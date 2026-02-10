'రూ.2.5 కోట్లు చెల్లించాల్సిందే- లేదంటే జైలుకే'- కొచ్చడయాన్ నిర్మాతకు హైకోర్టు హెచ్చరిక
Published : February 10, 2026 at 10:28 AM IST
Rajinikanth Producer Controversy : రజనీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన కొచ్చాడయాన్ (తెలుగులో విక్రమసింహా) నిర్మాత మురళీ మనోహర్కు మద్రాస్ హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. చెక్ బౌన్స్ కేసులో ఓ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ మీడియా కంపెనీకి రూ.2.52 కోట్లు పరిహారం ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. లేదంటే జైలుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుందని న్యాయస్థానం తీర్పు వెలువరించింది.
ఇదీ జరిగింది
2014లో రజనీ హీరోగా ఆయన కుమార్తె సౌందర్య రజనీ 'కొచ్చాడయాన్' సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రాన్ని వన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై మురళీ మనోహర్ నిర్మించారు. అయితే అప్పట్లో దీన్ని యానిమేటెడ్ ఈ సినిమాగా తెరకెక్కించారు. ఇందుకోసం మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీ వాడాల్సి వచ్చింది. దీంతో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో అనుకున్న దానికంటే బడ్జెట్ ఇంకొంచెం పెరిగింది. అందువల్ల నిర్మాత మురళీ ఓ అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీ నుంచి రూ.10 కోట్లు అప్పుగా తీసుకొని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి చేసి, సినిమా విడుదల చేశారు.
అయితే భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ సినిమా ఆశించి స్థాయిలో ఆడకపోవడంతో ప్రొడ్యూసర్ ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు. ఈ క్రమంలో అడ్వర్డైజింగ్ కంపెనీకి తీసుకున్న అప్పులో రూ.5 కోట్లు చెక్ ద్వారా చెల్లించారు. అయితే నిర్మాత ఇచ్చిన ఆ చెక్ బౌన్స్ అయ్యింది. దీంతో దీంతో సదరు కంపెనీ ఆయనపై కోర్టులో కేసు వేసింది. కొన్నేళ్ల విచారణ తర్వాత ట్రయల్ కోర్టు నిర్మాతను దోషిగా తేలిస్తూ, పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశించింది. ఈ తీర్పును నిర్మాత మురళీ మద్రాస్ హైకోర్టులో సవాలు చేశారు.
దీంతో అక్కడ కూడా ఆయనకు చేదు అనభవం ఎదురైంది. నిర్దిష్ట గడువులోపు రూ. 2.52 కోట్లు సదరు కంపెనీకి చెల్లించాలని మద్రాస్ హైకోర్టు నిర్మాతను ఆదేశించింది. ఆ గడువులోపు చెల్లించకపోతే, చెక్ బౌన్స్ కేసులో జైలుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుందని న్యాయస్థానం తాజాగా హెచ్చరించింది. అయితే ఈ కేసు పూర్తిగా ఆర్ధిక ఇబ్బందులకు సంబంధించినదే. దీనికి సినిమా కంటెంట్ లేదా బాక్సాఫీస్ ఫలితంతో సంబంధం ఎలాంటి లేదు. కాగా, ఇందులో రజనీకాంత్, దీపికా పదుకొణె, ఆర్ శరత్కుమార్, శోభన, నాజర్, ఆది పినిశెట్టి తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు.