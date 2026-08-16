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'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' బాక్సాఫీస్ ర్యాంపేజ్- రెండు రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్ల క్లబ్​లోకి

విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ వరల్డ్​వైడ్ కలెక్షన్లు - రెండు రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్ల వసూల్ చేసిన సినిమా

Vishwanath And Sons
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 2:14 PM IST

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Suriya Vishwanath And Sons : సూర్య- వెంకీ అట్లూరి లేటెస్ట్ బ్లాక్​బస్టర్ మూవీ 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' అరుదైన మైలురాయి అందుకుంది. ఆగస్టు 14న రిలీజైన ఈ సినిమాకు మంచి టాక్ వచ్చింది. దీంతో రెండు రోజుల్లోనే ఈ సినిమా వంద కోట్ల క్లబ్​లో చేరిపోయింది. రెండ్రోజుల్లో విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.100 కోట్ల గ్రాస్ సాధించినట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ సినిమాకు ఫస్ట్​ డేకు మించి సెకండ్ డే కలెక్షన్లు అందుకోవడం విశేషం. చాలా రోజుల తర్వాత కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్​టైనర్​గా వచ్చిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ సినిమాకు ఆడియెన్స్​ నుంచి సాలిడ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ అందించిన బ్యాగ్రౌండ్​కు థియేటర్లో ఆడియెన్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వీకెండ్ ముగిసే నాటికి ఈ వసూళ్లు మరింత పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక ఈ సినిమాకు ఆడియెన్స్ నుంచి వస్తున్న స్పందనను దృష్టిలో ఉంచుకుని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలుచోట్ల డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎక్స్​ ట్రా షోలను యాడ్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ వీకెండ్​లో ఈ మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద జోరు చూపిస్తుంది. గడిచిన 24 గంటల్లోనే 5 లక్షల టికెట్స్ సేల్స్ అయినట్లు తాజాగా మేకర్స్ అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేశారు. అదే విధంగా ఆదివారం షోలకు సంబంధించి కూడా హౌస్​ఫుల్ అయినట్లు నిర్మాణ సంస్థ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించింది.

రెండ్రోజులకే సగం బడ్జెట్ రికవరీ!
ఈ సినిమాను దాదాపు రూ.150 కోట్ల భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మించినట్లు సమాచారం. మేకర్స్ రీసెంట్​గా రిలీజైన రెండ్రోజులకే రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్స్ వచ్చాయని అధికారికంగా వెల్లడించారు. అంటే ఈ లెక్కన రెండు రోజులకే సగం బడ్జెట్​ రికవరీ అయినట్లే అని చెప్పవచ్చు! ఇక ఈ సినిమా ఓటీటీ రైట్స్​ను నెట్​ఫ్లిక్స్ దాదాపు రూ. 80 కోట్లకు దక్కించుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇవే కాకుండా దీని శాటిలైట్ రైట్స్​కు కూడా అధిక ధర పలికే అవకాశం ఉంది.

స్టోరీ ఇదే!
సంజ‌య్ విశ్వ‌నాథ్ (సూర్య‌) సంప‌న్న కుటుంబ వార‌సుడు. బడా వ్యాపార‌వేత్త అయిననప్పటికి, షూటింగ్‌లో భార‌త్​కు ఒలింపిక్స్‌లో గోల్డ్ సాధించి పెడతాయి. అయితే బాల్యంలో కొన్ని సంఘటనల వల్ల 40ఏళ్లు వచ్చినా అతడు పెళ్లి చేసుకోడు. కానీ, అతడి తల్లి (రాధిక శ‌ర‌త్‌కుమార్‌) మాత్రం పెళ్లి చేసుకోవాల‌ని, వారసుడిని ఇవ్వాలని విశ్వనాథ్​తో పదే పదే పోరు పెడుతుంటుంది. దీంతో అతడు అమెరికా వెళ్లి స‌రోగ‌సి ద్వారా ఓ బాలుడిని క‌ని తీసుకొస్తాడు. కానీ, కొంతకాలం తర్వాత ఆ చిన్నారి జబ్బు బారిన పడతాడు.

చికిత్స చేసే సమయంలో ఆ చిన్నారికి క‌న్నత‌ల్లి అవ‌స‌రం అవుతుంది. ఇక ఆమెను వెతుక్కుంటూ విశ్వనాథ్ మ‌ళ్లీ అమెరికాకు వెళ్తాడు. మ‌రి అక్కడ ఆ చిన్నారి తల్లి అచూకి దొరికిందా? అసలు ఆమె ఎవ‌రు? సంజ‌య్ జీవితంలో మ‌ద‌న కామేశ్వ‌రి (మ‌మిత బైజు) ఎలా వ‌చ్చింది? అనే మిగతా విషయాలను తెరపై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.

యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి ఫ్యామిలీ డ్రామా ఎంటర్టైనర్​గా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఇందులో ఉన్న ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, ఎలిమెంట్స్​కు ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ అవుతున్నారు. ఇందులో సూర్యకు జోడీగా మమిత బైజు, తల్లి పాత్రలో రాధికా శరత్ కుమార్, కీలక పాత్రల్లో సీనియర్ హీరోయిన్ రవీనా టాండన్ తదితరులు నటించారు. టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్, ఫార్ట్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్ల​పై నాగవంశీ, సాయిసౌజన్య సంయుక్తంగా ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు.

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