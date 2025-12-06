ETV Bharat / entertainment

అజిత్ రేసింగ్ కెరీర్​పై స్పెషల్ డాక్యుమెంటరీ- 2026లోనే రిలీజ్!

అజిత్ కుమార్ రేసింగ్ జర్నీపై డాక్యుమెంటరీ

Ajith Kumar
Ajith Kumar (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 6, 2025 at 6:26 PM IST

2 Min Read
Ajith Racing Career : తమిళ స్టార్ హీరో అజిత్ కుమార్​ సినిమాలతోపాటు రేసింగ్​లోనూ సత్తా చాటుతున్నారు. ఇప్పటికే ఆయన టీమ్ విదేశాల్లో జరిగిన పలు రేసింగుల్లో అనేక విజయాలు సాధించింది. అయితే ఇప్పటిదాకా అజిత్ సినిమాలే చూసిన ఆయన ఫ్యాన్స్​కు ఓ గుడ్​న్యూస్. అయన సినిమాలతోపాటు రేసింగ్ జర్నీని కూడా స్క్రీన్​పై చూసే ఛాన్స్ దక్కనుంది.

స్పెషల్ డాక్యుమెంటరీ
అజిత్​ రేసింగ్ కెరీర్​పైన ఓ డ్యాక్యుమెంటరీ రానున్నట్లు కోలీవుడ్ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. తమిళ ప్రముఖ దర్శకుడు ఏఎల్ విజయ్ ఈ డాక్యుమెంటరీని రూపొందించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో మోటార్ స్పోర్ట్స్​పై అజిత్​కు ఉన్న ఆసక్తి, ఆయన స్ఫూర్తిదాయకమైన కెరీర్​ను చూపించనున్నారు. గతకొన్ని సంవత్సరాలల్లో అజిత్ ఎంతో డెడికేషన్​తో అనేక జాతీయ అంతర్జాతీయ రేసింగ్ ఈవెంట్లలో పాల్గొన్నారు. ఇవన్నీ డాక్యుమెటరీలో చూపించే ప్రయత్నం చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

వీటితోపాటు అజిత్ వ్యక్తిగత అనుభవాలు, రేసింగ్ కెరీర్‌ కోసం ఆయన తీసుకున్న కఠినమైన శిక్షణ, ఎవరికీ తెలియని మరికొన్ని విషయాలు ఇందులో హైలైట్​గా ఉంటాయట. వీటితోపాటు అజిత్​ కెరీర్​కు ముడిపడి ఉన్న విషయాలనూ చిత్రీకరించేందుకు ప్లాన్​ చేశారు. అన్నీ అనుకున్నట్లు కుదిరితే వచ్చే ఏడాది ఈ డాక్యుమెంటరీని రిలీజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. మరి ది గ్రేట్ రేసర్ కమ్ హీరో అజిక్ డాక్యుమెంటరీ హక్కులను ఓ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ దక్కించుకుంటుందో చూడాలి!​

కాగా, అజిత్​కు కార్ రేసింగులు అంటే ఓ ప్యాషన్. ఆయన సినిమాలతోపాటు రేసింగ్​ల్లోనూ పాల్గొంటూ కెరీర్​ను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. గతకొన్నేళ్లుగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీల్లో పాల్గొని సత్తా చాటుతున్నారు. దీంతో రేసింగ్ స్పోర్ట్స్​పై ఆయనకు ఉన్న మక్కువను తెలియజేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లో జరిగిన బెల్జియంలోని పాపులర్‌ 'స్పా ఫ్రాంకోర్‌చాంప్స్ సర్క్యూట్‌' (Spa Francorchamps circuit)లో జరిగిన రేసింగ్‌లో అజిత్‌ టీమ్‌ పాల్గొంది. ఈ కాంపిటీషన్​లో ఆయన టీమ్ రెండో స్థానంలో నిలిచింది.

సినిమాల విషయానికి వస్తే, ఆజిత్ చివరిసారిగా 'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఈ సినిమా ఇదే ఏడాది ఏప్రిల్ ఈ నెల 10న రిలీజ్‌ అయింది. హిట్‌ టాక్‌తో ఈ సినిమా రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. దీనికి అధిక్ రవిచంద్రన్ దర్శకత్వం వహించారు. త్రిష కృష్ణన్, అర్జున్ దాస్, జాకీ ష్రాఫ్, యోగి బాబు కీలక పాత్రలు చేశారు. ఈ ఏడాదిలో ఇది అజిత్‌కు రెండో సినిమా. అంతకు ముందు 'పట్టుదల' విడుదలైంది. తమిళ్‌లో హిట్‌ అయిన సినిమా, తెలుగులో యావరేజ్‌గా నిలిచింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

