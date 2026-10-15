'జైలర్2' రివ్యూ- జైలర్ మ్యాజిక్ మళ్లీ రిపీట్ అయిందా?
రజనీకాంత్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా జైలర్2 గురువారం థియేటర్లలో విడుదలయ్యింది. మీ కోసం ఈ సినిమా రివ్యూ!
Published : October 15, 2026 at 2:24 PM IST
Jailer 2 Review : సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ 'జైలర్' చిత్రం బాక్సాఫీసు వద్ద ఎంత పెద్ద విజయం సాధించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అందులో తలైవా స్టైల్, మాస్ యాక్షన్, డైరెక్టర్ నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ టేకింగ్ అన్నీ కూడా బాగా కుదిరాయి. ఇప్పుడు ఆ సినిమాకు సీక్వెల్గా వచ్చిన జైలర్2 సినిమా గురువారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అయితే తొలి భాగాన్ని మించి ఆ చిత్రం అలరించిందా? టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్గా రజనీకాంత్ మరోసారి మాస్ ఎలివేషన్ సీన్స్ ప్రేక్షకులను అలరించాయా? అనేది ఈ రివ్యూలో చూద్దాం!
స్టోరీ ఇదే!
కొడుకు మరణం తర్వాత టైగర్ ముత్తువేల్ పాండ్యన్ అలియాస్ జైలర్ తన కుటుంబానికి అన్నీ తానై చూసుకుంటూ జీవితం గడుపుతుంటాడు. మరోవైపు వర్మ (వినాయకన్)ని హత్య చేసింది ఎవరో కనిపెట్టి, అతన్ని మట్టుబెట్టాలనే ప్రయత్నంలో విగ్రహాల ముఠాలో కీలకమైన దిలీప్ (సూరజ్ వెంజరమూడు) ప్రయత్నిస్తుంటాడు. అలాగే, ముత్తువేల్ పాండ్యన్ కూడా దిలీప్ని బయటకు లాగి, ఈ ముఠా వెనక ఎవరున్నారో తేల్చాలని అనుకుంటాడు. అలా లోకల్ రౌడీ అయిన మూర్తి (నమో నారాయణ)తో కలిసి దిలీప్ వరకూ వెళతాడు ముత్తువేల్. దిలీప్, టైగర్ ఒకరికొకరు ఎదురు పడ్డాక ఏం జరిగింది? దిలీప్ వెనక ఉంటూ, విగ్రహాల ముఠాని నడుపుతున్న బోధి కల్పక్ (ఎస్.జె.సూర్య) ఎవరు? కలుగులో దాక్కున్న అతన్ని, అతని కుటుంబాన్ని జైలర్ ఎలా తన వరకూ పిలిపించుకున్నాడు? ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలేమిటి? తదితర విషయాలు తెలియాలంటే తెరపై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
ఎలా సాగిందంటే!
అంతకుముందు సినిమాలకు భిన్నంగా రజనీకాంత్ని వయసుకు తగ్గట్టుగా చూపిస్తూనే ఆయన ఇమేజ్ని పక్కాగా వాడుకుంటూ 'జైలర్' తీశారు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్. పవర్ఫుల్ హీరో క్యారెక్టర్, అందుకు ఏ మాత్రం తీసిపోని అతిథి పాత్రలతో పాటు కాస్త గ్లామర్ను జోడించడంతో మొదటి భాగం మంచి కమర్షియల్ సినిమాగా నిలిచిపోయింది. దీంతో దానికి కొనసాగింపు అంటే భారీ స్థాయిలో అంచనాలు ఏర్పడటం సహజం. అది దృష్టిలో ఉంచుకునే కామెడీ, మాస్ అంశాలు, ఎలివేషన్లు, ఎమోషన్స్ ఇలా అన్నీ పక్కాగా ఉండేలా, ఏ విషయంలోనూ తక్కువ కాకుండా రెండో భాగంలో మరింత జాగ్రత్తపడ్డాడు నెల్సన్.
దానికితోడు ఈసారి బాలీవుడ్ స్టార్ హృతిక్ రోషన్ తోడైనా ఫస్టాఫ్ లెవెల్లో స్పెషల్ కేమియోలు ప్రభావం చూపించలేదు. అయినా సరే, ఎక్కడా ఆసక్తిని మాత్రం కోల్పోకుండా చివరికి సినిమా పైసా వసూల్ అనే ఫీలింగ్ను మాత్రం కలిగిస్తుంది. ఇక జైలర్ తరహాలోనే సీక్వెల్లో కూడా అసలు కథలోకి వెళ్లడానికి కాస్త సమయం తీసుకున్నాడు డైరెక్టర్ నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్. మూర్తి క్యారెక్టర్ పరిచయం దగ్గర్నుంచి గేర్ మారిపోతుంది. టైగర్ని మూర్తి తన డ్రైవర్గా నియమించుకోవడంతో నాన్స్టాప్గా నవ్వులు పండుతాయి.
