'లోకేశ్ బన్నీ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు- కానీ రోలెక్స్ ఎప్పుడనేది చెప్పట్లేదు!'- సూర్య
రోలెక్స్ క్యారెక్టర్లో ఫుల్లెంగ్త్ మూవీపై ఎట్టకేలకు స్పందించిన హీరో సూర్య- లేటెస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తిర కామెంట్స్- ఏమన్నారంటే?
Published : August 4, 2026 at 4:30 PM IST
Suriya Comments on Rolex : నటులకు తమ కెరీర్లో కమర్షియల్ సక్సెస్లు ఎన్ని వచ్చినప్పటికీ, గుర్తుండిపోయే పాత్రలు కొన్నే ఉంటాయి. చిరంజీవికి 'ఆపద్భాందవుడు', కమల్హాసన్కు 'సాగరసంగమం' ఈ కోవలోకే వస్తాయి. తమిళ స్టార్ హీరో సూర్యకు కూడా ఇలా గుర్తుండిపోయే పాత్రలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఆర్జీవీ డైరెక్షన్లో వచ్చిన 'రక్తచరిత్ర' లోని పాత్ర, లోకేశ్ కనగరాజ్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన 'విక్రమ్'లోని రోలెక్స్ క్యారెక్టర్ నటుడిగా సూర్యలోని మరో కోణాన్ని చూపించాయి.
క్లైమాక్స్లో రోలెక్స్
ముఖ్యంగా ఇందులో సూర్య రోలెక్స్ అనే నెగిటివ్ క్యారెక్టర్లో క్లైమాక్స్లో కనిపిస్తారు. ఆయన చేసిన రోల్ చిన్నదే అయినా, దాని ఇంపాక్ట్ మాత్రం వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. సూర్య కనిపించిన కొద్దిసేపు థియేటర్లను ఓ ఊపు ఊపేశారని చెప్పొచ్చు. అంతలా రోలెక్స్ రోల్ ఆడియెన్స్ను బాగా అలరించింది. అయితే రోలెక్స్ క్యారెక్టర్పై ఫుల్ లెంగ్త్ సినిమా ఉంటుందని డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్ ఇదివరకే అనౌన్స్ చేశారు. దీంతో ఆడియెన్స్లో ఉత్సాహం మొదలైంది. చిన్న పాత్రతోనే థియేటర్లలో విజిల్స్ కొట్టించిన ఆయన, ఫుల్ లెంగ్త్ సినిమా అనగానే హైప్ పీక్స్లోకి వెళ్లింది.
'రోలెక్స్' మూవీపై సూర్య కామెంట్స్
అయితే లోకేశ్ ఈ ప్రకటన చేసి మూడు సంవత్సరాలుపైనే అయింది. అప్పట్నుంచి 'రోలెక్స్' మూవీపై సూర్య నుంచిగానీ, లోకేశ్ నుంచి గానీ దీనిపై ఎటువంటి ఎలాంటి అప్డేట్లు లేవు. కానీ, ఓ పక్క సూర్య, మరో పక్క లోకేశ్ కనగరాజ్ తమతమ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. దాంతో ప్రేక్షకులు దీనిపై ఎప్పుడెప్పుడు అప్డేట్ వస్తుందా? అని ఎదురుచూస్తున్న తరుణంలో సూర్య ఎట్టకేలకు దీనిపై స్పందించారు. లేటెస్ట్గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన రోలెక్స్పై మాట్లాడడంతో ప్రేక్షకులు దృష్టి మళ్లీ ఈ ప్రాజెక్టుపైపు మళ్లింది.
'లోకేశ్ ఏం ప్లాన్ చేశారో? నాకు తెలీదు. ప్రస్తుతం తను అల్లు అర్జున్తో చేస్తున్న సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇక ఆ తర్వాత 'విక్రమ్ 2' కూడా చేస్తారేమో! అయితే రోలెక్స్ క్యారెక్టర్పై లోకేశ్కు ఉన్న ఐడియా ప్రకారం స్టోరీని డెవలప్ చేస్తున్నారు. కానీ అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందనే ఇప్పుడే చెప్పలేను. కాలమే నిర్ణయించాలి' అంటూ సూర్య నవ్వుతూ సమాధానమిచ్చారు. అయితే లోకేశ్, సూర్య తమతమ కమిట్మెంట్స్ పూర్తయిన తర్వాత ఈ సినిమా మొదలయ్యే అవకాశాలుంటాయని అనుకుంటున్నారు.
Hero #Suriya about #Rolex Movie— Milagro Movies (@MilagroMovies) August 4, 2026
I don't know what #LokeshKanagaraj is planning. He's already busy with the #AlluArjun film, and #Vikram2 is also in the pipeline. pic.twitter.com/IwETB05Zlg
బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్బస్టర్గా విక్రమ్
లోకేశ్ కనగరాజ్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన 'విక్రమ్' మూవీ ఎంత పెద్ద విజయం సాధించిందనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పటివరకూ సరైన హిట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న లోకనాయకుడు కమల్హాసన్ విక్రమ్తో గట్టి కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. 2022న రిలీజ్ అయిన ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 400+ కోట్లు కొల్లగొట్టి కమల్ కెరీర్లోనే హయ్యెస్ట్ గ్రాసింగ్ ఫిల్మ్గా సరికొత్త రికార్డును నమోదు చేసింది. ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ అద్భుతమైన బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ను అందించారు.
ప్రస్తుతం సూర్య వెంకీ అట్లూరి డైరెక్షన్లో 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' చేస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగనున్న ఈ మూవీలో సూర్య మిడిల్ ఏజ్ పర్సన్గా కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ఆగస్టు 14న తెలుగు,తమిళంతో పాటు పలు భాషల్లో గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.
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