'టైటిల్ మార్చేదాకా సినిమా విడుదలకు అమమతించం'- సుప్రీంకోర్టు
మనోజ్ బాజ్పాయ్ కొత్త సినిమా టైటిల్ వివాదం- సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : February 12, 2026 at 1:31 PM IST
Supreme Court On Ghooskhor Pandat : బాలీవుడ్ నటుడు మనోజ్ బాజ్పేయీ కీలక పాత్రలో తెరకెక్కిన 'గూస్కోర్ పండిట్' (Ghooskhor Pandat) టైటిల్ వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. సమాజంలో ఒక వర్గాన్ని కించపర్చడానికి అలాంటి టైటిళ్లను ఉపయోగించలేరని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. దర్శకుడు నీరజ్ పాండే తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా విడుదలను ఆపాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు గురువారం విచారించింది. జస్టిస్ బి.వి. నాగరత్న, ఉజ్జల్ భూయాన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేసింది.
'అలాంటి శీర్షిలకతో సమాజంలోని ఒక వర్గాన్ని ఎందుకు కించపరచాలి? ఇది నైతికతకు విరుద్ధం. భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పటికీ, అది ఎవరినీ కించపరచడానికి అనుమతించదు. టైటిల్ను మార్చి, కొత్త శీర్షికను మాకు చెప్పకపోతే సినిమాను విడుదల చేయడానికి మేం అనుమతించము. చిత్ర నిర్మాతలు, జర్నలిస్టులను బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తులుగా మేం భావిస్తాము. ' అని అత్యున్నత ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఈ మేరకు సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఫర్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC), డైరెక్టర్ నీరజ్కు సినిమా రిలీజ్ ఆపాలని దాఖలైన పిటిషన్పై నోటీసులు జారీ చేసింది. అలాగే ఈ టైటిల్ సమాజంలోని ఏ వర్గాన్ని కూడా కించపర్చేలా లేదని తెలుపుతూ అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని దర్శకుడు పాండేను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశిస్తూ ఈ కేసుపై తదుపరి విచారణను ఈనెల 19కి వాయిదా వేసింది.
Why should you denigrate a section of society by using such title: SC raps filmmaker Neeraj Pandey on 'Ghooskhor Pandat'.— Press Trust of India (@PTI_News) February 12, 2026
We will not allow you to release film unless you tell us changed title: SC to filmmaker Neeraj Pandey on 'Ghooskhor Pandat'.
Title of movie is against… pic.twitter.com/ohSo839gjZ
కాగా, నీరజ్ పాండే దర్శకత్వం వహించిన తాజా సినిమా 'గూస్కోర్ పండిట్'. ఈ సినిమా ట్రైలర్ ఫిబ్రవరి 05న రిలీజైంది. ఇది ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదల కావాల్సి ఉంది. ఓ అవినీతి పరుడైన పోలీసు అధికారి కథే ఈ సినిమా. అయితే ఈ టైటిల్లోని 'పండిట్' అనే పదంపై వివాదం చెలరేగింది. తమ మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా ఈ టైటిల్ ఉందని ఒక వర్గం ఆరోపించింది. దీంతో ఈ సినిమా విడుదలను ఆపేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలంటూ భారత బ్రాహ్మణ సమాజ్ జాతీయ సంస్థ కార్యదర్శి అతుల్ మిశ్రా ఇటీవల సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు.
అంతకుముందు ఈ టైటిల్పై నెలకొన్న వివాదంపై దర్శకుడు నీరజ్తోపాటు హీరో మనోజ్ కూడా స్పందించారు. సమాజంలోని ఎవరి మనోభావాలను దెబ్బతీయాలనేది తమ ఉద్దేశం కాదని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పాండే పోస్టు చేయగా, సదరు పోస్టును మనోజ్ బాజ్పేయీ రీ పోస్ట్ చేశారు. ఈ టైటిల్ వల్ల మనోభావాలు దెబ్బతిన్న వాళ్లందరి భావాలను గౌరవిస్తామని, సినిమాలో అది కల్పిత పాత్ర మాత్రమేనని, ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాదని తెలిపారు. అలాగే సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషనల్ పోస్టర్లు, వీడియోలు (ట్రైలర్, ఇతరత్రా)ను యూట్యూబ్ నుంచి తొలగించారు.