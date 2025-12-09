ETV Bharat / entertainment

'నరసింహ'కు సీక్వెల్​ - అధికారికంగా ప్రకటించిన సూపర్​స్టార్​ రజనీకాంత్

రజనీకాంత్ 75వ పుట్టినరోజు కానుకగా నరసింహ రీరిలీజ్​ - సీక్వెల్​పై సూపర్ స్టార్ కీలక అప్డేట్

superstar rajanikanth
superstar rajanikanth (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 9, 2025 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Super Hit Movie Narasimha Re-release: సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కెరీర్‌లోనే కాదు, దక్షిణాది సినిమా చరిత్రలోనే బ్లాక్ బస్టర్​గా నిలిచిన సినిమా 'నరసింహ'. కె.ఎస్‌.రవికుమార్‌ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ మూవీ 1999లో విడుదలై సంచలన విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమా రిలీజై 26 ఏళ్లు అవుతున్నా రజినీకాంత్ పోషించిన నరసింహ, రమ్యకృష్ట నటించిన నీలాంబరి పాత్రలు మాత్రం ఇప్పటికీ సోషల్‌ మీడియా రీల్స్‌లో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. రజనీకాంత్ మాస్ ఇమేజ్‌ను మరో స్థాయికి నరసింహ మూవీ తీసుకెళ్లింది. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించి రజినీకాంత్ ఆసక్తికర విషయం వెల్లడించారు. 'నరసింహ'కు సీక్వెల్​ను తెరకెక్కించనున్నట్లు ప్రకటించారు. అంతేకాదు, సినిమా పేరును కూాడా స్వయంగా ఆయనే వెల్లడించడంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్నారు. రజనీకాంత్ 75వ పుట్టినరోజు కానుకగా డిసెంబర్ 12న "నరసింహ" మూవీని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మళ్లీ థియేటర్లలో రీ-రిలీజ్ చేయడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. 4K డిజిటల్ ప్రింట్‌, డాల్బీ అట్మాస్ సౌండ్‌తో సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా సూపర్​స్టార్ రజనీకాంత్ సీక్వెల్​పై అప్డేట్ ఇచ్చారు.

వీడియో సందేశంలో వెల్లడి

అప్పట్లో ఆడవాళ్లందరూ గేట్లు బద్దలు కొట్టి థియేటర్లలోకి వచ్చిన సినిమా 'నరసింహ'. అంతేకాకుండా రజనీకాంత్​ కెరీర్‌లో బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచిన సినిమా ఇది. ఈ రీ-రిలీజ్‌ ప్రచారంలో భాగంగా ఆయన ఒక వీడియో విడుదల చేశారు. అందులో ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్ రాబోతోందని రజినీ క్లూ ఇచ్చేశారు. ఈ సీక్వెల్ కోసం కథా చర్చలు జరుగుతున్నాయన్నారు. అంతా అనుకున్నట్లు జరిగితే అభిమానులకు మరోసారి పండగలాంటి సినిమా అందిస్తానని చెప్పుకొచ్చారు. ఎన్నో సినిమాలు రెండు భాగాలుగా వస్తున్నాయి. రోబో మూవీకి సీక్వెల్ గా "2.0" ఇప్పటికే వచ్చిందని, త్వరలోనే జైలర్​కి సినిమాకు సీక్వెల్​గా "జైలర్ 2" రానున్నట్లు రజినీ తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే నరసింహ మూవీకి రెండో భాగం ఎందుకు చేయకూడదని తనకు అనిపించినట్లు వెల్లడించారు. సీక్వెల్​కు "నీలాంబరి" అనే టైటిల్‌ అనుకుంటున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. సినిమా బాగా వస్తే, అభిమానులకు మరో పండగే అని వివరించారు.

నీలాంబరి క్యారెక్టర్​కు ఫస్ట్​ ఛాయిస్​!
సినిమాలో పవర్​ఫుల్ నీలాంబరి పాత్రపై రజినీకాంత్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. మొదట ఈ పాత్ర కోసం ఐశ్వర్యారాయ్‌ను అనుకున్నామన్నారన్నారు. ఆ తర్వాత ఆమెను సంప్రదించినట్లు తెలిపారు. అయితే ఆమె ఆసక్తి చూపించలేదన్నారు. అనంతరం శ్రీదేవి, మాధురీదీక్షిత్‌ పేర్లను కూడా పరిశీలించినట్లు రజినీ చెప్పారు. ఈ మూవీ కథను తానే రాసినట్లు చెప్పారు. తన స్నేహితుల పేర్లతో నిర్మించినట్లు వివరించారు. అలా చాలామంది పేర్లు చర్చకు వచ్చిన తర్వాత దర్శకుడు రమ్యకృష్ణ అయితే న్యాయం చేయగలరని చెప్పారని గుర్తు చేశారు. దీంతో ఆ పాత్రకు చివరికి రమ్యకృష్ణను ఎంపిక చేశామన్నారు. ప్రస్తుతం రజనీకాంత్‌, రమ్యకృష్ణ ‘జైలర్‌ 2’లో నటిస్తున్నారు.

ప్రశాంత్​నీల్​తో అఖిల్ సినిమా- అందుకే తారక్ ఇంట్లో మీటింగ్- నిజమెంత?

దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్- కారణం ఏంటంటే?

TAGGED:

RAJINI KANTHS NARSIMHA MOVIE
NARASIMHA MOVIE RERELEASE
NARASIMHA MOVIE SEQUEL
SUPER HIT MOVIE NARASIMHA RERELEASE
SUPER HIT MOVIE NARASIMHA RERELEASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.