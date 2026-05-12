CM విజయ్ గురించి ప్రశ్న- రజనీకాంత్ రియాక్షన్ ఇదే- వీడియో వైరల్!
స్టాలిన్ను ఇంటికెళ్లి మరీ కలిశారు- కానీ విజయ్ గురించి అడిగితే నో ఆన్సర్ - రజనీకాంత్ రియాక్షన్తో తమిళనాట కొత్త చర్చ!
Published : May 12, 2026 at 4:04 PM IST
Rajinikanth On CM Vijay : భారత సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం దళపతి విజయ్ ఓ హాట్టాపిక్. ఇటీవల జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన ఆయన ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన నేపథ్యంలో ఇప్పటికే పలు ఇండస్ట్రీల సెలబ్రిటీలు, ప్రముఖులు, హీరోలు విజయ్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అయితే దీనిపై సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ స్పందన ఎలా ఉంటుందోనని సినీ అభిమానూల్లో సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా రజనీకాంత్ రియాక్షన్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇంతకీ ఆయన ఏం అన్నారంటే?
రజనీ మంగళవారం చెన్నై ఎయిర్పోర్టులో కనిపించారు. ఆయన రిషికేశ్ వెశ్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఆయన ఎయిర్పోర్టులోకి ప్రవేశిస్తుండగా సీఎం విజయ్ గురించి ప్రశ్న ఎదురైంది. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ బాధ్యతలు స్వీకరించడం గురించి విలేకరులు రజనీని ప్రశ్నించారు. దీనిపై ఆయన అభిప్రాయం ఏంటని అడిగారు. అయితే, ఈ ప్రశ్నకు రజనీకాంత్ ఎటువంటి సమాధానం ఇవ్వలేదు. సింపుల్గా చిరునవ్వు నవ్వి, నమస్కారం చేసి, అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
సోషల్ మీడియాలో కొత్త చర్చ
సాధారణంగా రజనీ దాదాపు అన్ని అంశాలపై మాట్లాడుతారు. కానీ, విజయ్ గురించి ప్రశ్న ఎదురైనప్పుడు మాత్రం సైలెంట్గా వెళ్లిపోయారు. దీంతో ఆయన ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పకుండా దాటవేశారంటూ నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇది తమిళనాట రాజకీయాల్లోనూ కొత్త చర్చకు దారి తీసింది.
Reporter - Sir Thalapathy #Vijay is CM of Tamil Nadu now . What’s ur response??#Rajinikanth - Just smiles & goes off pic.twitter.com/XhKJligQH7— cinee worldd (@Cinee_Worldd) May 12, 2026
స్టాలిన్ను ఇంటికెళ్లి మరీ కలిశారు!
అదే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ను మాత్రం రజనీకాంత్ ఇటీవల ఇంటికెళ్లి మరీ కలిశారు. చెన్నైలోని స్టాలిన్ నివాసానికి వెళ్లిన రజనీ కొంతసేపు ఆయనతో సమావేశమయ్యారు. అయితే ఇది కేవలం మర్యాపూర్వకంగా జరిగిన సమావేశమేనని, ఇందులో ఎలాంటి రాజకీయ కోణాలు లేవని డీఎంకే వర్గాలు అప్పుడే స్పష్టం చేశాయి. కానీ తాజాగా విజయ్ గురించి ఎదురైన ప్రశ్నకు రజనీ మాట్లాడకపోవడం హాట్టాపిక్గా మారింది.
ఇతర పార్టీల మద్దతుతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు
కాగా, ఇటీవల ముగిసిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) పార్టీ 108 సీట్లు సాధించి అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఆ తర్వాత డీఎంకే కూటమిలోని భాగస్వామ్య పక్షాల మద్దతుతో ఆ టీవీకే పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.