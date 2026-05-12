CM విజయ్​ గురించి ప్రశ్న- రజనీకాంత్ రియాక్షన్ ఇదే- వీడియో వైరల్!

స్టాలిన్​ను ఇంటికెళ్లి మరీ కలిశారు- కానీ విజయ్ గురించి అడిగితే నో ఆన్సర్ - రజనీకాంత్ రియాక్షన్​తో తమిళనాట కొత్త చర్చ!

Rajinikanth - Vijay (Source : IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 12, 2026 at 4:04 PM IST

Rajinikanth On CM Vijay : భారత సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం దళపతి విజయ్ ఓ హాట్​టాపిక్​. ఇటీవల జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన ఆయన ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన నేపథ్యంలో ఇప్పటికే పలు ఇండస్ట్రీల సెలబ్రిటీలు, ప్రముఖులు, హీరోలు విజయ్​కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అయితే దీనిపై సూపర్​స్టార్ రజనీకాంత్ స్పందన ఎలా ఉంటుందోనని సినీ అభిమానూల్లో సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా రజనీకాంత్ రియాక్షన్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. ఇంతకీ ఆయన ఏం అన్నారంటే?

రజనీ మంగళవారం చెన్నై ఎయిర్​పోర్టులో కనిపించారు. ఆయన రిషికేశ్ వెశ్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఆయన ఎయిర్​పోర్టులోకి ప్రవేశిస్తుండగా సీఎం విజయ్​ గురించి ప్రశ్న ఎదురైంది. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ బాధ్యతలు స్వీకరించడం గురించి విలేకరులు రజనీని ప్రశ్నించారు. దీనిపై ఆయన అభిప్రాయం ఏంటని అడిగారు. అయితే, ఈ ప్రశ్నకు రజనీకాంత్ ఎటువంటి సమాధానం ఇవ్వలేదు. సింపుల్​గా చిరునవ్వు నవ్వి, నమస్కారం చేసి, అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

సోషల్ మీడియాలో కొత్త చర్చ
సాధారణంగా రజనీ దాదాపు అన్ని అంశాలపై మాట్లాడుతారు. కానీ, విజయ్ గురించి ప్రశ్న ఎదురైనప్పుడు మాత్రం సైలెంట్​గా వెళ్లిపోయారు. దీంతో ఆయన ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పకుండా దాటవేశారంటూ నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇది తమిళనాట రాజకీయాల్లోనూ కొత్త చర్చకు దారి తీసింది.

స్టాలిన్​ను ఇంటికెళ్లి మరీ కలిశారు!
అదే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్​ను మాత్రం రజనీకాంత్ ఇటీవల ఇంటికెళ్లి మరీ కలిశారు. చెన్నైలోని స్టాలిన్​ నివాసానికి వెళ్లిన రజనీ కొంతసేపు ఆయనతో సమావేశమయ్యారు. అయితే ఇది కేవలం మర్యాపూర్వకంగా జరిగిన సమావేశమేనని, ఇందులో ఎలాంటి రాజకీయ కోణాలు లేవని డీఎంకే వర్గాలు అప్పుడే స్పష్టం చేశాయి. కానీ తాజాగా విజయ్​ గురించి ఎదురైన ప్రశ్నకు రజనీ మాట్లాడకపోవడం హాట్​టాపిక్​గా మారింది.

ఇతర పార్టీల మద్దతుతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు
కాగా, ఇటీవల ముగిసిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) పార్టీ 108 సీట్లు సాధించి అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఆ తర్వాత డీఎంకే కూటమిలోని భాగస్వామ్య పక్షాల మద్దతుతో ఆ టీవీకే పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.

