ద స్థాయిలో రూపొందించాలనే ఆలోచన ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సినిమా స్థాయి విజువల్స్, మంచి టెక్నికల్ టీమ్తో తీసేలా బడ్జెట్ కూడా సాధారణ ప్రభుత్వ యాడ్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చని సమాచారం. విజయ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్కు తగ్గట్టుగా దాన్ని నార్మల్ యాడ్ వీడియోలా కాకుండా, చిన్న సినిమాను చూసిన అనుభూతి వచ్చేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారనే టాక్ ఉంది. అందుకే ఈ యాడ్పై సినిమా అభిమానుల్లో కూడా ఆసక్తి పెరుగుతోంది.
గౌతమ్ మేనన్ దర్శకత్వం?
ఈ స్పెషల్ యాడ్కు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మేనన్ దర్శకత్వం వహించనున్నారని టాక్ వస్తోంది. విజయ్తో ఆయన పూర్తి స్థాయి సినిమా చేయలేదు. కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ప్రకటన కోసం ఈ కాంబినేషన్ కుదిరే అవకాశం ఉందని సమాచారం. గౌతమ్ సినిమాల్లో విజువల్ ప్రెజెంటేషన్, నటులను చూపించే విధానం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్కు అనుభవం ఉన్న టెక్నికల్ టీమ్ను కూడా తీసుకురావాలనే ప్లాన్ ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. అధికారిక ప్రకటన రాకపోయినా, దర్శకుడిగా గౌతమ్ పేరు వినిపించడంతో మొదటిసారి యాడ్పై సినిమా లెవెల్లో అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి.
రెండు రోజులు కేటాయించనున్న విజయ్
విజయ్ ఈ షూటింగ్ కోసం రెండు రోజులు కేటాయించేందుకు అంగీకరించినట్లు సమాచారం. ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఆయన రోజువారీ షెడ్యూల్ పూర్తిగా మారిపోయింది. అందుకే సినిమా షూటింగ్ల మాదిరిగా ఎక్కువ రోజులు ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు. ఈ ప్రకటనకు అవసరమైన భాగాలను రెండు రోజుల్లో పూర్తి చేసేలా ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో విజయ్ నేరుగా మాట్లాడే సీన్స్ ఉంటాయా, ప్రభుత్వ పథకాలను వివరించే విధంగా ఉంటుందా, లేక పూర్తిగా విజువల్ కాన్సెప్ట్తో తీస్తారా అన్నది ఇంకా బయటకు రాలేదు.
ఉప ఎన్నికల తర్వాతే షూటింగ్
ఈ షూటింగ్ వెంటనే ప్రారంభమయ్యే అవకాశం లేదని సమాచారం. తమిళనాడులో ఐదు నియోజకవర్గాలకు జరగనున్న ఉప ఎన్నికలు పూర్తయ్యాకే యాడ్ షూట్ను ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం విజయ్ రాజకీయ, పరిపాలనా పనులతో బిజీగా ఉండటంతో ముందుగా ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత తేదీలు ఫిక్స్ చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు సమాచారం. అందుకే షూటింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుందన్న దానిపై ఇప్పుడే స్పష్టత లేదు.
మళ్లీ నటుడిగా వస్తారా?
విజయ్ సినిమాల్లోకి కమ్బ్యాక్గా ఇస్తే బాగుంటుందని ఫ్యాన్స్ అయితే కోరుకుంటున్నారు. కానీ ఇప్పట్లో అది జరిగేలా కనిపించడం లేదు. ఎన్నికల ప్రచారం సమయంలోనే నటనకు దూరంగా ఉంటానని ఆయన చెప్పేశారు. ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా అదే నిర్ణయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ యాడ్ ప్రభుత్వ అవసరానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక షూట్ మాత్రమేనని ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న సమాచారం. అయినా 'జన నాయకుడు' తర్వాత తెరపై విజయ్ను మళ్లీ చూడలేమని భావించిన అభిమానులకు ఇది చిన్న సర్ప్రైజ్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా గౌతమ్ మేనన్ దర్శకత్వం, పెద్ద బడ్జెట్, సినిమా స్థాయి మేకింగ్ నిజమైతే ఈజీగా బజ్ వస్తుంది.
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