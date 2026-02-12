ETV Bharat / entertainment

'టైటిల్ మార్చేదాకా సినిమా విడుదలకు అమమతించం'- సుప్రీంకోర్టు

మనోజ్ బాజ్​పాయ్ కొత్త సినిమా టైటిల్ వివాదం- సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

Supreme Court On Ghooskhor Pandat
Supreme Court On Ghooskhor Pandat
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 12, 2026 at 1:31 PM IST

Supreme Court On Ghooskhor Pandat : బాలీవుడ్ నటుడు మనోజ్ బాజ్​పేయీ కీలక పాత్రలో తెరకెక్కిన 'గూస్కోర్ పండిట్' (Ghooskhor Pandat) టైటిల్​ వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. సమాజంలో ఒక వర్గాన్ని కించపర్చడానికి అలాంటి టైటిళ్లను ఉపయోగించలేరని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. దర్శకుడు నీరజ్ పాండే తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా విడుదలను ఆపాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్​ను​ సుప్రీంకోర్టు గురువారం విచారించింది. జస్టిస్ బి.వి. నాగరత్న, ఉజ్జల్ భూయాన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేసింది.

'అలాంటి శీర్షిలకతో సమాజంలోని ఒక వర్గాన్ని ఎందుకు కించపరచాలి? ఇది నైతికతకు విరుద్ధం. భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పటికీ, అది ఎవరినీ కించపరచడానికి అనుమతించదు. టైటిల్​ను మార్చి, కొత్త శీర్షికను మాకు చెప్పకపోతే సినిమాను విడుదల చేయడానికి మేం అనుమతించము. చిత్ర నిర్మాతలు, జర్నలిస్టులను బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తులుగా మేం భావిస్తాము. ' అని అత్యున్నత ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఈ మేరకు సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఫర్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC), డైరెక్టర్​ నీరజ్​కు సినిమా రిలీజ్​ ఆపాలని దాఖలైన పిటిషన్‌పై నోటీసులు జారీ చేసింది. అలాగే ఈ టైటిల్​ సమాజంలోని ఏ వర్గాన్ని కూడా కించపర్చేలా లేదని తెలుపుతూ అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని దర్శకుడు పాండేను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశిస్తూ ఈ కేసుపై తదుపరి విచారణను ఈనెల 19కి వాయిదా వేసింది.

కాగా, నీరజ్ పాండే దర్శకత్వం వహించిన తాజా సినిమా 'గూస్కోర్ పండిట్'. ఈ సినిమా ట్రైలర్ ఫిబ్రవరి 05న రిలీజైంది. ఇది ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ నెట్​ఫ్లిక్స్​లో విడుదల కావాల్సి ఉంది. ఓ అవినీతి పరుడైన పోలీసు అధికారి కథే ఈ సినిమా. అయితే ఈ టైటిల్​లోని 'పండిట్' అనే పదంపై వివాదం చెలరేగింది. తమ మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా ఈ టైటిల్ ఉందని ఒక వర్గం ఆరోపించింది. దీంతో ఈ సినిమా విడుదలను ఆపేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలంటూ భారత బ్రాహ్మణ సమాజ్ జాతీయ సంస్థ కార్యదర్శి అతుల్ మిశ్రా ఇటీవల సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు.

అంతకుముందు ఈ టైటిల్​పై నెలకొన్న వివాదంపై దర్శకుడు నీరజ్​తోపాటు హీరో మనోజ్​ కూడా స్పందించారు. సమాజంలోని ఎవరి మనోభావాలను దెబ్బతీయాలనేది తమ ఉద్దేశం కాదని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పాండే పోస్టు చేయగా, సదరు పోస్టును మనోజ్ బాజ్​పేయీ రీ పోస్ట్ చేశారు. ఈ టైటిల్ వల్ల మనోభావాలు దెబ్బతిన్న వాళ్లందరి భావాలను గౌరవిస్తామని, సినిమాలో అది కల్పిత పాత్ర మాత్రమేనని, ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాదని తెలిపారు. అలాగే సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషనల్ పోస్టర్లు, వీడియోలు (ట్రైలర్, ఇతరత్రా)ను యూట్యూబ్​ నుంచి తొలగించారు.

