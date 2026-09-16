సూర్య జ్యోతిక 'మళ్లీ పెళ్లి' - పిల్లల సమక్షంలో 20ఏళ్ల వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్
20వ వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని చేసుకున్న స్టార్ కపుల్ సూర్య - జ్యోతిక - వీడియోను సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసుకున్న నటి
Published : September 16, 2026 at 9:42 AM IST
Suriya Jyothika Wedding : సినిమా ఇండస్ట్రీలో సూర్య - జ్యోతిక జోడీకి ఫుల్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. పబ్లిక్ ఈవెంట్లలో ఎక్కడైనా ఈ కపుల్ కనిపిస్తే స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలుస్తారు. అయితే ఈ కపుల్ రీల్ లైఫ్ నుంచి రియల్ లైఫ్ జోడీగా మారి 20ఏళ్లు పూర్తయ్యింది. ఈ సందర్భంగా రీసెంట్గా ఈ సూర్య- జ్యోతిక తమ 20వ వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని గ్రాండ్గా జరుపుకున్నారు. పిల్లల సమక్షంలో తమ పెళ్లి వేడుకను రీక్రియేట్ చేస్తూ గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఓ వీడియోను నటి జ్యోతిక తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసుకున్నారు.
'త్యాగాలు, సర్దుబాట్లు నిస్వార్ధంగా ప్రేమించుకునేందుకు, ఒకరికోసం ఒకరు మారిన వ్యక్తిత్వాలకు ప్రతీకగా చేసుకునే వేడుక ఇది' అని ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ను రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. పిల్లల సమక్షంలో మరోసారి పెళ్లి తంతును రీక్రియేట్ చేయడం స్పెషల్గా ఉందంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కాగా, 2006 సెప్టెంబర్ 11న ఈ జంట వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టింది. వీళ్లకు దియా, దేవ్ అనే ఇద్దరు పిల్లలున్నారు.
• EXCLUSIVE : 20th Wedding Anniversary Celebration Of @Suriya_offl & #Jyothika 🤍 pic.twitter.com/6SEThcDQ5r— Suriya Fans Team™ (@SuriyaFansTeam) September 15, 2026