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'లోకేశ్​ బన్నీ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు- కానీ రోలెక్స్ ఎప్పుడనేది చెప్పట్లేదు!'- సూర్య

రోలెక్స్ క్యారెక్టర్​లో ఫుల్​లెంగ్త్ మూవీపై ఎట్టకేలకు స్పందించిన హీరో సూర్య- లేటెస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తిర కామెంట్స్- ఏమన్నారంటే?

Suriya
Suriya (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 4, 2026 at 4:30 PM IST

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Suriya Comments on Rolex : నటులకు తమ కెరీర్​లో కమర్షియల్ సక్సెస్​లు ఎన్ని వచ్చినప్పటికీ, గుర్తుండిపోయే పాత్రలు కొన్నే ఉంటాయి. చిరంజీవికి 'ఆపద్భాందవుడు', కమల్​హాసన్​కు 'సాగరసంగమం' ఈ కోవలోకే వస్తాయి. తమిళ స్టార్ హీరో సూర్యకు కూడా ఇలా గుర్తుండిపోయే పాత్రలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఆర్జీవీ డైరెక్షన్​లో వచ్చిన 'రక్తచరిత్ర' లోని పాత్ర, లోకేశ్ కనగరాజ్ డైరెక్షన్​లో వచ్చిన 'విక్రమ్'లోని రోలెక్స్ క్యారెక్టర్​ నటుడిగా సూర్యలోని మరో కోణాన్ని చూపించాయి.

క్లైమాక్స్​లో రోలెక్స్
ముఖ్యంగా ఇందులో సూర్య రోలెక్స్ అనే నెగిటివ్ క్యారెక్టర్​లో క్లైమాక్స్​లో కనిపిస్తారు. ఆయన చేసిన రోల్ చిన్నదే అయినా, దాని ఇంపాక్ట్ మాత్రం వేరే లెవెల్​లో ఉంటుంది. సూర్య కనిపించిన కొద్దిసేపు థియేటర్లను ఓ ఊపు ఊపేశారని చెప్పొచ్చు. అంతలా రోలెక్స్ రోల్ ఆడియెన్స్​ను బాగా అలరించింది. అయితే రోలెక్స్ క్యారెక్టర్​పై ఫుల్ లెంగ్త్ సినిమా ఉంటుందని డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్ ఇదివరకే అనౌన్స్ చేశారు. దీంతో ఆడియెన్స్​లో ఉత్సాహం మొదలైంది. చిన్న పాత్రతోనే థియేటర్లలో విజిల్స్ కొట్టించిన ఆయన, ఫుల్ లెంగ్త్ సినిమా అనగానే హైప్​ పీక్స్​లోకి వెళ్లింది.

'రోలెక్స్' మూవీపై సూర్య కామెంట్స్
అయితే లోకేశ్ ఈ ప్రకటన చేసి మూడు సంవత్సరాలుపైనే అయింది. అప్పట్నుంచి 'రోలెక్స్' మూవీపై సూర్య నుంచిగానీ, లోకేశ్ నుంచి గానీ దీనిపై ఎటువంటి ఎలాంటి అప్డేట్​లు లేవు. కానీ, ఓ పక్క సూర్య, మరో పక్క లోకేశ్ కనగరాజ్ తమతమ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. దాంతో ప్రేక్షకులు దీనిపై ఎప్పుడెప్పుడు అప్డేట్ వస్తుందా? అని ఎదురుచూస్తున్న తరుణంలో సూర్య ఎట్టకేలకు దీనిపై స్పందించారు. లేటెస్ట్​గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన రోలెక్స్​పై మాట్లాడడంతో ప్రేక్షకులు దృష్టి మళ్లీ ఈ ప్రాజెక్టుపైపు మళ్లింది.

'లోకేశ్ ఏం ప్లాన్ చేశారో? నాకు తెలీదు. ప్రస్తుతం తను అల్లు అర్జున్​తో చేస్తున్న సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇక ఆ తర్వాత 'విక్రమ్ 2' కూడా చేస్తారేమో! అయితే రోలెక్స్​ క్యారెక్టర్​పై లోకేశ్​కు ఉన్న ఐడియా ప్రకారం స్టోరీని డెవలప్ చేస్తున్నారు. కానీ అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందనే ఇప్పుడే చెప్పలేను. కాలమే నిర్ణయించాలి' అంటూ సూర్య నవ్వుతూ సమాధానమిచ్చారు. అయితే లోకేశ్, సూర్య తమతమ కమిట్​మెంట్స్ పూర్తయిన తర్వాత ఈ సినిమా మొదలయ్యే అవకాశాలుంటాయని అనుకుంటున్నారు.

బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్​బస్టర్​గా విక్రమ్
లోకేశ్ కనగరాజ్ డైరెక్షన్​లో వచ్చిన 'విక్రమ్' మూవీ ఎంత పెద్ద విజయం సాధించిందనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పటివరకూ సరైన హిట్​ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న లోకనాయకుడు కమల్​హాసన్​ విక్రమ్​తో గట్టి కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. 2022న రిలీజ్ అయిన ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 400+ కోట్లు కొల్లగొట్టి కమల్ కెరీర్​లోనే హయ్యెస్ట్ గ్రాసింగ్ ఫిల్మ్​గా సరికొత్త రికార్డును నమోదు చేసింది. ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ అద్భుతమైన బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్​ను అందించారు.

ప్రస్తుతం సూర్య వెంకీ అట్లూరి డైరెక్షన్​లో 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' చేస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ బ్యాక్​డ్రాప్​లో సాగనున్న ఈ మూవీలో సూర్య మిడిల్ ఏజ్ పర్సన్​గా కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ఆగస్టు 14న తెలుగు,తమిళంతో పాటు పలు భాషల్లో గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది.

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