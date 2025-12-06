అజిత్ రేసింగ్ కెరీర్పై స్పెషల్ డాక్యుమెంటరీ- 2026లోనే రిలీజ్!
అజిత్ కుమార్ రేసింగ్ జర్నీపై డాక్యుమెంటరీ
Published : December 6, 2025 at 6:26 PM IST
Ajith Racing Career : తమిళ స్టార్ హీరో అజిత్ కుమార్ సినిమాలతోపాటు రేసింగ్లోనూ సత్తా చాటుతున్నారు. ఇప్పటికే ఆయన టీమ్ విదేశాల్లో జరిగిన పలు రేసింగుల్లో అనేక విజయాలు సాధించింది. అయితే ఇప్పటిదాకా అజిత్ సినిమాలే చూసిన ఆయన ఫ్యాన్స్కు ఓ గుడ్న్యూస్. అయన సినిమాలతోపాటు రేసింగ్ జర్నీని కూడా స్క్రీన్పై చూసే ఛాన్స్ దక్కనుంది.
స్పెషల్ డాక్యుమెంటరీ
అజిత్ రేసింగ్ కెరీర్పైన ఓ డ్యాక్యుమెంటరీ రానున్నట్లు కోలీవుడ్ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. తమిళ ప్రముఖ దర్శకుడు ఏఎల్ విజయ్ ఈ డాక్యుమెంటరీని రూపొందించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో మోటార్ స్పోర్ట్స్పై అజిత్కు ఉన్న ఆసక్తి, ఆయన స్ఫూర్తిదాయకమైన కెరీర్ను చూపించనున్నారు. గతకొన్ని సంవత్సరాలల్లో అజిత్ ఎంతో డెడికేషన్తో అనేక జాతీయ అంతర్జాతీయ రేసింగ్ ఈవెంట్లలో పాల్గొన్నారు. ఇవన్నీ డాక్యుమెటరీలో చూపించే ప్రయత్నం చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Exclusive Click Of THALA With STR 😍💥#AjithKumar pic.twitter.com/lZSvcjjV6l— AJITHKUMAR FANS CLUB (@ThalaAjith_FC) December 6, 2025
వీటితోపాటు అజిత్ వ్యక్తిగత అనుభవాలు, రేసింగ్ కెరీర్ కోసం ఆయన తీసుకున్న కఠినమైన శిక్షణ, ఎవరికీ తెలియని మరికొన్ని విషయాలు ఇందులో హైలైట్గా ఉంటాయట. వీటితోపాటు అజిత్ కెరీర్కు ముడిపడి ఉన్న విషయాలనూ చిత్రీకరించేందుకు ప్లాన్ చేశారు. అన్నీ అనుకున్నట్లు కుదిరితే వచ్చే ఏడాది ఈ డాక్యుమెంటరీని రిలీజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. మరి ది గ్రేట్ రేసర్ కమ్ హీరో అజిక్ డాక్యుమెంటరీ హక్కులను ఓ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ దక్కించుకుంటుందో చూడాలి!
A Cutest Video Of THALA #Ajithkumar Sir With Shalini Ma’am And Anoushka 😍🙌#AjithkumarRacing pic.twitter.com/R2DeVBvL3b— AJITHKUMAR FANS CLUB (@ThalaAjith_FC) January 12, 2025
కాగా, అజిత్కు కార్ రేసింగులు అంటే ఓ ప్యాషన్. ఆయన సినిమాలతోపాటు రేసింగ్ల్లోనూ పాల్గొంటూ కెరీర్ను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. గతకొన్నేళ్లుగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీల్లో పాల్గొని సత్తా చాటుతున్నారు. దీంతో రేసింగ్ స్పోర్ట్స్పై ఆయనకు ఉన్న మక్కువను తెలియజేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో జరిగిన బెల్జియంలోని పాపులర్ 'స్పా ఫ్రాంకోర్చాంప్స్ సర్క్యూట్' (Spa Francorchamps circuit)లో జరిగిన రేసింగ్లో అజిత్ టీమ్ పాల్గొంది. ఈ కాంపిటీషన్లో ఆయన టీమ్ రెండో స్థానంలో నిలిచింది.
Fans Going Crazy When AK's Car Crosses Their Stand 🔊📈#AjithkumarRacing pic.twitter.com/wCJZaZqbvO— AJITHKUMAR FANS CLUB (@ThalaAjith_FC) December 6, 2025
సినిమాల విషయానికి వస్తే, ఆజిత్ చివరిసారిగా 'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఈ సినిమా ఇదే ఏడాది ఏప్రిల్ ఈ నెల 10న రిలీజ్ అయింది. హిట్ టాక్తో ఈ సినిమా రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. దీనికి అధిక్ రవిచంద్రన్ దర్శకత్వం వహించారు. త్రిష కృష్ణన్, అర్జున్ దాస్, జాకీ ష్రాఫ్, యోగి బాబు కీలక పాత్రలు చేశారు. ఈ ఏడాదిలో ఇది అజిత్కు రెండో సినిమా. అంతకు ముందు 'పట్టుదల' విడుదలైంది. తమిళ్లో హిట్ అయిన సినిమా, తెలుగులో యావరేజ్గా నిలిచింది.
