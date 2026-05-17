'విజయ్ గెలుపుపై అసూయ లేదు- అతనికి నాకు 28ఏళ్ల ఏజ్ గ్యాప్'- రాజకీయ విమర్శలపై రజనీకాంత్ స్పందన

చెన్నై నివాసంలో ప్రెస్​మీట్ నిర్వహించిన రజనీకాంత్- ఇటీవల కాలంలో తనపై వస్తున్న విమర్శలకు క్లారిటీ ఇచ్చిన సూపర్ స్టార్!

Published : May 17, 2026 at 12:10 PM IST

Choose ETV Bharat

Rajinikanth On Tamilnadu Politics : తమిళనాడులో ఇటీవల నెలకొన్న రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి రజనీకాంత్ మాట్లాడారు. అలాగే తనపై వస్తున్న విమర్శలపై కూడా ఆయన స్పందించారు. చెన్నైలోని ఆయన నివాసంలో రజనీకాంత్ ప్రెస్​మీట్ నిర్వహించారు. ఈ ప్రెస్​మీట్​లో ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం తాను మాజీ సీఎం స్టాలిన్​ను కలుసుకోవడం, ఎయిర్​పోర్టులో విజయ్​ గెలుపునపై స్పందించకపోవడం గురించి కూడా స్పష్టతనిచ్చారు.

'రాజకీయాలకు ముడిపెడుతూ నాపైన ఇటీవల అనేక విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా నేను వాటిపై స్పందించకపోతే ప్రజలు అవే నిజాలు అనుకునే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే నేను ఈరోజు ప్రెస్​మీట్ నిర్వహిస్తున్నాను. ఫలితాల అనంతరం నేను డీఎంకే చీఫ్ స్టాలిన్​ను కలవడం విమర్శలకు దారి తీసింది. కానీ మా మధ్య ఉన్న స్నేహం రాజకీయాలకు అతీతం. ఆయన ఓడిపోవడం నాకు నిజంగా ఆశ్చర్యం కలిగించింది. రజనీకాంత్ అనవసర విషయాల గురించి మాట్లాడే చవకబారు వ్యక్తి కాదు'

'అయితే విజయ్ సీఎం అవుతున్నారని తెలిసి ముందుగా షాక్ అయ్యాను. అతనికి శుభాకాంక్షలు కూడా చెప్పాను. విజయ్ రెండు బలమైన పార్టీలను సొంతంగా ఓడించి ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వ్యక్తి. అయితే నేను చాలా ఏళ్ల కిందటే రాజకీయాలకు గుడ్​ బై చెప్పేశాను. ఇప్పుడు పాలిటిక్స్​కు దూరంగా ఉంటున్న నాకు విజయ్ విజయం ఎందుకు అసూయ కలిగిస్తుంది? ఒకవేళ కమల్ హాసన్ ముఖ్యమంత్రి అయితే నాకు అసూయ కలిగేదేమో (నవ్వుతూ), కానీ విజయ్​ది​ మా జనరేషన్ కాదు'

'నాకు అతనికి మధ్య 28 ఏళ్ల ఏజ్ గ్యాప్ ఉంది. ఇక రీసెంట్​గా ఎయిర్‌పోర్టులో జరిగిన దానిని విమర్శిస్తున్నారు. విజయ్ విజయంపై స్పందించలేదని అంటున్నారు. కానీ ఆ రోజు ఓ వ్యక్తి తన సెల్​ఫోన్​లో వీడియో రికార్డు చేస్తూ, విజయ్‌ గురించి అడిగారు. అందుకే నేను నవ్వి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాను. కానీ అప్పటికే నేను విజయ్​ను అభినందించాను. 52 ఏళ్ల వయసులోనే అతడు ఎంజీఆర్, ఎన్టీఆర్ కంటే ఎక్కువే సాధించాడు' అని రజనీకాంత్ పేర్కొన్నారు.

