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'హీరో భార్యకు నచ్చలేదని ప్రాజెక్ట్​ నుంచి ఔట్'- 'వరస్ట్ రీజన్' షేర్ చేసుకున్న తాప్సీ

హీరో కారణంగా ఒక సినిమా నుంచి తప్పుకున్న తాప్సీ- ఎందుకు తీసేశారో ఇప్పటికీ తెలియదన్న హీరోయిన్- తనకు చెప్పిన ఓ కారణాన్ని వరస్ట్ అంటూ కామెంట్!

Taapsee Pannu Replaced From Film
తాప్సీ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2026 at 7:01 PM IST

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Taapsee Pannu Replaced From Film : సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయిన తర్వాత కూడా క్యాస్టింగ్ మారిపోవడం కొత్తేమీ కాదు. డేట్స్ కుదరకపోవడం, కథలో మార్పులు, కాంబినేషన్ సెట్ కాకపోవడం ఇలా చాలా కారణాలు ఉంటాయి. కానీ తాప్సీ పన్నుకు మాత్రం కెరీర్‌లో రెండు సార్లు ఎదురైన అనుభవాలు ఇప్పటికీ గుర్తుండిపోయాయట. అందులో ఒకసారి అసలు కారణమే చెప్పకుండా సినిమా నుంచి తప్పించగా, మరోసారి చెప్పిన కారణం విని తాప్సీకే ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాలేదట. ఇటీవల నయన్‌దీప్ రక్షిత్‌తో జరిగిన చాట్‌లో ఆ రెండు సందర్భాల గురించి ఆమె ఓపెన్‌గా మాట్లాడారు.

హీరో వద్దన్నారట!
ఒక సినిమాలో తనను హీరో డిమాండ్‌తో తప్పించినట్లు తాప్సీ చెప్పారు. అయితే ఆయనకు తనతో ఏం సమస్య వచ్చిందో మాత్రం ఇప్పటికీ తెలియదన్నారు. తన స్థానంలో తనకు దగ్గరగా ఉన్న మరో హీరోయిన్‌ను తీసుకోవాలని హీరో భావించి ఉండొచ్చని, లేదంటే మరేదైనా కారణం ఉండొచ్చని చెప్పారు. తనను ఎందుకు తీసేశారని పదేపదే అడిగినా సరైన సమాధానం రాలేదన్నారు. చివరకు 'హీరోకు నువ్వు ఈ సినిమాలో వద్దు' అని మాత్రమే తనకు చెప్పినట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ హీరో పేరు, సినిమా వివరాలు మాత్రం తాప్సీ బయటపెట్టలేదు.

'ఇదే వరస్ట్ రీజన్'
మరో సినిమా నుంచి తప్పించినప్పుడు మాత్రం ఒక కారణం చెప్పారట. తన కెరీర్‌లో విన్న కారణాల్లో ఇదే వరస్ట్ అని తాప్సీ అన్నారు. 'హీరో భార్యకు నువ్వు నచ్చలేదు' అని తనకు చెప్పారని వెల్లడించారు. ఆ మహిళకు తాను ఎందుకు నచ్చలేదో తనకు కూడా తెలియదన్నారు. ఈ ఘటనలో కూడా హీరో ఎవరు? ఆయన భార్య ఎవరు? ఏ సినిమా? అనే పేర్లు మాత్రం చెప్పలేదు. తనను సినిమాలో ఉంచాలా వద్దా అనే నిర్ణయానికి హీరో భార్య అభిప్రాయం కారణం కావడం తాప్సీకి అప్పట్లో చాలా విచిత్రంగా అనిపించిందట.

కెరీర్‌లో ఒకప్పుడు తనను సినిమాల నుంచి తప్పించిన పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్న తాప్సీ, ఇప్పుడు కొన్ని ఛాన్సులు తానే వదులుకుంటున్నారు. అందుకు ఇష్టం లేకపోవడమే కారణమని ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. గ్లామరస్ పాత్రలకు కొంతమంది హీరోయిన్లు, సీరియస్ లేదా ఇష్యూ బేస్డ్ సినిమాలకు మరో కొంతమంది హీరోయిన్లు అనే పద్ధతి ఇండస్ట్రీలో కనిపిస్తోందన్నారు. తన దగ్గరకు కూడా ఒకే తరహా కథలు వస్తుండటంతో వాటిలో కొన్నింటిని చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు.

'నన్ను తీసుకోవద్దు' అని కూడా!
కొన్ని కథలు విన్న తర్వాత దర్శక నిర్మాతలకే తనను తీసుకోవద్దని చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయని తాప్సీ వెల్లడించారు. ఒక పాత్రలో తాను కనిపిస్తే కథ చివరికి ఎటు వెళ్తుందో ప్రేక్షకులు ముందే ఊహించే పరిస్థితి ఉంటే అది సినిమాకు కూడా మంచిది కాదని ఆమె అభిప్రాయమట. అందుకే కొన్ని ప్రాజెక్టుల విషయంలో తానే వెనక్కి తగ్గినట్లు చెప్పారు. తాప్సీకి పింక్, ముల్క్, థప్పడ్ లాంటి సినిమాలతో మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. కానీ అదే తరహా పాత్రలు వరుసగా చేయడం తనకు ఇష్టం లేదని ఆమె ఇప్పటికే చెప్పారు.

ఫన్, లైట్ రోల్ కూడా చేయాలని ఉందని, కానీ తన దగ్గరకు ఎక్కువగా హార్డ్ హిట్టింగ్ కథలే వస్తున్నాయని తెలిపారు. తాప్సీ చివరిగా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదలైన గాంధారిలో కనిపించారు. ఈ సినిమాలో ఆమె మెయిన్ పాత్రలో నటించారు. ఇటీవలి కాలంలో కథల ఎంపిక విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నట్లు చెబుతున్న తాప్సీ, తనకు ఇప్పటికే వచ్చిన ఇమేజ్‌కు భిన్నంగా ఉండే పాత్రల కోసం చూస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

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