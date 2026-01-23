1989లో కంప్లీట్ 2026లో థియేటర్లలోకి- 37ఏళ్ల తర్వాత విడుదల కానున్న రజనీకాంత్ సినిమా- కారణం ఇదే!

ETV Bharat / entertainment

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 23, 2026 at 1:36 PM IST

3 Min Read
Rajinikanth Bollywood Movie : గతేడాది 'కూలీ'తో సక్సెస్​ అందుకున్న సూపర్​స్టార్​ రజనీకాంత్​, ఈ ఏడాది 'జైలర్​- 2' తో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్​ ప్రస్తుతం శరవేగంగా కొనసాగుతోంది. ఈ సినిమా జూన్ లేదా జులైలో విడుదల కానుంది. అయితే అంతకంటే ముందే రజనీ థియేటర్లలో సందడి చేయనున్నారు. ఆయన నటించిన సినిమా ఒకటి రిలీజ్​కు సిద్ధంగా ఉంది. అలా అని అది రీ రిలీజ్ కాదండోయ్! స్ట్రయిట్ రిలీజే. మరి ఈ గ్యాప్​లో విడుదల కానున్న రజనీ సినిమా ఏది? ఎప్పుడు రానుందో చూద్దాం!

బాలీవుడ్ సినిమా
రజనీకాంత్ కెరీర్​లో​ బాలీవుడ్​ సినిమాల్లోనూ నటించారు. అలా ఆయన కీలక పాత్ర పోషింటిన హిందీ చిత్రం ఒకటి ఇప్పుడు విడుదలకానుందన్న విషయం మీకు తెలుసా? అంతేకాదు ఇప్పుడు థియేటర్లలోకి రానున్న ఆ సినిమా ఇప్పటిది కాదు. అది తెరకెక్కించి దాదాపుగా 37 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మరి అప్పుడు తీసిన ఈ సినిమా విడుదల ఎందుకు ఆలస్యం అయ్యింది? దాని వెనక ఉన్న కారణాలెంటో చూద్దాం!

1989లో 'హమ్ మే షాహెన్‌షా కౌన్' (Hum Mein Shaahenshah Koun) అనే హిందీ సినిమాను రాజారాయ్ నిర్మించారు. ఇందులో సూపర్​స్టార్​ రజనీకాంత్​తో పాటు శత్రుఘన్​ సింన్హా, హేమ మాలీని వంటి దిగ్గజ నటులు నటించారు. కానీ అప్పట్లో కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ సినిమా విడుదలకు నోచుకోలేదు. అప్పుడు రిలీజ్​ కావల్సిన ఈ సినిమా దాదాపు 37 ఏళ్ల తర్వాత ఎట్టకేలకు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు.

అసలు కారణం ఏంటి?
అయితే ఈ సినిమాను నటీ రీనారాయ్​ సోదరుడు రాజారాయ్ కొన్ని దశబ్దాల క్రితమే పూర్తి చేశారు. కానీ అదే సమయంలో అనుకోని కారణాల వల్ల అతను లండన్​కు వెళ్లిపోవడం, ఆ తర్వాత అతని కొడుకు మృతి చెందారు. అలాగే ఈ సినిమా తెరకెక్కించిన దర్శకుడు​ హర్మేష్​ మల్హోత్ర కూడా మరణించడంతో ప్రాజెక్ట్​ ఆలస్యం అయ్యింది. ఇలా నిర్మాత వ్యక్తిగత ఇబ్బందులతో సినిమాను ముందుకు తీసుకురాలేకపోయారు.

ఈ జనరేషన్​కు తగ్గట్టుగా
అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమాను థియేటర్లోకి తీసుకొచ్చే ముందు ఈ జనరేషన్​కు తగ్గట్టుగా దాంట్లో మార్పులు చేశారు. ఆధునిక టెక్నాలజీని ఉపయోగించి సౌండ్స్​ ఇంకా విజ్​వల్స్​ను అప్డేట చేశారు. అలాగే సినిమాలో నటీనటుల అప్పటి పెర్ఫార్మెన్స్​లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా జాగ్రత్తగా ఉంచారు.

కో ప్రొడ్యూసర్ల పాత్ర
చాలా కాలం నుంచి పెండింగ్​లో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్​ను రిలీజ్ చేయడంలో సహా నిర్మాతలు షబానా, అస్లాం మీర్జా కీలకంగా వ్యవహరించారు. లీగల్ సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవ్వడంలో నిర్మాతలు మద్దతుగా నిలిచారు. అలా 37 ఏళ్ల తర్వాత మొత్తానికి ఈ సినిమా ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లో రిలీజ్​ కానుంది. అయితే ఇందులో దిగ్గజ నటుల వింటేజ్ లుక్స్​ చూసేందుకు అభిమానులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు. మరి ఒక అరుదైన చిత్రంగా బిగ్​ స్క్రీన్​ ముందు మార్క్​ క్రియేట్​ చేసుకోనుందేమో చూడాలి.

అప్​కమింగ్​ ప్రాజెక్ట్స్​​
రజనీకాంత్​​ ప్రస్తుతం పలు​ సినిమా షూటింగ్​లో బిజీగా ఉన్నారు. 'జైలర్​-2', 'తలైవా- 173' సినిమాలు చేస్తున్నారు. నెల్సన్ దిలీప్‌ కుమార్ దర్శకత్వంలో 2023లో విడుదలైన జైలర్​కు సీక్వెల్​గా జైలర్​ 2 రానుంది. అప్పుడు సక్సెస్ అందుకోవడంతో ఈ సీక్వెల్​పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. మరి ఈ సినిమా ఏ లెవెల్​లో ఉండనుందో చూడాలి. ఈ సినిమాను సన్ పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మిస్తుండగా ఈ ఏడాది జులైలో విడుదల కానుంది. అలాగే రజనీకాంత్​ మరో సినిమా 'తలైవా​- 173' కూడా సెట్స్​పైకి వెళ్లాల్సి ఉంది. దీనికి శిబి చక్రవర్తి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది జనవరిలో రిలీజ్ కానుంది.

