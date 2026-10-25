రజనీకాంత్ మాస్ ర్యాంపేజ్ - తొలి తమిళ సినిమాగా 'జైలర్ 2' సూపర్ రికార్డ్
రజనీకాంత్ జైలర్ 2 సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. 10 రోజుల్లో ఈ సినిమా ఎన్ని కోట్లు వసూల్ చేసిందంటే?
Published : October 25, 2026 at 7:10 PM IST
Jailer 2 Collection Worldwide : సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ లేటెస్ట్ మూవీ జైలర్ 2పై బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురుస్తోంది. ఈనెల 15న రిలీజైన ఈ చిత్రం గడిచిన 10 రోజుల్లో వరల్డ్వైడ్గా రూ.666 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు సాధించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. దీంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద రజనీకాంత్ స్టామినా ఎంటో మరోసారి రుజువైంది. ఇక తెలుగులో జైలర్ 2 వసూళ్లు రికార్డు స్థాయిలో దూసుకెళ్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రం అరుదైన ఫీట్ అందుకుంది.
తొలి సినిమాగా రికార్డ్
తమిళంలో రూపొందిన ఈ సినిమా తెలుగు, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లోనూ డబ్ అయ్యింది. తమిళం మినహా ఇతర పాన్ఇండియా భాషలతో పోలిస్తే తెలుగులోనే జైలర్కు అత్యంత ఆదరణ, కలెక్షన్లు దక్కాయి. 10 రోజుల్లోనే జైలర్ 2కు తెలుగు వెర్షన్లో రూ.100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్లు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో తెలుగులో రూ.100 కోట్ల మార్క్ అందుకున్న తొలి తమిళ సినిమాగా జైలర్ 2 రికార్డు కొట్టింది. ఇప్పటిదాకా తమిళం నుంచి డబ్ అయిన ఏ సినిమా కూడా తెలుగు వెర్షన్లో వంద కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించలేదు. గతంలో రజనీకాంత్ రోబో 2.O (రూ.90+ కోట్లు) అత్యుత్తమ సినిమాగా ఉంది. ఇక జైలర్ తొలి పార్ట్కు తెలుగులో రూ.85 కోట్లు వచ్చాయి.
An electrifying theatrical experience in theatres near you! ⚡️ #Jailer2 Industry Mega Blockbuster #Jailer2 Rampage in theatres worldwide @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) October 25, 2026
ఆ సినిమాల సరసన
భాష ఏదైనా కంటెంట్ బాగుంటే తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు. అందుకు గతంలో అనేక సినిమాలు ఉదాహరణగా ఉన్నాయి. అందులో తెలుగు వెర్షన్లో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన నాన్ తెలుగు ఫిల్మ్గా కేజీఎఫ్ పార్ట్ 2 టాప్లో కొనసాగుతోంది. 2022లో రిలీజైన ఆ సినిమాకు తెలుగు వరల్డ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.125 కోట్ల కలెక్షన్లు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత కాంతార చాప్టర్ 1, అవతార్, ధురంధర్ 2 చిత్రాలు రూ.100 కోట్ల మార్క్ అందుకున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ జాబితాలో జైలర్ 2 కూడా చేరింది.
Witness the clash of MVP and the kalpaks in theatres near you! 💥😎 #Jailer2 Industry Mega Blockbuster #Jailer2 Rampage in theatres worldwide @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) October 25, 2026
రోబో 2.Oకు దగ్గరగా
అంతేకాకుండా ఈ సినిమా తమిళం బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు బ్రేక్ చేసి సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పే దిశగా దూసుకెళ్తుంది. ఇప్పటిదాకా వరల్డ్వైడ్గా అత్యధిక వసూళ్లు అందుకున్న తమిళ సినిమాగా రజనీకాంత్ రోబో 2.O టాప్లో ఉంది. ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్గా రూ.691 కోట్లు సాధించింది. ఆ తర్వాత స్థానంలో ఇప్పుడు జైలర్ 2 కొనసాగుతోంది. అయితే ఈ చిత్రానికి ఇప్పటికీ మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. దీంతో లాంగ్రన్లో ఈజీగా రోబో 2 రికార్డును జైలర్ 2 బ్రేక్ చేస్తుందని ట్రేడ్ పండితులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే ఈ రెండు సినిమాలకు ఉన్న తేడా రూ.25 కోట్లే కావడంతో ఈ వీక్లోనే ఇది సాధ్యమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
The Tiger strikes. The theatres erupt! #Jailer2 🔥🎶 #Jailer2 Industry Mega Blockbuster #Jailer2 Rampage in theatres worldwide @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) October 25, 2026
బాహుబలి రికార్డ్పై కన్ను!
ఇక మలయాళంలో బాహుబలి 2 వసూళ్లను అధిగమించే దిశగా జైలర్ 2 దుసుకెళ్తోంది. ఇప్పటిదాకా మలయాళంలో ఈ సినిమా రూ.68 కోట్లు వసూల్ చేసినట్లు ట్రేడ్ విశ్లేషకుల అంచనా. అక్కడ ప్రస్తుతం అత్యధిక వసూళ్లు చేసిన మలయాళేతర సినిమాగా బాహుబలి 2 టాప్లో ఉంది. 2017లో వచ్చిన ఈ మూవీ రూ.70 కోట్లు వసూల్ చేసింది. ప్రస్తుతం జైలర్ 2 జోరు చూస్తుంటే త్వరలోనే ఈ రికార్డు బ్రేక్ అవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది.
కాగా, ఈ సినిమాను నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ తెరకెక్కించారు. ఇందులో రజనీ మరోసారి టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్గా అదరగొట్టారు. ఆయన స్టైల్ అండ్ శ్వాగ్కు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. ఇందులో పలు ఇండస్ట్రీలకు చెందిన స్టార్ నటీనటులు శివరాజ్ కుమార్, ఎస్ జె సూర్య, మిథున్ చక్రవర్తి, విద్యాబాలన్, మోహన్లాల్, హృతిక్ రోషన్, విజయ్ సేతుపతి, జాకీ ష్రాఫ్ ఆయా పాత్రల్లో కనిపించారు. అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందించగా, సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధి మారన్ నిర్మించారు.
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