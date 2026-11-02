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సూర్య - ధనుష్ కాంబోలో క్రేజీ మల్టీస్టారర్! - డైరెక్టర్ ఎవరంటే?

Suriya Dhanush Combo : కోలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో సూర్య - ధనుష్ కాంబోలో మల్టీస్టారర్ సినిమా రానుందని నెట్టింట వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దిగ్గజ దర్శకుడు మణిరత్నం డైరెక్ట్ చేయనున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది.

Suriya Dhanush Movie
సూర్య - ధనుష్ (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 2, 2026 at 5:30 PM IST

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తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో క్రేజీ మల్టీస్టారర్​ సినిమాకు రంగం సిద్ధమవుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. స్టార్ హీరోలు సూర్య, ధనుష్ కాంబినేషన్​లో దిగ్గజ దర్శకుడు మణిరత్నం డైరెక్టర్​గా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టు రానుందంటూ నెట్టింట జోరుగా ప్రచారం నడుస్తోంది. మణిరత్నం ఇప్పటికే హీరోలు ఇద్దరికీ స్టోరీ లైన్​ని వినిపించారని, అందుకు వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించినట్లు కోలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. దీని ప్రకారం ప్రస్తుతం వీరి డేట్స్, షూటింగ్ షెడ్యూల్స్, ఇతర విషయాలకు సంబంధించి ప్రాథమిక చర్చలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ విషయాలన్నీ కొలిక్కి వస్తే, త్వరలోనే అఫీషియల్​గా ప్రాజెక్టును అనౌన్స్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఒకవేళ ఈ మల్టీస్టారర్ మాత్రం ఖరారైతే సూర్య కెరీర్​లో 49వ చిత్రంగా, ధనుష్ కెరీర్​లో 57వ చిత్రంగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

గతంలో వెంకీ అట్లూరి పేరు కూడా!
మణిరత్నం కంటే ముందు గతంలో సూర్య - ధనుష్ మల్టీస్టారర్​ను తెలుగు డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి చేయనున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ అది ప్రచారానికే పరిమితమైంది. కానీ ప్రస్తుతం మణిరత్నం ప్రాజెక్ట్ గురించి వస్తున్న వార్తలు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. సూర్య గతంలో మణిరత్నం డైరెక్షన్​లో 'యువ' (ఆయుత ఎళుత్తు) చిత్రంలో నటించారు. ధనుష్ మాత్రం మణిరత్నం కాంబోలో ఇప్పటి వరకు నటించలేదు. ఒకవేళ ఈ ప్రాజెక్టు కన్ఫర్మ్ అయితే సూర్యకి రెండో చిత్రంగా, ధనుష్​కి మొదటి చిత్రంగా నిలవనుంది. దీనిపై త్వరలో మేకర్స్ నుంచి అఫీషియల్ అనౌన్స్​మెంట్ ఏమైనా వస్తుందేమో వేచి చూడాలి.

నెక్ట్స్ మల్టీస్టారరే!
మణిరత్నం ప్రస్తుతం విజయ్ సేతుపతి, సాయిపల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో 'ఇంజి వెల్లమ్' అనే లవ్​స్టోరీని తెరకెక్కిస్తున్నారు. కోల్​కతా, హౌరా బ్రిడ్జి బ్యాక్​డ్రాప్​లో ఈ సినిమా సాగనున్నట్లు టాక్. దీనికి ఏఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. దీన్ని మద్రాస్ టాకీస్, లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై మణిరత్నం, సుభాస్కరన్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఆ సినిమాను వచ్చే ఏడాది జనవరిలో రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇక దీని తర్వాత సూర్య - ధనుష్ మల్టీస్టారర్​ను పట్టాలెక్కించేందుకు ప్లాన్ చేశారని సమాచారం.

రిలీజ్​కు రెడీగా సూర్య - ధనుష్ సినిమాలు
మరోవైపు హీరో సూర్య లేటెస్ట్ మూవీ 'సీన్' దీపావళి సందర్భంగా నవంబరు 6న రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో సూర్యకు జోడీగా నజ్రియా నటించగా, జీతూ మాధవన్ డైరెక్ట్ చేశారు. 2డి ఎంటర్​టైన్​మెంట్ బ్యానర్​పై సూర్య సతీమణి, నటి జ్యోతిక దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలు, ట్రైలర్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచే విధంగా ఉన్నాయి.

ధనుష్ విషయానికొస్తే ఆయన నటిస్తున్న 'ఓం' ఇప్పటికే షూటింగ్​ పూర్తి చేసుకుంది. అక్టోబర్​లోనే రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ చిత్రం పలు కారణాలతో వాయిదా పడింది. ఇందులో ధనుష్​కి జోడీగా సాయి పల్లవి నటిస్తున్నారు. మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి ఇందులో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అమరన్ ఫేమ్ రాజ్​కుమార్ పెరియస్వామి దీన్ని డైరెక్ట్ చేశారు. యంగ్ మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ సాయి అభ్యంకర్ స్వరాలను అందించారు. వండర్​బార్ ఫిల్మ్స్, ఆర్​టేక్ స్టూడియోస్​ బ్యానర్లపై ధనుష్, శ్రద్ధా అగర్వాల్, అజ్మత్ జగ్మాగ్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. నవంబరు 20న ఈ చిత్రం ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది.

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