యోగిబాబు తోడయ్యాక ఆ మోతాదు మరింతగా పెరుగుతుంది. మూర్తికి టైగర్ ఎవరో తెలిసే సీన్స్తో ఎలివేషన్ల జోరు పెరుగుతుంది. టైగర్, దిలీప్ నేరుగా తలపడే సీన్స్ మాత్రం సినిమాకే హైలెట్గా నిలుస్తాయి. అక్కడ చోటు చేసుకునే మలుపులు, యాక్షన్ సీన్స్, స్పెషల్ కేమియోల హంగామా, టైగర్ జారీ చేసే హుకుమ్ తదితర సీన్స్ చూస్తే ఫస్టాఫ్ మెప్పిస్తుంది.
అయితే సెకండాఫ్ నుంచి కథ అనుకున్నంత ప్రభావం చూపించలేకపోయింది. మెయిన్ విలన్ అయిన బోధి కల్పక్తోపాటు, కాంత తదితర కీలక క్యారెక్టర్స్ అక్కడ్నుంచే పరిచయమవుతాయి. కల్పక్ పాత్రలో ఎస్.జె.సూర్య స్టైలిష్గా కనిపిస్తాడు తప్ప, పెద్దగా భయపెట్టలేకపోయాడు. టైగర్ ముత్తువేల్ పాండ్యన్కు, కల్పక్ కుటుంబానికి మధ్య ఎత్తులు, పైఎత్తులతోనే సెకండాఫ్లోని చాలా సీన్స్ని డైరెక్టర్ రూపొందించారు. కానీ ఆ డ్రామా పెద్దగా మెప్పించలేకపోయింది. అయితే మాస్ అంశాలకు మాత్రం సినిమాలో లోటుండదు. హృతిక్ రోషన్ కేమియో సహా బలమైన మాస్ ఎలిమెంట్స్ , భావోద్వేగాల్ని మేళవించే ప్రయత్నం కనిపిస్తుంది. పతాక సన్నివేశాల్లో మరో కేమియో రోల్ కూడా మెరుస్తుంది. ఇక ఫైనల్గా జైలర్- 3 కోసం కావాల్సిన లీడ్ క్లైమాక్స్లో ఉంటుంది.
ఎవరెవరు ఎలా చేశారంటే?
రజనీకాంత్ టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్ క్యారెక్టర్తో స్టోరీ మొత్తాన్నితన భుజాలపైనే నడిపించారు. ఫస్టాప్లో నమో నారాయణ, యోగిబాబుతో కలిసి తలైవా రజనీ పండించిన శైలి ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకుంటుంది. ఆయన ఎలివేషన్లు కూడా మాస్ని అలరిస్తాయి. కేమియో క్యారెక్టర్లో హృతిక్ రోషన్ చేసిన 'రోడీ' పాత్రకు ఎక్కువ మార్కులు పడతాయి. ఇక మోహన్లాల్, శివరాజ్కుమార్, జాకీ ష్రాఫ్ మరోసారి మెరిశారు. సూరజ్ వెంజరమూడు పోషించిన దిలీప్ క్యారెక్టర్ బాగుంది. ఎస్.జె.సూర్య ఇందులో స్టైలిష్ విలన్గా కనిపించాడు. మిథున్ చక్రవర్తి, విద్యాబాలన్ పోషించిన పాత్రలు సినిమాకి కీలకంగా ఉంటాయి.
డీఓపీ, సంగీతంతో పాటు ఇతర సాంకేతిక విభాగాలు బెస్ట్ ఔట్పుట్ను అందించాయి. రజనీకాంత్ సినిమా అనగానే సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్కి పూనకం వచ్చేస్తుందేమో! ఎందుతంటే ఈ సినిమాలో ఆయన ఇచ్చిన బీజీఎం ఆ స్థాయిలో ఉండటమే అందుకు ప్రధాన కారణం. నిర్మాణం ఉన్నతంగా ఉంది. ద్వితీయార్ధంలో కొన్ని సన్నివేశాలు మినహా, అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే దర్శకుడు నెల్సన్ ఈ సినిమాని తనదైన శైలిలో తీర్చిదిద్దారు.
ప్లస్ పాయింట్స్
- రజనీకాంత్ యాక్టింగ్
- ఫస్టాఫ్
- కామెడీ, యాక్షన్ సీక్వెన్స్
మైనస్ పాయింట్
- సెకండాఫ్
- సాంగ్స్
ఫైనల్గా: జైలర్ 2 - రజనీకాంత్ సంభవం
గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
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