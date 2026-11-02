సూర్య - ధనుష్ కాంబోలో క్రేజీ మల్టీస్టారర్! - డైరెక్టర్ ఎవరంటే?
Suriya Dhanush Combo : కోలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో సూర్య - ధనుష్ కాంబోలో మల్టీస్టారర్ సినిమా రానుందని నెట్టింట వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దిగ్గజ దర్శకుడు మణిరత్నం డైరెక్ట్ చేయనున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది.
Published : November 2, 2026 at 5:30 PM IST
తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో క్రేజీ మల్టీస్టారర్ సినిమాకు రంగం సిద్ధమవుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. స్టార్ హీరోలు సూర్య, ధనుష్ కాంబినేషన్లో దిగ్గజ దర్శకుడు మణిరత్నం డైరెక్టర్గా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టు రానుందంటూ నెట్టింట జోరుగా ప్రచారం నడుస్తోంది. మణిరత్నం ఇప్పటికే హీరోలు ఇద్దరికీ స్టోరీ లైన్ని వినిపించారని, అందుకు వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించినట్లు కోలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. దీని ప్రకారం ప్రస్తుతం వీరి డేట్స్, షూటింగ్ షెడ్యూల్స్, ఇతర విషయాలకు సంబంధించి ప్రాథమిక చర్చలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ విషయాలన్నీ కొలిక్కి వస్తే, త్వరలోనే అఫీషియల్గా ప్రాజెక్టును అనౌన్స్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఒకవేళ ఈ మల్టీస్టారర్ మాత్రం ఖరారైతే సూర్య కెరీర్లో 49వ చిత్రంగా, ధనుష్ కెరీర్లో 57వ చిత్రంగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
గతంలో వెంకీ అట్లూరి పేరు కూడా!
మణిరత్నం కంటే ముందు గతంలో సూర్య - ధనుష్ మల్టీస్టారర్ను తెలుగు డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి చేయనున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ అది ప్రచారానికే పరిమితమైంది. కానీ ప్రస్తుతం మణిరత్నం ప్రాజెక్ట్ గురించి వస్తున్న వార్తలు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. సూర్య గతంలో మణిరత్నం డైరెక్షన్లో 'యువ' (ఆయుత ఎళుత్తు) చిత్రంలో నటించారు. ధనుష్ మాత్రం మణిరత్నం కాంబోలో ఇప్పటి వరకు నటించలేదు. ఒకవేళ ఈ ప్రాజెక్టు కన్ఫర్మ్ అయితే సూర్యకి రెండో చిత్రంగా, ధనుష్కి మొదటి చిత్రంగా నిలవనుంది. దీనిపై త్వరలో మేకర్స్ నుంచి అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఏమైనా వస్తుందేమో వేచి చూడాలి.
Buzz: #Suriya and #Dhanush combo is said to be in initial stage of Talks for a Big Budget Multi starrer film under #ManiRatnam's Direction..⭐ https://t.co/C2nfEmvkZ6— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) November 2, 2026
నెక్ట్స్ మల్టీస్టారరే!
మణిరత్నం ప్రస్తుతం విజయ్ సేతుపతి, సాయిపల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో 'ఇంజి వెల్లమ్' అనే లవ్స్టోరీని తెరకెక్కిస్తున్నారు. కోల్కతా, హౌరా బ్రిడ్జి బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ సినిమా సాగనున్నట్లు టాక్. దీనికి ఏఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. దీన్ని మద్రాస్ టాకీస్, లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై మణిరత్నం, సుభాస్కరన్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఆ సినిమాను వచ్చే ఏడాది జనవరిలో రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇక దీని తర్వాత సూర్య - ధనుష్ మల్టీస్టారర్ను పట్టాలెక్కించేందుకు ప్లాన్ చేశారని సమాచారం.
రిలీజ్కు రెడీగా సూర్య - ధనుష్ సినిమాలు
మరోవైపు హీరో సూర్య లేటెస్ట్ మూవీ 'సీన్' దీపావళి సందర్భంగా నవంబరు 6న రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో సూర్యకు జోడీగా నజ్రియా నటించగా, జీతూ మాధవన్ డైరెక్ట్ చేశారు. 2డి ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై సూర్య సతీమణి, నటి జ్యోతిక దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలు, ట్రైలర్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచే విధంగా ఉన్నాయి.
ధనుష్ విషయానికొస్తే ఆయన నటిస్తున్న 'ఓం' ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. అక్టోబర్లోనే రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ చిత్రం పలు కారణాలతో వాయిదా పడింది. ఇందులో ధనుష్కి జోడీగా సాయి పల్లవి నటిస్తున్నారు. మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి ఇందులో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అమరన్ ఫేమ్ రాజ్కుమార్ పెరియస్వామి దీన్ని డైరెక్ట్ చేశారు. యంగ్ మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ సాయి అభ్యంకర్ స్వరాలను అందించారు. వండర్బార్ ఫిల్మ్స్, ఆర్టేక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై ధనుష్, శ్రద్ధా అగర్వాల్, అజ్మత్ జగ్మాగ్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. నవంబరు 20న ఈ చిత్రం ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది.
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