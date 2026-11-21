ఆ బ్లాక్ బస్టర్ మ్యాజిక్ రిపీట్ కానుందా? మహేశ్- రావిపూడి కాంబోపై క్రేజీ బజ్!
Mahesh Anil Ravipudi Combo: మహేశ్బాబు, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్పై మళ్లీ వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. వీరిద్దరు కలిసి మళ్లీ ఓ సినిమా చేయనున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం నడుస్తోంది.
Published : November 21, 2026 at 1:17 PM IST
సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు - అనిల్ రావిపూడి కలయికలో మరో సినిమా రానుందంటూ ఫిల్మ్ నగర్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. గతంలో ఈ వార్తలను అనిల్ రావిపూడి ఖండించినప్పటికీ, తాజాగా ఈ కాంబోపై మళ్లీ చర్చలు మొదలయ్యాయి.'సరిలేరు నీకెవ్వరు' చిత్రంతో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అందుకున్న ఈ కాంబోకు ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. ఎందుకంటే మహేశ్ కామెడీ టైమింగ్కు అనిల్ రావిపూడి లాంటి డైరెక్టర్ తోడైతే ఎలా ఉంటుందో ఆ చిత్రం నిరూపించింది. దీంతో వీరిద్దరి కలయికలో మరో సినిమా రాబోతోందంటూ గత కొంతకాలంగా ఇండస్ట్రీలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
అనిల్ డైరెక్షన్లో యాడ్ షూట్!
అనిల్ రావిపూడి - మహేశ్బాబు కాంబినేషన్ మళ్లీ సెట్స్ పైకి వెళ్లడానికి సిద్ధమైనట్లు సమాచారం. దీంతో వీరిద్దరూ మళ్లీ నటించనున్నారనే వార్త అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపింది. అయితే ఇక్కడే ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఉంది. వీరిద్దరూ కలిసి చేసే ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి సినిమా కోసం కాదట. కేవలం ఒక కమర్షియల్ యాడ్ షూట్ కోసం మాత్రమేనని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇద్దరి బిజీ షెడ్యూల్స్ దృష్ట్యా ఇప్పట్లో వీరి కాంబినేషన్లో సినిమా పట్టాలెక్కే అవకాశాలు తక్కువగానే కనిపిస్తున్నాయి. కానీ ఈ కాంబోలో ఎప్పటికైనా మళ్లీ ఒక సినిమా వస్తే బాగుంటుందని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.
🔥 MAHESH BABU – ANIL RAVIPUDI COMBO? Buzz suggests the duo may reunite for a commercial advertisement rather than a feature film. A full-fledged collaboration remains uncertain for now, as Mahesh is focused on SS Rajamouli’s #Varanasi Awaiting official clarity! 👀 https://t.co/0pMLOQ2fur #MaheshBabu #AnilRavipudi @urstrulyMahesh @AnilRavipudi #Tollywood #Family #Comedy #Emotion— CineJosh (@cinejosh) November 21, 2026
అనిల్ రావిపూడి సినిమాలకు మహేశ్ స్పెషల్ విషెస్
సరిలేరు నీకెవ్వరు సినిమా తర్వాత మహేశ్బాబు, అనిల్ రావిపూడి మధ్య మంచి బాండింగ్ ఏర్పడింది. అందుకే 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం', 'మనశంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రాలు రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా అనిల్ రావిపూడికి మహేశ్ తన స్పెషల్ విషెస్ను తెలియజేశారు. ఇప్పటికీ తాను చేసే ప్రతి సినిమాకు మహేశ్ వద్ద నుంచి తనకు ఫోన్ వస్తుందని, తనను అభినందిస్తారని అనిల్ రావిపూడి గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలియజేశారు. సినిమాలపరంగా తనను ఎప్పుడూ మహేశ్ ప్రోత్సహిస్తారని అనిల్ వెల్లడించారు.
పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్లో వారణాసి
మరోవైపు మహేశ్ సినిమాల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం ఆయన చేస్తున్న ఏకైక చిత్రం 'వారణాసి'. దర్శకధీరుడు రాజమౌళి డైరెక్షన్లో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ చిత్రం రూపొందుతుంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ గ్లోబల్ ప్రాజెక్టు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ శరవేగంగా సాగుతుంది. ఇందులో సూపర్ స్టార్ మహేశ్, ప్రియాంక చోప్రా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నెగిటివ్ రోల్ కుంభ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. దీన్ని దుర్గాఆర్ట్స్ బ్యానర్పై సీనియర్ నిర్మాత కె. ఎల్. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 7న రిలీజ్ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
అనిల్ రావిపూడి క్రేజీ లైనప్
ఇక అనిల్ రావిపూడి ప్రస్తుతం విక్టరీ వెంకటేశ్ - నందమూరి కల్యాణ్రామ్ కాంబోలో 'జనవరి 12 విడుదల' చిత్రాన్ని తెరెకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ముగింపు దశ చిత్రీకరణకు చేరుకుంది. ఇందులో వెంకటేశ్కు జోడీగా కీర్తి సురేశ్, కల్యాణ్రామ్కు జోడీగా కృతిశెట్టి నటిస్తున్నారు. రాయలసీమ బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ చిత్రం ఉండనుంది. ఈ మూవీని సంక్రాంతి సందర్భంగా వచ్చే ఏడాది జనవరి 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ మల్టీస్టారర్ చిత్రం సెట్స్పై ఉండగానే అనిల్ రావిపూడి జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో మరో సినిమాను అనౌన్స్ చేశారు. ఇది కంప్లీట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాగా ఉండనున్నట్లు సమాచారం. ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం 'డ్రాగన్' మూవీ చేస్తున్నారు. ఆ ప్రాజెక్టు వచ్చే ఏడాది జూన్ 11న రిలీజ్ కానుంది. ఆ తర్వాత జులై నుంచి అనిల్ రావిపూడి ఎన్టీఆర్ చిత్రం షూటింగ్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమాను ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై నందమూరి కల్యాణ్రామ్ నిర్మించనున్నారు.
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