1989లో కంప్లీట్ 2026లో థియేటర్లలోకి- 37ఏళ్ల తర్వాత విడుదల కానున్న రజనీకాంత్ సినిమా- కారణం ఇదే!
జైలర్ 2 కంటే ముందే థియేటర్లలోకి రజనీకాంత్- 37 ఏళ్ల తర్వాత ఎట్టకేలకు విడుదలకు సిద్ధం- యంగ్ తలైవాను చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ వెయిటింగ్!
Published : January 23, 2026 at 1:36 PM IST
Rajinikanth Bollywood Movie : గతేడాది 'కూలీ'తో సక్సెస్ అందుకున్న సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్, ఈ ఏడాది 'జైలర్- 2' తో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రస్తుతం శరవేగంగా కొనసాగుతోంది. ఈ సినిమా జూన్ లేదా జులైలో విడుదల కానుంది. అయితే అంతకంటే ముందే రజనీ థియేటర్లలో సందడి చేయనున్నారు. ఆయన నటించిన సినిమా ఒకటి రిలీజ్కు సిద్ధంగా ఉంది. అలా అని అది రీ రిలీజ్ కాదండోయ్! స్ట్రయిట్ రిలీజే. మరి ఈ గ్యాప్లో విడుదల కానున్న రజనీ సినిమా ఏది? ఎప్పుడు రానుందో చూద్దాం!
బాలీవుడ్ సినిమా
రజనీకాంత్ కెరీర్లో బాలీవుడ్ సినిమాల్లోనూ నటించారు. అలా ఆయన కీలక పాత్ర పోషింటిన హిందీ చిత్రం ఒకటి ఇప్పుడు విడుదలకానుందన్న విషయం మీకు తెలుసా? అంతేకాదు ఇప్పుడు థియేటర్లలోకి రానున్న ఆ సినిమా ఇప్పటిది కాదు. అది తెరకెక్కించి దాదాపుగా 37 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మరి అప్పుడు తీసిన ఈ సినిమా విడుదల ఎందుకు ఆలస్యం అయ్యింది? దాని వెనక ఉన్న కారణాలెంటో చూద్దాం!
1989లో 'హమ్ మే షాహెన్షా కౌన్' (Hum Mein Shaahenshah Koun) అనే హిందీ సినిమాను రాజారాయ్ నిర్మించారు. ఇందులో సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్తో పాటు శత్రుఘన్ సింన్హా, హేమ మాలీని వంటి దిగ్గజ నటులు నటించారు. కానీ అప్పట్లో కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ సినిమా విడుదలకు నోచుకోలేదు. అప్పుడు రిలీజ్ కావల్సిన ఈ సినిమా దాదాపు 37 ఏళ్ల తర్వాత ఎట్టకేలకు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు.
అసలు కారణం ఏంటి?
అయితే ఈ సినిమాను నటీ రీనారాయ్ సోదరుడు రాజారాయ్ కొన్ని దశబ్దాల క్రితమే పూర్తి చేశారు. కానీ అదే సమయంలో అనుకోని కారణాల వల్ల అతను లండన్కు వెళ్లిపోవడం, ఆ తర్వాత అతని కొడుకు మృతి చెందారు. అలాగే ఈ సినిమా తెరకెక్కించిన దర్శకుడు హర్మేష్ మల్హోత్ర కూడా మరణించడంతో ప్రాజెక్ట్ ఆలస్యం అయ్యింది. ఇలా నిర్మాత వ్యక్తిగత ఇబ్బందులతో సినిమాను ముందుకు తీసుకురాలేకపోయారు.
ఈ జనరేషన్కు తగ్గట్టుగా
అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమాను థియేటర్లోకి తీసుకొచ్చే ముందు ఈ జనరేషన్కు తగ్గట్టుగా దాంట్లో మార్పులు చేశారు. ఆధునిక టెక్నాలజీని ఉపయోగించి సౌండ్స్ ఇంకా విజ్వల్స్ను అప్డేట చేశారు. అలాగే సినిమాలో నటీనటుల అప్పటి పెర్ఫార్మెన్స్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా జాగ్రత్తగా ఉంచారు.
కో ప్రొడ్యూసర్ల పాత్ర
చాలా కాలం నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్ను రిలీజ్ చేయడంలో సహా నిర్మాతలు షబానా, అస్లాం మీర్జా కీలకంగా వ్యవహరించారు. లీగల్ సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవ్వడంలో నిర్మాతలు మద్దతుగా నిలిచారు. అలా 37 ఏళ్ల తర్వాత మొత్తానికి ఈ సినిమా ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో రిలీజ్ కానుంది. అయితే ఇందులో దిగ్గజ నటుల వింటేజ్ లుక్స్ చూసేందుకు అభిమానులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు. మరి ఒక అరుదైన చిత్రంగా బిగ్ స్క్రీన్ ముందు మార్క్ క్రియేట్ చేసుకోనుందేమో చూడాలి.
అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్
రజనీకాంత్ ప్రస్తుతం పలు సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. 'జైలర్-2', 'తలైవా- 173' సినిమాలు చేస్తున్నారు. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వంలో 2023లో విడుదలైన జైలర్కు సీక్వెల్గా జైలర్ 2 రానుంది. అప్పుడు సక్సెస్ అందుకోవడంతో ఈ సీక్వెల్పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. మరి ఈ సినిమా ఏ లెవెల్లో ఉండనుందో చూడాలి. ఈ సినిమాను సన్ పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మిస్తుండగా ఈ ఏడాది జులైలో విడుదల కానుంది. అలాగే రజనీకాంత్ మరో సినిమా 'తలైవా- 173' కూడా సెట్స్పైకి వెళ్లాల్సి ఉంది. దీనికి శిబి చక్రవర్తి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది జనవరిలో రిలీజ్ కానుంది.
సూపర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్కు గుడ్ న్యూస్ - వీరలెవల్లో ఆ బ్లాక్బస్టర్ మూవీకి సీక్వెల్!
Thalaivar 171 Cast : 'జైలర్' సక్సెస్ ఫార్ములా.. అప్కమింగ్ మూవీస్ కోసం రజనీ బిగ్ ప్లాన్..