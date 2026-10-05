'జైలర్ 2' ట్రైలర్ ఆగయా - టైగర్ ముత్తు వేల్ పాండియన్ ఈజ్ బ్యాక్
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ జైలర్ 2 ట్రైలర్ రిలీజ్ - ఆకట్టుకుంటున్న తలైవా లుక్స్, మాస్ ఎలివేషన్స్
Published : October 5, 2026 at 6:54 PM IST
JAILER 2 Official Trailer : సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన 'జైలర్' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయాన్ని అందుకుంది. దీంతో ఆ సినిమాకు కొనసాగింపుగా జైలర్2 వస్తోంది. ఇప్పటికే చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న మూవీ దసరా కానుకగా అక్టోబరు 15న తమిళ, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా సోమవారం మేకర్స్ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు. టాలెంటెడ్ యాక్టర్ ఎస్.జే సూర్య, మిథున్ చక్రవర్తి, సూరజ్ వెంజరమూడి, విద్యా బాలన్ వంటి నటీనటులు పార్ట్-2లో నటిస్తుండటంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత ఎక్కువయ్యాయి. ఫస్ట్ పార్ట్లో ఉన్న నటీనటులతో పాటు ఇందులో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్, నటి విద్యాబాలన్ మొదలైనవారు అతిథి పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.