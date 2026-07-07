'ఎల్లమ్మ'లో హీరోయిన్ ఎవరు?- ఫీమేల్ లీడ్పై కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్!
వేణు యెల్డండి 'ఎల్లమ్మ' చిత్రంలో హీరోయిన్ ఎంపికపై చర్చ- వినిపిస్తున్న భాగ్యశ్రీ బోర్సే, మృణాల్ ఠాకూర్, కీర్తి సురేశ్, సాయి పల్లవి పేర్లు
Published : July 7, 2026 at 10:22 AM IST
Yellamma Movie Heroine : 'బలగం' చిత్రంతో దర్శకుడిగా సత్తా చాటిన వేణు యెల్దండి ప్రస్తుతం 'ఎల్లమ్మ' మూవీని తెరకెక్కించే పనిలో ఉన్నారు. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో నిర్మితమవుతున్న దీనిపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. దిల్ రాజు ఈ చిత్రానికి ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరిస్తుండగా, స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవీశ్రీ ప్రసాద్ తొలిసారిగా హీరోగా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ మూవీలో ఫీమేల్ లీడ్ పాత్రపై గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది.
ఈ మూవీలో హీరోయిన్ పాత్రలో ఎవరు నటిస్తున్నారనే విషయాన్ని మేకర్స్ ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. అయితే, ఈ క్యారెక్టర్ కోసం భాగ్యశ్రీ బోర్సే, మృణాల్ ఠాకూర్, కీర్తి సురేశ్, సాయి పల్లవి వంటి ప్రముఖ హీరోయిన్ల పేర్లను పరిశీలిస్తున్నట్లు సినీవర్గాల సమాచారం. కానీ దీనిపై ఇంకా అధికారికంగా చిత్రబృందం నుంచి ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు. ఇందులో కథానాయిక పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనదిగా ఉంటుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.