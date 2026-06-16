నెల్సన్ తదుపరి చిత్రం ఎవరితో? ఎన్టీఆర్కు బదులుగా సూర్యతో చేయబోతున్నారా?
ప్రస్తుతం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్ సినిమా షూటింగ్లో బిజీ - 50వ చిత్రం కోసం నెల్సన్కు సూర్య అవకాశం!
Published : June 16, 2026 at 10:57 AM IST
NTR Nelson Next Film : జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం వరుస పాన్ ఇండియా సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'డ్రాగన్' ఒకవైపు నడుస్తోంది. మరోవైపు 'దేవర 2', త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్తో 'గాడ్ ఆఫ్ వార్' వంటి క్రేజీ ప్రాజెక్టులు ఎన్టీఆర్ లైనప్లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో 'జైలర్' ఫేమ్ డైరెక్టర్ నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ - ఎన్డీఆర్ కాంబినేషన్పై సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తికరమైన చర్చ నడుస్తోంది.
నాగవంశీ నిర్మాతగా నెల్సన్ దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ సినిమా ఉంటుందని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. నాగవంశీ కూడా దీనికి సంబధించి చిన్న హింట్ ఇచ్చారు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సైతం ఈ కాంబోపై పరోక్షంగా స్పందించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్పై అభిమానులు భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ -నెల్సన్ కాంబోపై తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. నెల్సన్ తన తదుపరి చిత్రాన్ని ఎన్టీఆర్తో కాకుండా సూర్యతో ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. 'జైలర్ 2' పూర్తి కాగానే, ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
నెల్సన్- ఎన్డీఆర్ కాంబోలో ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కకపోవడానికి ఎన్టీఆర్ బీజీ షెడ్యూల్ కారణమని తమిళ సినీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. తారక్ ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్ 'డ్రాగన్' షూటింగ్లో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత మరో భారీ ప్రాజెక్టు 'గాడ్ ఆఫ్ వార్', ఆ వెంనటే 'దేవర 2' చిత్రాలను ఎన్టీఆర్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ లైనప్లో ఉన్న సినిమాలు పూర్తి చేయడానికి చాలా సమయంలో పట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ లైనప్ చూస్తుంటే రాబోయే రెండేళ్ల వరకు తారక్ డైరీ ఫుల్ అయిపోయినట్లే కనిపిస్తోంది. అయితే, నెల్సన్ ఇంతకాలం వేచి చూడలేక, సూర్యతో ఆ సినిమాను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని భావిస్తున్నట్లు తమిళ సినీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది.
జై భీమ్ దర్శకుడితో సూర్య మరో చిత్రం
సూర్య విషయానికి వస్తే, ఇటీవల విడుదలైన 'కరుప్పు' చిత్రం మంచి విజయాన్ని సాధించింది. తెలుగులో 'వీరభద్రుడు' పేరుతో విడుదలైన ఈ సినిమాకు మంచి ఆదరణ లభించింది. ఈ చిత్రం తర్వాత సూర్య నటించిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. తెలుగు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా నిర్మాణం తుది దశకు చేరుకుంది. అంతేకాకుండా, మలయాళంలో విజయవంతమైన ఆవేశం చిత్ర దర్శకుడితో ఒక ప్రాజెక్ట్, జై భీమ్ దర్శకుడు టీ.జీ. జ్ఞానవేల్తో మరో చిత్రంలో సూర్య నటించనున్నారు. దీనితో పాటు దర్శకుడు హెచ్. వినోద్తో కూడా సూర్య చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో టాక్ నడుస్తోంది.
సూర్య 50వ చిత్రంగా నెల్సన్ ప్రాజెక్ట్
సూర్య తన 50వ చిత్రాన్ని ప్రత్యేకంగా రూపొందించాలని భావిస్తున్నారు. ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న 50వ సినిమా అవకాశాన్ని నెల్సన్ దిలీప్కుమార్కు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం నెల్సన్-సూర్య కాంబినేషన్పై వస్తున్న వార్తలు అభిమానుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నప్పటికీ, దీనిపై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ స్థానంలో నిజంగానే సూర్య నటించనున్నారా? లేక ఇవి కేవలం ఊహాగానాలేనా? అన్నది రాబోయే రోజుల్లో స్పష్టమవుతుంది.
టాలీవుడ్ స్టార్స్ హీరోల అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్- క్రేజీ సినిమాలతో బిజీబిజీ - ఎవరి లైనప్ ఎలా ఉందంటే?
OTTలోకి హీరో సూర్య గ్రాండ్ ఎంట్రీ - "కరుప్పు" స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్!