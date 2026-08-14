ETV Bharat / entertainment

'అన్న సినిమాకు తమ్ముడి రివ్యూ'- విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్​ మూవీపై కార్తి స్పెషల్ పోస్ట్

విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్​ సినిమాపై కార్తి రివ్యూ - గుర్తుండిపోయేలా తెరకెక్కించారని డైరెక్టర్​పై హీరో ప్రశంసలు - మళ్లీ మళ్లీ చూడాలని ఉందంటూ పోస్టు

Vishwanath And Sons
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్​ మూవీపై కార్తి రివ్యూ (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 10:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Vishwanath And Sons Review : తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య హీరోగా తెరకెక్కిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ పాజిటివ్ బజ్‌తో శుక్రవారం థియేటర్లలోకి వచ్చింది. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు, రాధికాశరత్ ​కుమార్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై సూర్యదేవర నాగ వంశీ నిర్మించిన ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళ భాషల్లో విడుదలైంది. ఈ సినిమాపై సూర్య తమ్ముడు హీరో కార్తి తన రివ్యూను షేర్ చేసుకున్నారు. సినిమా అద్భుతంగా ఉందంటూ మూవీటీమ్​పై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో స్పెషల్ పోస్టు షేర్ చేశారు.

'వెంకీ అట్లూరీ రచన అద్భుతంగా ఉంది. సినిమాలో ఆయన మంచి పాత్రలు సృష్టించారు. ఆ పాత్రల్లో అందరూ అద్భుతంగా నటించారు! ఈ చిత్రం ఆద్యంతం మిమ్మల్ని నవ్విస్తూ, హృదయాన్ని ప్రేమతో నింపేలా ఉంటుంది. దీన్ని మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనిపిస్తుంది. ఎప్పటిలాగే సూర్య నటన అత్యుత్తమ స్థాయిలో ఉంది. మమితాబైజు చలాకిగా కనిపించింది. రాధికాశరత్ ​కుమార్ పాత్ర హృదయానికి హత్తుకునేలా ఉంది. నాగవంశీకి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు!' అని కార్తి ఎక్స్​లో ట్వీట్ వేశారు. కాగా, ఇవాళ ఉదయాన్నే థియేటర్లలో మార్నింగ్ షోలు పడ్డాయి. తొలి షోకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. సినిమాలో భావోద్వేం, కుటుంబం విలువలు ప్రధానాంశంగా ఉన్నాయని సినిమా చూసిన నెటిజన్లు అంటున్నారు.

TAGGED:

VISHWANATH AND SONS REVIEW TELUGU
KARTHI ON SURIYA
VISHWANATH AND SONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.