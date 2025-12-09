'నరసింహ'కు సీక్వెల్ - అధికారికంగా ప్రకటించిన సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్
రజనీకాంత్ 75వ పుట్టినరోజు కానుకగా నరసింహ రీరిలీజ్ - సీక్వెల్పై సూపర్ స్టార్ కీలక అప్డేట్
Published : December 9, 2025 at 2:26 PM IST
Super Hit Movie Narasimha Re-release: సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కెరీర్లోనే కాదు, దక్షిణాది సినిమా చరిత్రలోనే బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచిన సినిమా 'నరసింహ'. కె.ఎస్.రవికుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ మూవీ 1999లో విడుదలై సంచలన విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమా రిలీజై 26 ఏళ్లు అవుతున్నా రజినీకాంత్ పోషించిన నరసింహ, రమ్యకృష్ట నటించిన నీలాంబరి పాత్రలు మాత్రం ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియా రీల్స్లో ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. రజనీకాంత్ మాస్ ఇమేజ్ను మరో స్థాయికి నరసింహ మూవీ తీసుకెళ్లింది. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించి రజినీకాంత్ ఆసక్తికర విషయం వెల్లడించారు. 'నరసింహ'కు సీక్వెల్ను తెరకెక్కించనున్నట్లు ప్రకటించారు. అంతేకాదు, సినిమా పేరును కూాడా స్వయంగా ఆయనే వెల్లడించడంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్నారు. రజనీకాంత్ 75వ పుట్టినరోజు కానుకగా డిసెంబర్ 12న "నరసింహ" మూవీని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మళ్లీ థియేటర్లలో రీ-రిలీజ్ చేయడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. 4K డిజిటల్ ప్రింట్, డాల్బీ అట్మాస్ సౌండ్తో సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ సీక్వెల్పై అప్డేట్ ఇచ్చారు.
వీడియో సందేశంలో వెల్లడి
అప్పట్లో ఆడవాళ్లందరూ గేట్లు బద్దలు కొట్టి థియేటర్లలోకి వచ్చిన సినిమా 'నరసింహ'. అంతేకాకుండా రజనీకాంత్ కెరీర్లో బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచిన సినిమా ఇది. ఈ రీ-రిలీజ్ ప్రచారంలో భాగంగా ఆయన ఒక వీడియో విడుదల చేశారు. అందులో ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్ రాబోతోందని రజినీ క్లూ ఇచ్చేశారు. ఈ సీక్వెల్ కోసం కథా చర్చలు జరుగుతున్నాయన్నారు. అంతా అనుకున్నట్లు జరిగితే అభిమానులకు మరోసారి పండగలాంటి సినిమా అందిస్తానని చెప్పుకొచ్చారు. ఎన్నో సినిమాలు రెండు భాగాలుగా వస్తున్నాయి. రోబో మూవీకి సీక్వెల్ గా "2.0" ఇప్పటికే వచ్చిందని, త్వరలోనే జైలర్కి సినిమాకు సీక్వెల్గా "జైలర్ 2" రానున్నట్లు రజినీ తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే నరసింహ మూవీకి రెండో భాగం ఎందుకు చేయకూడదని తనకు అనిపించినట్లు వెల్లడించారు. సీక్వెల్కు "నీలాంబరి" అనే టైటిల్ అనుకుంటున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. సినిమా బాగా వస్తే, అభిమానులకు మరో పండగే అని వివరించారు.
నీలాంబరి క్యారెక్టర్కు ఫస్ట్ ఛాయిస్!
సినిమాలో పవర్ఫుల్ నీలాంబరి పాత్రపై రజినీకాంత్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. మొదట ఈ పాత్ర కోసం ఐశ్వర్యారాయ్ను అనుకున్నామన్నారన్నారు. ఆ తర్వాత ఆమెను సంప్రదించినట్లు తెలిపారు. అయితే ఆమె ఆసక్తి చూపించలేదన్నారు. అనంతరం శ్రీదేవి, మాధురీదీక్షిత్ పేర్లను కూడా పరిశీలించినట్లు రజినీ చెప్పారు. ఈ మూవీ కథను తానే రాసినట్లు చెప్పారు. తన స్నేహితుల పేర్లతో నిర్మించినట్లు వివరించారు. అలా చాలామంది పేర్లు చర్చకు వచ్చిన తర్వాత దర్శకుడు రమ్యకృష్ణ అయితే న్యాయం చేయగలరని చెప్పారని గుర్తు చేశారు. దీంతో ఆ పాత్రకు చివరికి రమ్యకృష్ణను ఎంపిక చేశామన్నారు. ప్రస్తుతం రజనీకాంత్, రమ్యకృష్ణ ‘జైలర్ 2’లో నటిస్తున్నారు.
