100ఏళ్ల చరిత్రలో ఫస్ట్ టైమ్- రజనీకాంత్కు అరుదైన గౌరవం! ఆ ప్రముఖ పత్రిక ఏం చేసిందో తెలుసా?
Published : November 20, 2025 at 5:22 PM IST
Rajinikanth On English News Paper : రజనీకాంత్ ఈ పేరుకున్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అదొక ఎమోషన్. అదొక బ్రాండ్. బస్సు కండక్టర్గా జీవితాన్ని మొదలుపెట్టి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది గుండెల్లో 'తలైవా'గా స్థానం సంపాదించుకోవడం మామూలు విషయం కాదు. రజనీకాంత్ సినీ ప్రస్థానం మొదలై ఇప్పటికే 50 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ ఐదు దశాబ్దాల్లో ఎంతోమంది హీరోలు వచ్చారు, వెళ్లారు. కానీ రజనీ మేనియా మాత్రం ఇంచు కూడా తగ్గలేదు. పైగా అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ గోల్డెన్ జూబ్లీ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఒక ప్రముఖ ఆంగ్ల పత్రిక రజనీకాంత్కు ఇచ్చిన గౌరవం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. అసలు ఆ పత్రిక ఏం చేసింది? సెలబ్రిటీలు ఏమంటున్నారో చూద్దాం.
గేటు తీసి లోపలికి వచ్చి- చరిత్ర సృష్టించిన రజినీకాంత్
50 ఏళ్ల కిందట 1975లో వచ్చిన 'అపూర్వ రాగంగల్' సినిమాతో శివాజీరావ్ గైక్వాడ్ అనే సామాన్యుడు 'రజనీకాంత్'గా వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. తన గురువు కె.బాలచందర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఆ సినిమాలో రజనీ చేసింది చిన్న పాత్రే. గేటు తీసి లోపలికి వచ్చే సీన్తో అతని కెరీర్ మొదలైంది. అప్పుడు ఎవరూ ఊహించి ఉండరు ఆ కుర్రాడు భవిష్యత్తులో ఇండియన్ సినిమాను శాసిస్తాడని. కమల్ హాసన్ హీరోగా ఉన్న ఆ సినిమాలో రజనీ తన నటనతో, ముఖ్యంగా స్టైల్తో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు.
విలన్గా మొదలై- విశ్వనాయకుడిగా
మొదట్లో విలన్గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా చేసిన రజనీకాంత్ 'భైరవి' సినిమాతో సోలో హీరోగా మారారు. ఆ సినిమానే అతనికి 'సూపర్ స్టార్' అనే బిరుదును ఇచ్చింది. ఇక అక్కడి నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. భాషా, ముత్తు, నరసింహ, చంద్రముఖి, శివాజీ, రోబో, జైలర్ ఇలా ఒక్కో సినిమాతో బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాశారు. ముఖ్యంగా 'ముత్తు' సినిమాతో జపాన్లోనూ వీరాభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. స్టైల్ కోసం సిగరెట్ ఎగరేసినా, కళ్లజోడు పెట్టుకున్నా అది రజనీ చేస్తేనే అందం. 73 ఏళ్ల వయసులోనూ 'జైలర్'తో 600 కోట్లు కొల్లగొట్టడం ఒక్క రజనీకే సాధ్యం.
వందేళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్- కేవలం తలైవా కోసమే
ఇక అసలు విషయంలోకి వస్తే, దేశంలోనే అత్యంత ఆదరణ కలిగిన ఒక ప్రముఖ ఆంగ్ల దినపత్రిక తన వందేళ్ల చరిత్రలో ఎప్పుడూ చేయని పనిని రజనీకాంత్ కోసం చేసింది. రజనీ సినీ ప్రస్థానానికి 50 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా, ఆ పత్రిక ఫ్రంట్ పేజీలో రజనీకాంత్ ఫొటోను ముద్రించి అరుదైన గౌరవాన్ని అందించింది. సాధారణంగా వార్తలకు, రాజకీయ నాయకులకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యత కంటే ఎక్కువగా ఒక సినిమా హీరో కోసం ఆ పత్రిక తన రూల్స్ను పక్కన పెట్టి మరీ ఇలా సెలబ్రేట్ చేయడం రజనీ స్టామినాకు నిదర్శనం. 'రజనీకాంత్ టైమ్స్' అనే స్టైల్ లో ఆ పత్రిక చేసిన ఈ పనిని ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు.
అదే స్టైల్ అదే వినయం- అదే రజనీ!
రజనీకాంత్ అంటే స్టైల్ రజనీకాంత్ అంటే మాస్ రజనీకాంత్ అంటే క్లాస్. తెరపై ఆయన స్టైల్ ఎంత పవర్ ఫుల్గా ఉంటుందో, బయట ఆయన వినయం అంతకంటే గొప్పగా ఉంటుంది. మేకప్ లేకుండా, ఎలాంటి ఆర్భాటాలు లేకుండా చాలా సింపుల్గా కనిపించడమే ఆయన అసలైన బలం. "ఆయన 50 ఏళ్ల ప్రయాణం కష్టానికి, వినయానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. మేకప్ లేకుండా ఆయనలో కనిపించే ఆ ఆత్మవిశ్వాసం మాకు స్ఫూర్తి" అంటూ టాలీవుడ్ యాంకర్, నటి అనసూయ భరద్వాజ్ చెప్పుకొచ్చారు. విశ్వసనీయత అనేది నిజమైన పవర్ అని రజనీని చూస్తే అర్థమవుతుందని ఆమె అన్నారు.
నా చిన్ననాటి హీరో- ఒక ఫెస్టివల్: రాహుల్ రవీంద్రన్
రజనీకాంత్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందంటే అదొక సెలబ్రేషన్, ఫెస్టివల్ తరహాలో ఉంటుంది. నాకు రజనీకాంత్ అంటే నా చిన్ననాటి జ్ఞాపకం. థియేటర్లో సినిమా చూడటం అంటే ఒక ఫెస్టివల్ అని నాకు పరిచయం చేసింది ఆయనే అని నటుడు, దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ తన జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు. ఇక తమిళ నటుడు కన్నా రవి మాట్లాడుతూ "మా తల్లిదండ్రుల తర్వాత నాకు అంతగా నేర్పించింది రజనీ సార్ మాత్రమే. ఆయన సినిమాల్లోని పాజిటివిటీ నా లైఫ్ని మార్చేసింది" అని ఎమోషనల్ అయ్యారు.
తరాలు మారినా, చెరగని క్రేజ్
మలయాళ నటుడు వెంకటేష్ విపి అయితే "నేను రజనీకాంత్ టైటిల్ కార్డ్ మిస్ అయితే, మళ్ళీ సినిమాకి వెళ్తాను. ఆ కిక్ వర్ణించలేనిది" అని తన ప్రేమను బయటపెట్టారు. ఇక దర్శకుడు సిబి చక్రవర్తి, "ముత్తు సినిమాలో ఆయన టవల్ తిప్పే స్టైల్ చూసి చిన్నప్పుడు అలాగే చేసేవాడిని," అని గుర్తుచేసుకున్నారు. 50 ఏళ్లు గడిచినా, జనరేషన్లు మారినా రజనీకాంత్ అనే పేరుకున్న పవర్ మాత్రం ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది. ఇండియన్ సినిమా ఉన్నంత కాలం ఈ సూపర్ స్టార్ చరిత్ర సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడి ఉంటుందని చెప్పవచ్చు.
