చిత్ర పరిశ్రమలో విషాదం - ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కన్నుమూత
సినీ పరిశ్రమలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. తమిళనాడుకు చెందిన ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు దేవా కన్నుమూశారు.
Published : October 17, 2026 at 12:13 PM IST
Music Director Deva : సినీ ఇండస్ట్రీలో విషాదం జరిగింది. తమిళనాడుకు చెందిన ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు దేవా (75) కన్నుమూశారు. గుండెపోటుతో చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ శనివారం ఉదయం 8.30 గంటలకు తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన మరణంతో తమిళ ఇండస్ట్రీ దిగ్బ్రాంతికి గురైంది. దేవా మృతికి సినీ సెలబ్రిటీలు, ప్రముఖులు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నారు.
కాగా, తమిళంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ సినిమాలకు దేవా పనిచేశారు. మూడు దశాబ్దాలకు పైగా సాగిన తన కెరీర్లో సుమారు 400 సినిమాలకు దేవా సంగీతం అందించారు. 1950 నవంబర్ 20న దేవనేసన్ చోక్కలింగంగా దేవా జన్మించారు. ఆయన తన విలక్షణమైన బాణీలు, జానపద ఆధారిత స్వరకల్పనలు, ప్రధాన చిత్రాలలో గాన సంగీతానికి ప్రాచుర్యం కల్పించడంలో విశేష కృషి చేశారు. తమిళ ఇండస్ట్రీలో గానా జానర్ పితామహుడిగా దేవా గుర్తింపు పొందారు.