'భాషా, పేట సీక్వెల్స్కు నో- కానీ జైలర్ 2 చేయడానికి రీజన్ ఇదే'- స్వయంగా వెల్లడించిన రజనీ
జైలర్ 2 చేయడం వెనక కారణాన్ని రజనీకాంత్ వివరించారు - సీక్వెల్కు కథలోని కావాల్సిన ముగింపు ఉండటంతో అంగీకరించానని వెల్లడించిన తలైవా
Published : October 11, 2026 at 3:03 PM IST
Rajinikanth on Jailer 2 : సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ 50 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సినీ కెరీర్లో ఎన్నో మరపురాని చిత్రాలను ప్రేక్షకులకు అందించారు. అందులో 1995లో రిలీజైన 'భాషా' సినిమా సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. దీంతో ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ను తీయాలని దర్శకనిర్మాతలు రజనీని సంప్రదించారట. కానీ ఆయన సున్నితంగా ఈ ప్రాజెక్టును తిరస్కరించారు. ఆ తర్వాత 'పేట'కి కూడా సీక్వెల్ తీద్దామని డైరెక్టర్ కార్తిక్ సుబ్బరాజు భావించగా దాన్ని కూడా తలైవా రిజెక్ట్ చేశారు.
కానీ జైలర్కి మాత్రం సీక్వెల్ తీయడానికి రజనీకాంత్ గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చారు. అయితే సీక్వెల్ చేయడానికి రజనీని ఇందులో ఆకట్టుకున్న అంశాలు ఏమిటి? నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ ఏమి చెప్పి రజనీని ఒప్పించారు? అనే సందేహాలు ఫ్యాన్స్తో పాటు సాధారణ ప్రేక్షకుల్లో కూడా కలిగాయి. అయితే రీసెంట్గా జైలర్ 2 ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో సీక్వెల్ చేయడం వెనక ఉన్న కారణాన్ని స్వయంగా రజనీకాంత్ వెల్లడించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సాధారణంగా తాను విజయవంతమైన సినిమాల సీక్వెల్స్లో నటించడానికి ఆసక్తి చూపనని అన్నారు. ఫస్ట్ పార్ట్కు కాస్త అదనపు ప్లేవర్స్ యాడ్చేసి డైరెక్టర్స్ పార్ట్2గా మలుస్తారని తాను అనుకుంటానన్నారు. బాషా2 చేయమన్నా సరే నేను ఓకే చెప్పలేదని గుర్తు చేసుకున్నారు. విజయ్ సేతుపతి పాత్రను పొడిగిస్తూ 'పేట 2' తీస్తానని దర్శకుడు కార్తీక్ సుబ్బరాజు చెప్పినా దానికీ అంగీకరించలేదన్నారు. కానీ జైలర్ సినిమా ఓటీటీలో రిలీజ్ అయ్యాక మళ్లీ ఒకసారి చూసినట్లు చెప్పారు. అప్పుడు తన ఆలోచన మారిందని రజనీకాంత్ పేర్కొన్నారు.
నెల్సన్కి ఫోన్ చేసి ఓకే చెప్పా: సీక్వెల్పై రజనీకాంత్
అదే విధంగా జైలర్ క్లైమాక్స్ గురించి రజనీకాంత్ ప్రస్తావించారు. 'క్లైమాక్స్లో విగ్రహాల స్మగ్లర్ వర్మను అంతం చేసే ముందు అతడొక మాట చెబుతాడు. ఇది చాలా పెద్ద నెట్వర్క్ జైలర్, వాళ్లు నిన్ను అస్సలు వదిలిపెట్టరు అని హెచ్చరిస్తాడు. ఇక దర్శకుడు ఆ నెట్వర్క్ గురించి సినిమా అంతటా చిన్నచిన్న హింట్స్ ఇస్తూ వచ్చాడు. రూ.వేల కోట్ల విలువైన మూడు కంటైనర్లు జైలర్ దగ్గరే ఉంటాయి. అంతేకాకుండా నాగ్పూర్ జైల్లో పనిచేస్తున్న సమయంలోనే కరుడుగట్టిన రౌడీలు, దాదాలకు జైలర్ ముత్తువేల్ అంటే భయం, గౌరవం. వాళ్లు జైలర్కు సాయం చేయడానికి ఎప్పుడూ ముందుంటారు, ఇవన్నీ సీక్వెల్కు సహజమైన పునాదిలా అనిపించాయి. కమర్షియల్ సక్సెస్ కోసం కాకుండా, కథలోనే సీక్వెల్కు కావాల్సిన ముగింపు ఉండటంతో నేనే నెల్సన్కి ఫోన్ చేసి ఓకే చెప్పా' అని రజనీ వెల్లడించారు.
October 15, Once again Alapparai Kelappurom, Thalaivaru Nerandharam! #Jailer2 Bookings opens now💥 Book Your Tickets: 🎟️ https://t.co/bJ1l8nMFbF 🎟️ https://t.co/U8HBuAuZw4 @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss #Jailer2FromOct15— Sun Pictures (@sunpictures) October 10, 2026
ఇక ఇటీవల జైలర్ 2 నుంచి రిలీజైన ట్రైలర్లో కథకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు చెప్పకుండా కొత్త విలన్లు, కల్పాక్స్ గ్యాంగ్, ముత్తువేల్కు ఎదురయ్యే సమస్యల వరకు మాత్రమే డైరెక్టర్ నెల్సన్ చూపించారు. జైలర్ 2లో ఫస్ట్ పార్ట్లో నటించిన కన్నడ స్టార్ శివరాజ్కుమార్తో పాటు బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్రోషన్ సైతం కీలక పాత్రలో మెరవనున్నారు. అంతేకాకుండా నటి విద్యాబాలన్ నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్లో కనిపించనున్నారు. కమెడియన్ యోగిబాబు, ఇతర నటీనటులు కూడా ఇందులో కనిపించనున్నారు.
'జైలర్' 2 విషయానికొస్తే రిలీజ్కు ఇంకా 3 రోజులు సమయం ఉండటంతో దీని అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. విదేశాల్లో అడ్వాన్స్ సేల్స్ దాదాపు ఇప్పటి వరకు 2 మిలియన్ డాలర్లకు చేరాయి. ఇండియాలో తొలి రోజు షోల కోసం రూ.3.53 కోట్లకు పైగా టికెట్లు ముందుగానే అమ్ముడయ్యాయి.
టికెట్ల రేటు పెంపు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదటి 7 రోజులకు సింగిల్ స్క్రీన్స్లో రూ.50, మల్టీప్లెక్స్లలో రూ.75 వరకు టికెట్ ధర పెంచుకునేందుకు అనుమతి కూడా వచ్చింది. సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 15న తమిళం, తెలుగు, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో థియేటర్లలోకి రానుంది.
2023లో వచ్చిన 'జైలర్' రజినీకాంత్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ బాక్సాఫీస్ హిట్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ట్రేడ్ లెక్కల ప్రకారం సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.604.5 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. అందులో ఇండియా గ్రాస్ సుమారు రూ.408.5 కోట్లు కాగా, ఓవర్సీస్ నుంచి దాదాపు రూ.196 కోట్లు వచ్చాయి. తమిళ సినిమాల్లో రూ.500 కోట్ల మార్క్ దాటిన కొద్ది సినిమాల్లో 'జైలర్' కూడా చేరింది.
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