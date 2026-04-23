'నా ఓటు TVK పార్టీకి వేశాను- విజయ్ సీఎం అవుతున్నారు- నో డౌట్'- VTV గణేశ్
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- 234 స్థానాలకు జరుగుతున్న పోలింగ్- ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటున్న నటీనటులు
Published : April 23, 2026 at 2:02 PM IST
Tamilnadu Election VTV Ganesh : కోలీవుడ్ నటుడు వీటీవీ గణేశ్ సినిమా ఈవెంట్లలో సెన్సేషనల్ కామెంట్లు చేయడం చూసే ఉంటారు. తాజాగా ఆయన పోలింగ్ బూత్ వద్ద అలాంటి వ్యాఖ్యలే చేశారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో గణేశ్ తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో తాను టీవీకే (తమిళ వెట్రి కళగం) పార్టీకి ఓటు వేశానని, ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్ సీఎం కావాలని కోరుకుంటున్నానని మీడియాతో చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
విజయ్ సీఎం అవుతున్నారు!
తమిళనాడు పోలింగ్ ఇవాళ ఉదయం 7 గంటలకే ప్రారంభమైంది. సెలబ్రిటీలు, నటీనటులు ఉదయం నుంచే పోలింగ్ స్టేషన్లకు వచ్చి తమతమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే నటుడు గణేశ్ చెన్నై నందనంలోని ప్రభుత్వ మోడల్ స్కూల్లో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ స్టేషన్లో ఓటు వేశారు. అనంతరం పోలింగ్ స్టేషన్ నుంచి బయటకు వస్తున్న ఆయనను మీడియా పలకరించగా, తాను టీవీకే పార్టీ అభ్యర్థికి ఓటు వేసినట్లు బహిరంగంగా చెప్పేశారు.
ప్రజాస్వామ్య పండగలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? అని మీడియా అడిగింది. 'నేను టీవీకే పార్టీకి ఓటు వేశాను. ఈ రాష్ట్రానికి విజయ్ సీఎం అయితే బాగుంటుంది. సమాజాన్ని, ప్రజలను, వ్యవస్థను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి విజయ్ సరైన వ్యక్తి. అందుకే ఆయన ముఖ్యమంత్రి కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నేను టీవీకే పార్టీకి చెందిన వ్యక్తిని. అందుకే టీవీకేనే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇతర పార్టీల గురించి నేను మాట్లాడదలచుకోలేదు. ఇవి యువత భవిష్యత్కు సంబంధించిన ఎన్నికలు. అందుకే అందరూ తమతమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని కోరుతున్నా. మే 04 దాకా వేచి ఉండండి. టీవీకే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతోంది. ఇందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు' అని గణేశ్ వ్యాఖ్యానించారు.
#WATCH | Tamil Nadu Elections 2026 | Actor VTV Ganesh says, " i cast my vote to tvk. vijay is a perfect fit to upgrade the society, people and the system... i want him to become the cm..."— ANI (@ANI) April 23, 2026
he also says, "young voters should exercise their voting rights..." pic.twitter.com/RWJ5mc5ydS
కాంట్రవర్సీలో నటుడు!
అయితే ఎన్నికలకు ముందు నుంచే గణేశ్ టీవీకే పార్టీలో ఉన్నారు. తొలి నుంచి ఆయన విజయ్ పార్టీతో ట్రావెల్ అవుతున్నారు. ఆ పార్టీ తరఫున బరిలో నిలిచిన అభ్యర్థులకు సైతం ఆయన ప్రచారం చేశారు. కానీ, పోలింగ్ బూత్ బయటే తాను టీవీకే పార్టీకి ఓటు వేశానని చెప్పడం ప్రస్తుతం వివాదస్పదం అవుతోంది. ఎవరైనా సరే, తాము ఎవరికి ఓటు వేశారో బహిరంగంగా చెప్పడం ఎన్నికల నిబంధనలు ఉల్లంఘించడమే అని, దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
TVK - விற்காக வாக்கு சேகரிப்பில் களத்தில் நடிகர் VTV கணேஷ் 💥 pic.twitter.com/MfSu9qNw38— Prasaanth (@prasaanth_07) April 18, 2026
సాధారణంగా పౌరులు ఎవరైనా సరే ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న తర్వాత తాము ఎవరికి ఓటు వేశారో చెప్పకూడదు. ఒకవేళ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత చెప్పినా పెద్దగా ఫలితం ఉండదు. అందుకే ఓటు అనేది అత్యంత గోప్యంగా ఉంచాలని నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. కానీ నటుడు గణేశ్ ఇలా ఓపెన్గా చెప్పడం వివాదానికి దారి తీసింది. దీనిపై ఈసీ ఎలా స్పందింస్తుందో చూడాలి!
రెండు స్థానాల్లో బరిలో విజయ్
ఈ ఎన్నికలకు ముందు నటుడు విజయ్ టీవీకే పార్టీ స్థాపించారు. ఆయన పార్టీ గుర్తు విజిల్ (ఈల). ఈ ఎన్నికల్లో టీవీకే బరిలో నిలిచింది. అధ్యక్షుడు విజయ్ తిరుచ్చి ఈస్ట్, పెరంబూర్ రెండు స్థానాల నుంచి బరిలో నిలిచారు. ఇక ఇవాళ ఉదయం ఆయన చెన్నైలోని నీలంగరై ప్రాంతంలోని పోలింగ్ బూత్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.
Vijay showed up to vote. The crowd nearly lost the plot— Nabila Jamal (@nabilajamal_) April 23, 2026
The TVK chief, contesting Tiruchirappalli East and Perambur, arrived at a Chennai polling station today#TamilNaduElections2026 pic.twitter.com/ejrREvugOS
