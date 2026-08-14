'అన్న సినిమాకు తమ్ముడి రివ్యూ'- విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీపై కార్తి స్పెషల్ పోస్ట్
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ సినిమాపై కార్తి రివ్యూ - గుర్తుండిపోయేలా తెరకెక్కించారని డైరెక్టర్పై హీరో ప్రశంసలు - మళ్లీ మళ్లీ చూడాలని ఉందంటూ పోస్టు
Published : August 14, 2026 at 10:52 AM IST
Vishwanath And Sons Review : తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య హీరోగా తెరకెక్కిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ పాజిటివ్ బజ్తో శుక్రవారం థియేటర్లలోకి వచ్చింది. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు, రాధికాశరత్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై సూర్యదేవర నాగ వంశీ నిర్మించిన ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళ భాషల్లో విడుదలైంది. ఈ సినిమాపై సూర్య తమ్ముడు హీరో కార్తి తన రివ్యూను షేర్ చేసుకున్నారు. సినిమా అద్భుతంగా ఉందంటూ మూవీటీమ్పై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో స్పెషల్ పోస్టు షేర్ చేశారు.
'వెంకీ అట్లూరీ రచన అద్భుతంగా ఉంది. సినిమాలో ఆయన మంచి పాత్రలు సృష్టించారు. ఆ పాత్రల్లో అందరూ అద్భుతంగా నటించారు! ఈ చిత్రం ఆద్యంతం మిమ్మల్ని నవ్విస్తూ, హృదయాన్ని ప్రేమతో నింపేలా ఉంటుంది. దీన్ని మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనిపిస్తుంది. ఎప్పటిలాగే సూర్య నటన అత్యుత్తమ స్థాయిలో ఉంది. మమితాబైజు చలాకిగా కనిపించింది. రాధికాశరత్ కుమార్ పాత్ర హృదయానికి హత్తుకునేలా ఉంది. నాగవంశీకి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు!' అని కార్తి ఎక్స్లో ట్వీట్ వేశారు. కాగా, ఇవాళ ఉదయాన్నే థియేటర్లలో మార్నింగ్ షోలు పడ్డాయి. తొలి షోకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. సినిమాలో భావోద్వేం, కుటుంబం విలువలు ప్రధానాంశంగా ఉన్నాయని సినిమా చూసిన నెటిజన్లు అంటున్నారు.
#VenkyAtluri what writing man…!! Beautiful characters and stunning performances!! A wholesome film that keeps you smiling throughout and fills your heart with love!! Would love to watch it again….Many Congratulations @vamsi84 for #VishwanathAndSons!! @Suriya_offl your Class… pic.twitter.com/4i8LDV3nlg— Karthi (@Karthi_Offl) August 14, 2026