మంచి సినిమా తీసి మళ్లీ మీ ఇమేజ్ పెంచుకోండి : రాజ్పాల్యాదవ్కు సుప్రీం సూచన
చెక్బౌన్స్ కేసులో విచారణకు హాజరైన నటుడు రాజ్పాల్ యాదవ్ - మంచి సినిమా తీసి ప్రజలను మళ్లీ ఎంటర్టైన్ చేయమని సూచించిన సుప్రీంకోర్టు
Published : October 7, 2026 at 10:01 PM IST
Supreme on Rajpal Yadav Case : బాలీవుడ్ యాక్టర్ రాజ్పాల్ యాదవ్ చెక్బౌన్స్ కేసు నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ సందర్భంగా 'మంచి సినిమా తీసి, ప్రజలను మళ్లీ అలరించండి' అని రాజ్పాల్ యాదవ్కు సూచించింది. ఈ విచారణకు రాజ్పాల్ యాదవ్ స్వయంగా హాజరై కేసుకు సంబంధించి పూర్తి వివరణను ఇచ్చారు. తాను డైరెక్ట్ చేసిన 'అతా పతా లపతా' వల్ల ఆర్ధికంగా చితికిపోయినట్లు రాజ్పాల్ ఈ సందర్భంగా కోర్టుకు చెప్పుకొచ్చారు.
సుప్రీంకోర్టుకు వివరణ ఇచ్చిన రాజ్పాల్
'నేను సుమారు 250 చిత్రాల్లో నటించాను. గత 13 ఏళ్లలో రూ.250 కోట్లు నష్టపోయాను. 1200 థియేటర్స్లో రావాల్సిన సినిమా ఒక్క థియేటర్లో కూడా రిలీజ్ కాలేదు. నా దగ్గర ఇప్పుడు ఒక్క రూపాయి కూడా లేదు. నన్ను ఎక్కడికి పంపినా వెళ్లడానికి సిద్ధం' అని రాజ్పాల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనికి స్పందించిన సీజేఐ 'కొత్త సినిమా ఏమైనా వస్తోందా? మంచి సినిమా తీసి మళ్లీ మీ ఇమేజ్ పెంచుకోండి. మా వద్ద సైతం టాలెంటెడ్ నటులైన లాయర్లు ఉన్నారని, వాళ్లతో ఓ సినిమా తీయొచ్చు కదా' అని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
కాగా, కోర్టు గత ఆదేశాల మేరకు రాజ్పాల్ యాదవ్ రూ.1.15 కోట్లు డిపాజిట్ చేశారని ధర్మాసనం గుర్తించింది. నటుడి ప్రవర్తన పట్ల ధర్మాసనం సంతృప్తిగా లేకపోయినప్పటికీ కొంత ఊరటనిస్తూ గడువును ఇస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. దీని ప్రకారం అక్టోబర్ 5 వరకు గతంలో ఇచ్చిన మినహాయింపును మరింత పొడిగించింది.
రాజ్పాల్ యాదవ్ జరిమానా ఎంతంటే?
2010లో రిలీజైన 'అతా పతా లాపతా' సినిమాకు గాను రాజ్పాల్ యాదవ్ మురళీ ప్రాజెక్ట్స్ సంస్థ నుంచి రూ.5 కోట్లు అప్పుగా తీసుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు అది అసలు, వడ్డీతో కలిపి సుమారు రూ.11 కోట్లు అయింది. ఈ క్రమంలో దీన్ని చెల్లించేలా 2012లో ఇరువర్గాలు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. కానీ 2013లో ఆయన ఇచ్చిన రూ.1.05 కోట్ల విలువైన ఏడు చెక్కులూ బౌన్స్ అయ్యాయి. ఈ కేసుల్లో ఆయనకు కింది కోర్టు విధించిన 3 నెలల జైలు శిక్షను దిల్లీ హైకోర్టు ఈ ఏడాది జులై 10న సమర్థించింది. ఇందులో ప్రతి కేసులోనూ రూ.కోటి చొప్పున ఫిర్యాదుదారుడికి చెల్లించాలని ఆదేశించింది. ఇక ఈ కేసులో రాజ్పాల్తో పాటు ఆయన భార్య రాధా రాజ్పాల్కు సైతం ప్రతి కేసులో రూ.5.5 లక్షల జరిమానాను విధించింది. ఆ తర్వాత జైలు శిక్ష నుంచి మినహాయింపు కోరుతూ ఆయన సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.