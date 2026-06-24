'రజనీ 173' మూవీ టైటిల్ 'ధర్మన్'- సర్జికల్ సిజర్స్తో అదిరిపోయిన తలైవా లుక్
డ్రాగన్ డైరెక్టర్తో రజనీ మూవీ - డాక్టర్గా కనిపించనున్న సూపర్స్టార్ - గత సినిమాలకు పూర్తి భిన్నంగా!
Published : June 24, 2026 at 2:12 PM IST
Thalaivar 173 First Look Poster : రజనీకాంత్ హీరోగా శిబి చక్రవర్తి డైరెక్షన్లో కమల్హాసన్ నిర్మాణంలో రానున్న చిత్రం నుంచి లేటెస్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఈ మూవీకి 'ధర్మన్: ది డెడ్లీ డాక్టర్' అనే టైటిల్ను మేకర్స్ ఫిక్స్ చేశారు. ఆపరేషన్ ధియేటర్లో చేతిలో చేతిలో సర్జికల్ సిజర్స్తో తలైవా లుక్ అదిరింది. దీని ప్రకారం ఈ చిత్రం మెడికల్ మాఫియా బ్యాక్ డ్రాప్లో సాగే క్రైమ్ థ్రిలర్ జాన్రాలో తెరకెక్కబోతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఈ ఫస్ట్ పోస్టర్తో సినిమాపై భారీ హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది.
లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ రాజ్ కమల్ ఫిలిమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్పై అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ అనిరుధ్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని సమకూరుస్తున్నారు.
தர்மமே வெல்லும்!#Dharman #Thalaivar173 #SuperstarRajinikanth #KamalHaasan @rajinikanth @ikamalhaasan #Mahendran @Dir_Ashwath @anirudhofficial @anbariv @iYogiBabu @SimranbaggaOffc #RaashiKhanna @nikethbommi #KarthikRajkumar @PradeepERagav @kabilanchelliah @ShruthiManjari… pic.twitter.com/UWjXErKdIE— Raaj Kamal Films International (@RKFI) June 24, 2026
రజనీకాంత్- కమల్ కాంబో డైరెక్టర్ కన్ఫార్మ్- సంక్రాంతికే రిలీజ్!