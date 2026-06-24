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'రజనీ 173' మూవీ టైటిల్ 'ధర్మన్​'- సర్జికల్ సిజర్స్​తో అదిరిపోయిన తలైవా లుక్

డ్రాగన్ డైరెక్టర్​తో రజనీ మూవీ - డాక్టర్​గా కనిపించనున్న సూపర్​స్టార్ - గత సినిమాలకు పూర్తి భిన్నంగా!

Thalaivar 173 First Look Poster
Thalaivar 173 First Look Poster (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 24, 2026 at 2:12 PM IST

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Thalaivar 173 First Look Poster : రజనీకాంత్ హీరోగా శిబి చక్రవర్తి డైరెక్షన్​లో కమల్​హాసన్ నిర్మాణంలో రానున్న చిత్రం నుంచి లేటెస్ట్ అప్​డేట్ వచ్చేసింది. ఈ మూవీకి 'ధర్మన్: ది డెడ్లీ డాక్టర్' అనే టైటిల్​ను మేకర్స్ ఫిక్స్ చేశారు. ఆపరేషన్ ధియేటర్లో చేతిలో చేతిలో సర్జికల్ సిజర్స్​తో తలైవా లుక్ అదిరింది. దీని ప్రకారం ఈ చిత్రం మెడికల్ మాఫియా బ్యాక్​ డ్రాప్​లో సాగే క్రైమ్ థ్రిలర్​ జాన్రాలో తెరకెక్కబోతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఈ ఫస్ట్ పోస్టర్​తో సినిమాపై భారీ హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది.

లోకనాయకుడు కమల్​ హాసన్ తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ రాజ్ కమల్ ఫిలిమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్​పై అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ అనిరుధ్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని సమకూరుస్తున్నారు.

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