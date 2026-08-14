'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' రివ్యూ - సూర్య మ్యాజిక్ రిపీట్ అయ్యిందా?
వెంకీ అట్లూరి - సూర్య లేటెస్ట్ సినిమా విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ రివ్యూ- చిత్రం ఎలా ఉంది? సూర్య ఖాతాలో మరో హిట్ పడిందా?
Published : August 14, 2026 at 3:33 PM IST
Viswanath And Sons Review : ఈ మధ్య కాలంలో కుటుంబ కథా చిత్రాలు రావడం చాలా తక్కువ అయిపోయాయి. టాప్ హీరోలు మొత్తం కమర్శియల్ కథలు, పాన్ఇండియా స్టోరీలపైనే దృష్టి పెడుతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ అనే సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలకరించేందుకు వచ్చారు. వెంకీ అట్లూరీ ఈ సినిమాను కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్డ్రాప్ సినిమాగా తెరకెక్కించారు. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉంది? ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఆడియెన్స్ను మెప్పించిందా? అనేది చూద్దాం!
విశ్వనాథ్ కథ ఇదే!
సంజయ్ విశ్వనాథ్ (సూర్య) సంపన్న కుటుంబ వారసుడు. బడా వ్యాపారవేత్త అయిననప్పటికి, షూటింగ్లో భారత్కు ఒలింపిక్స్లో గోల్డ్ సాధించి పెడతాయి. అయితే బాల్యంలో కొన్ని సంఘటనల వల్ల 40ఏళ్లు వచ్చినా అతడు పెళ్లి చేసుకోడు. కానీ, అతడి తల్లి (రాధిక శరత్కుమార్) మాత్రం పెళ్లి చేసుకోవాలని, వారసుడిని ఇవ్వాలని విశ్వనాథ్తో పదే పదే పోరు పెడుతుంటుంది. దీంతో అతడు అమెరికా వెళ్లి సరోగసి ద్వారా ఓ బాలుడిని కని తీసుకొస్తాడు. కానీ, కొంతకాలం తర్వాత ఆ చిన్నారి జబ్బు బారిన పడతాడు.
చికిత్స చేసే సమయంలో ఆ చిన్నారికి కన్నతల్లి అవసరం అవుతుంది. ఇక ఆమెను వెతుక్కుంటూ విశ్వనాథ్ మళ్లీ అమెరికాకు వెళ్తాడు. మరి అక్కడ ఆ చిన్నారి తల్లి అచూకి దొరికిందా? అసలు ఆమె ఎవరు? బాబు కోసం అమెరికా నుంచి భారత్కు వస్తుందా? అలాగే సంజయ్ పెళ్లి చేసుకుంటాడా? సంజయ్ జీవితంలో మదన కామేశ్వరి (మమిత బైజు) ఎలా వచ్చింది? అనే అంశాలకు సమాధానాలన్నీ తెరపైనే.
సినిమా ఎలా సాగిందంటే?
కుటుంబ సమేతంగా అందరూ ఎంజాయ్ చేసే సినిమా ఇది. ఇందులో ఎమోషన్స్, వినోదం ఉన్నాయి. ఇందులో సంజయ్ పాత్ర గజినిలో సంజయ్ రామస్వామిని గుర్తుచేస్తుంది. హృదయాన్ని హత్తుకునే ఓ స్వచ్ఛమైన కుటుంబ కథను వెంకీ అట్లూరీ తెరపై చూపించారు. సూర్య లుక్స్, క్లాస్ పర్ఫార్మెన్స్ సినిమాలో హైలైట్. అయితే హీరో- హీరోయిన్కు మధ్య ఎజ్ గ్యాప్, సరోగసీతో బిడ్డను కనడం అనేవి కొత్తగా అనిపిస్తాయి. మధ్యమధ్యలో యాక్షన్ సీన్స్ ఉన్నప్పటికి అవి క్లాస్గానే కనిపిస్తాయి. సంజయ్ అమెరికా నుంచి భారత్కు వచ్చిన తర్వాత స్టోరీ స్పీడ్అప్ అవుతుంది. చిన్నారి జబ్బు పడడం, కన్నతల్లి అవసరం రావడం, ఆమె కోసం సంజయ్ మళ్లీ అమెరికా వెళ్లడంతో అసలు కథ షురూ అవుతుంది.
ఇక సంజయ్ - మ్యాడీ కలిసినప్పటి నుంచి సినిమాలో వినోదం ఇంకో లెవెల్కు వెళ్తుంది. ఆ ఇద్దరి బంధం ఎలాంటి టర్న్ తీసుకుంటుందో అన్న ఆసక్తితో ఫస్టాఫ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సెకండాఫ్లో కోర్ట్ సన్నివేశాలు, ఆ తర్వాత నాటకీయ పరిణామాలతో కాస్త బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. ఈ సీన్లు పెద్దగా ఆకట్టుకోవు. అప్పుడే రాధిక పాత్రతో కథ మలుపు తిరుగుతుంది. దీంతో సినిమా పక్కదారి పట్టిందా అని అనిపిస్తుంది. అంజలీదేవి (రవీనా టాండన్), ఆమె కుమార్తె, తల్లిదండ్రుల మధ్య వచ్చే సన్నివేశాల్లో కొన్ని ఎమోషన్స్, నాజర్ పాత్ర కామెడీగా ఉండడం పాటిజివ్ పాయింట్. అయితే సినిమా ఎండింగ్ కూడా కూడా క్లాస్గానే ఉంటుంది. కానీ ఇలాంటి సినిమాలకు అలాంటి ముగింపే సరైంది అని అనిపిస్తుంది.
బలాలు
- సూర్య, మమిత బైజు నటన
- హాస్యం, భావోద్వేగాలు
- ప్రథమార్ధం
బలహీనతలు
- ద్వితీయార్ధంలో కొంత భాగం
చివరిగా: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్- స్వచ్ఛమైన కుటుంబ కథ
గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!