OTTలోకి హీరో సూర్య గ్రాండ్ ఎంట్రీ - "కరుప్పు" స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్!
- అమెజాన్ ప్రైమ్లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్న"వీరభద్రుడు" మూవీ - అధికారికంగా ప్రకటించిన సంస్థ!
Published : June 8, 2026 at 3:48 PM IST
Veerabhadrudu OTT date : తమిళ్ స్టార్ హీరో సూర్య - గ్లామర్ క్వీన్ త్రిష జంటగా నటించిన భారీ ఫాంటసీ యాక్షన్ డ్రామా "కరుప్పు"(Karuppu). వైవిధ్యభరితమైన చిత్రాల దర్శకుడు ఆర్.జే. బాలాజీ రూపొందించిన ఈ మూవీ తమిళనాట మంచి విజయాన్ని నమోదు చేసింది. తెలుగులో "వీరభద్రుడు"గా వచ్చిన ఈ మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేందుకు ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసుకుంది.
కలెక్షన్స్లో టాప్ :
సూర్య కెరీర్లో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన చిత్రాల్లో కరుప్పు కూడా చోటు దక్కించుకుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. థియేటర్లలో భారీ వసూళ్లు సాధించిన ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రీమియర్ గా ఓటీటీ వీక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది.
స్టోరీ ఏంటంటే? :
దైవత్వానికి, అవినీతికి నడుమ సాగే ఉత్కంఠభరిత కథే కరుప్పు. ఒక పేద తండ్రి తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న తన కూతురికి శస్త్రచికిత్స చేయించడం కోసం నగరానికి తీసుకొస్తాడు. ఆపరేషన్ ఖర్చుల కోసం తన వద్ద ఉన్న మొత్తం 60 సవర్ల బంగారాన్ని వెంటబెట్టుకుని రైల్వేస్టేషన్లో దిగగానే.. కొందరు దొంగలు వారిపై దాడి చేసి ఆ నగలను దొంగిలిస్తారు. గుండె పగిలిన ఆ తండ్రి.. పోలీసులను ఆశ్రయిస్తాడు.
దొంగలను పట్టుకున్న పోలీసులు.. కేవలం 45 సవర్ల బంగారాన్ని మాత్రమే రికవరీ చేస్తారు. దాన్ని కూడా కోర్టు ఆర్డర్ ద్వారా తెచ్చుకోవాలని చెబుతారు. దీంతో లాయర్ వద్దకు వెళ్తాడు ఆ తండ్రి. కానీ, ఆ లాయర్ కూడా డబ్బుకు కక్కుర్తి పడి, జడ్జితో చేతులు కలిపి కేసును వాయిదాలు వేయిస్తుంటాడు. అంతేకాదు, చెప్పినట్టుగా వినకపోతే పోలీసులు రికవరీ చేసిన ఆ కొద్దిపాటి బంగారం కూడా దక్కకుండా చేస్తానని బెదిరిస్తాడు. దిక్కుతోచని స్థితిలో కోర్టు ఆవరణలోనే ఉన్న వీరభద్రుడి ఆలయానికి వెళ్లి, భగవంతుడిని వేడుకుంటాడు. అప్పుడు దేవుడిగా హీరో సూర్య భూమ్మీదకు మనిషి రూపంలో వస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అనేదే చిత్ర కథ!
థియేటర్లో విజువల్స్, గ్రాఫిక్స్తో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను ఈ మూవీ.. ఇప్పుడు ఓటీటీలో అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. జూన్ 12 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. కొన్ని రోజుల నుంచి సాగుతున్న ఊహాగానాలకు తెరదించుతూ.. అమెజాన్ ప్రైమ్ సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
దేవుడు భూమి మీదకు రావడం అనే ఫాంటసీ అంశానికి.. సమాజంలోని, న్యాయ వ్యవస్థలోని అవినీతిని ముడిపెడుతూ దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ ఈ చిత్రాన్ని అద్భుతంగా మలిచారు. సూర్య తన పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్తో వీరభద్రుడి పాత్రకు ప్రాణం పోశారు. సినిమాటోగ్రఫీ, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు జూన్ 12 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఈ సూపర్ హిట్ చిత్రాన్ని వీక్షించవచ్చు. కోలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మాతలు ఎస్.ఆర్. ప్రభు, ఎస్.ఆర్. ప్రకాష్ బాబు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. దాదాపు రూ. 130 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో రూపొందింది.