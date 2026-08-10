'టెంపర్లో తారక్ నటన వేలే లెవల్- క్లైమాక్స్ సీన్ చూసి స్క్రిప్ట్ మర్చిపోయా'- విశాల్
టెంపర్లో ఎన్టీఆర్ నటనపై విశాల్ కీలక కామెంట్స్- తారక్ యాక్టింగ్తో స్క్రీన్పై అగ్నిపర్వతం బద్దలైనట్లు అనిపించిందని ప్రశంస
Published : August 10, 2026 at 7:33 AM IST
Vishal On Jr NTR Acting : జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కెరీర్లో టెంపర్ సినిమా ఓ బెంచ్మార్క్గా నిలిచింది. ఆయనలోని నట విశ్వరూపాన్ని దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ ఈ చిత్రంతో మరోసారి బయటకు తీశారు. ముఖ్యంగా ఇందులో క్లైమాక్స్లో కోర్టు సీన్ మాత్రం సినిమాకే హైలైట్ అని చెప్పవచ్చు. ఆ ట్విస్ట్కు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయిపోయారు. ఇందులో తారక్ డైలాగ్ డెలివరీ, యాటిట్యూట్, క్యారెక్టర్లో ఇంటెన్సివ్ నెక్ట్స్ లెవెల్ అసలు. 2015లో రిలీజైన ఈ చిత్రం బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచి ఎన్టీఆర్కు కెరీర్కు బూస్ట్ ఇచ్చింది. అయితే ఇందులో తారక్ నటనపై తమిళ స్టార్ హీరో విశాల్ ప్రశంసలు కురిపించారు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆయన ఎన్టీఆర్ పర్ఫార్మెన్స్పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
తమిళంలో రీమేక్
తెలుగులో సూపర్ సక్సెస్ అయిన ఈ సినిమాను తమిళంలో రీమేక్ చేశారు. అక్కడ 'అయోగ్య' పేరుతో వచ్చింది. వెంకట్ మోహన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం 2019లో విడుదలైంది. ఇందులో విశాల్ హీరోగా నటించారు. అయితే ఈ సినిమా తాలూకు మ్యాజిక్ను మరింత ఎక్కువ మందికి చేరవేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ సినిమా రీమేక్ చేసినట్లు ఆయన ఈ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎన్టీఆర్ అద్భుతమైన నటను మెచ్చుకున్నారు. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్లో ఆయన యాక్టింగ్కు ఫిదా అయ్యానని, అది వేరే లెవెల్ అని అన్నారు.
నేను స్ట్రిప్ట్ మర్చిపోయా!
'టెంపర్లో తారక్ నటన వేలే లెవల్. దానిని ఎవరూ రీ క్రియేట్ చేయలేరు. అయితే ఆ అద్భుతమైన అనుభూతిని మరింత మందికి అందించాలని నేను ఆ సినిమా రీమేక్ చేశాను. టెంపర్ మూవీ ఓసారి చూశాను. అందులో క్లైమాక్స్ మాత్రం ఇంకో లెవెల్లో ఉంది. కోర్టు సీన్లో తారక్ నటనను చూస్తున్నప్పుడు నేను అసలు స్క్రిప్ట్ను పూర్తిగా మర్చిపోయా. ఆయన నటవిశ్వరూపం నన్ను పూర్తిగా కట్టిపడేసింది. నేను భావోద్వేగానికి లోనయ్యాను కూడా. ఆ జడ్జి స్థానంలో నేను ఉండి ఉంటే, ఆ పర్ఫార్మెన్స్కు ఏం మాట్లాడాలో నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. బిగ్ స్క్రీన్పై మాత్రం ఎన్టీఆర్ ఇరగొట్టేశారు. ఒక అగ్ని పర్వతం బద్దలైందా? అని అనిపించింది' అని విశాల్ అన్నారు.
అది నాకు సంబంధం లేదు!
అయితే తెలుగు సినిమానే తమిళంలో రీమేక్ చేసి, మళ్లీ ఆ చిత్రాన్నే తెలుగులో రీమేక్ ఎందుకు చేశారన్న? ప్రశ్నకు విశాల్ బదులిచ్చారు. అది తనకు సంబంధం లేని విషయం అని అన్నారు. 'తెలుగులోకి డబ్బింగ్ చేశారంటే అది నా పని కాదు. నాకు కమర్శియల్ విషయాలకు సంబంధం ఉండదు. అది పూర్తిగా ప్రొడ్యూసర్ల పని. నేను నిర్మాతగా ఉంటే అలాంటి తప్పు చేయను' అని అన్నారు. విశాల్ లేటెస్ట్ సినిమా మకుటం ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఆయన వరుస ఇంటర్వ్యూల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే టెంపర్పై మాట్లాడారు.
కాగా, పూరి జగన్నాథ్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో తారక్ దయా అనే అవినీతిమయమైన పోలీస్ అధికారి పాత్రలో నటించారు. 'నా పేరు దయా నాకు లేనిదే అది' అంటూ డైలాగులు అదరగొట్టారు. ఫస్టాఫ్లో హీరో పాత్ర విలన్తో కలిసి కొన్ని సెటిల్మెంట్లు చేసే దయా, సెకండాఫ్లో అత్యాచారం నేరంలో దోషులు తప్పించుకోకూడదని తన ప్రాణాలు సైతం పణంగా పెడతాడు. క్లైమాక్స్లో వచ్చే ఈ ట్విస్ట్కు అప్పట్లో ఆఢియెన్స్ ఫిదా అయిపోయారు.
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