ETV Bharat / entertainment

సుస్మితా సేన్​ అలాంటి వ్యక్తి కాదు - నా బిల్లులన్నీ ఆమే కట్టేది: లలిత్​ మోదీ

సుస్మిత కష్టపడి ఎదిగిన మహిళ అన్న లలిత్​ మోదీ - ఆమె గురించి తెలియనివాళ్లు మాత్రమే అలాంటి ఆరోపణలు చేస్తారని కామెంట్​

Lalit Modi Sushmita Sen News
Lalit Modi Sushmita Sen News (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 2, 2026 at 12:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Lalit Modi Sushmita Sen : మాజీ ప్రపంచ సుందరి, బాలీవుడ్‌ సీనియర్ నటి సుస్మితా సేన్​పై వచ్చిన ఆరోపణలను ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్ (ఐపీఎల్) సృష్టికర్త, మాజీ ఛైర్మన్‌ లలిత్‌ మోదీ ఖండించారు. ఆమె డబ్బు మనిషి కాదని, సుస్మిత శ్వయం శక్తితో ఎదిగిన మహిళగా ఆయన స్పష్టం చేశారు. గతంలో లలిత్ మోదీతో సుస్మితా సేన్ రిలేషన్​షిప్​లో ఉన్నారంటూ వార్తలు రాగా ఆమెపై కొందరు "గోల్డ్ డిగ్గర్" (డబ్బు కోసం ఆశపడే వ్యక్తి) అని ట్రోల్స్​ చేశారు. అయితే తాజాగా ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో లలిత్ మోదీ ఈ అంశంపై స్పందించారు. సుస్మితా సేన్‌ను గోల్డ్ డిగ్గర్ అని పిలవడంపై ఆయన ఆభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.

తాము కలిసి ఉన్నప్పుడు బయటకు వెళ్లిన సందర్భాల్లో సుస్మితనే అన్నింటికీ డబ్బులు చెల్లించేదని లలిత్ మోదీ వెల్లడించారు. 'సుస్మిత కష్టపడి ఎదిగిన మహిళ. నాకు తెలిసిన చాలామంది కంటే ఆమె వద్దే ఎక్కువ వజ్రాలు ఉన్నాయి. ఆమె వాటన్నింటినీ స్వయంగా సంపాదించుకుంది. ఆమెకు డైమండ్ స్టోర్స్ కూడా ఉన్నాయి. మేము కలిసి ఉన్న సమయంలో బయటకు వెళ్లినప్పుడు నేను దేనికీ డబ్బులు చెల్లించాల్సిన సందర్భమే రాలేదు. ఆమెనే అన్నింటికీ డబ్బులు కట్టేది. నేనే ఆమె డబ్బులపై ఆధారపడేవాడిని. ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏదీ ఆశించడానికి ఇష్టపడదు. ఆమె గురించి తెలియనివాళ్లు మాత్రమే అలాంటి ఆరోపణలు చేస్తారు' అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

2010 నుంచి లండన్‌లో
పన్ను ఎగవేత, మనీలాండరింగ్‌లో కేసులో దేశం విడిచి పారిపోయిన లలిత్‌ మోదీ 2010 నుంచి లండన్‌లో ఉంటున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో వారిద్దరి మధ్య ఉన్న బంధం గురించి ఆయన ఇలా చెప్పుకొచ్చారు. 'సుస్మిత నాకు చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి. నేను ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉండటానికి, ఎదగడానికి ఆమె ఎంతో సహాయపడింది. మాది చాలా ప్రత్యేకమైన బంధం' అని లలిత్​ మోదీ అన్నారు.

మాజీ విశ్వసుందరి, బాలీవుడ్‌ నటి సుస్మితా సేన్​తో డేటింగ్‌లో ఉన్నట్లు 2022 జులైలో ఆయన ప్రకటించడం అప్పట్లో సామాజిక మాధ్యమాల్లో హాట్‌ టాపిక్‌గా అయ్యింది. ఆమెను పెళ్లి చేసుకోలేదని, భవిష్యత్‌లో చేసుకునే అవకాశముందంటూ గతంలో లలిత్​ మోదీ వ్యాఖ్యానించారు. ఆమెతో దిగిన ఫొటోలు కూడా ఆయన సోషల్​ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఆ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో షేక్ చేశాయి. ఈ క్రమంలో ఆ ఫొటోలు షేర్ ఎందుకు షేర్ చేయాల్సి వచ్చిందో ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చారు.

'నేను, సుస్మిత కలిసి లండన్ వెళ్తున్న విమానంలో ప్రయాణిస్తూ ఓ విషయంపై వాదించుకున్నాం. అప్పుడు ఆమె 'నువ్వు ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పెట్టలేవు' అని ఆని ఆమె నాతో అన్నారు. నేను నవ్వుతూ ఆమె ముందే పోస్ట్ బటన్ నొక్కేశాను. నేను నిజంగానే ఆ పని చేస్తానని ఆమె ఊహించలేదు. మేము లండన్‌లో ల్యాండ్ అయ్యేసరికి ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. కానీ అందులో తప్పేమీ లేదు. ఆ పోస్ట్‌ను డిలీట్ చేయమని ఆమె నన్ను ఎప్పుడూ అడగలేదు, నేను కూడా ఆ పని చేయాలనుకోలేదు' అని లలిత్ మోదీ చెప్పుకొచ్చారు.

61 ఏళ్ల లలిత్‌ మోదీకి గతంలో వివాహమైంది, ఆయన సతీమణి మిలాన్‌ మోదీ 2018లో క్యాన్సర్‌తో కన్నుమూశారు. వనువాటు గోల్డెన్ పాస్‌పోర్ట్​ కార్యక్రమం కింద గతంలో లలిత్ మోదీ ఆ దేశ పౌరసత్వం పొందారు. అయితే భారత్ నుంచి విచారణ తప్పించుకునేందుకే వనువాటు పౌరసత్వం తీసుకున్నారని అప్పట్లో సోషల్​ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది.

రణ్‌వీర్‌ను కాదు వాళ్లను బ్యాన్ చేయాలి- ధురంధర్ సక్సెస్ చూసి కొందరు భయపడుతున్నారు: ఆర్జీవీ

సినీనటులు ముఖాలకు రంగులు వేసుకుంటారు- కానీ నిజజీవితంలో రంగులు మార్చరు: శివరాజ్​కుమార్​

TAGGED:

SUSHMITA SEN LALIT MODI
LALIT MODI LATEST NEWS
LALIT MODI LATEST COMMENTS
SUSHMITA SEN LATEST UPDAES
LALIT MODI SUSHMITA SEN NEWS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.