మాల్దీవ్స్​లో ఫ్యామిలీ టైమ్- మహేశ్ బాబు లుక్ చూశారా?

వైరల్​గా మారిన మహేశ్ లేటెస్ట్ పోస్ట్

Published : October 30, 2025 at 8:33 AM IST

Mahesh Babu Insta Post : సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు అభిమానులు ఆయన ప్రస్తుతం నటిస్తున్న పాన్​ ఇండియా సినిమా అప్​డేట్స్​ కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. విజనరీ దర్శకుడు ఎస్‌ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ గ్లోబల్ యాక్షన్ ఎపిక్ ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉంది. వర్కింగ్​ టైటిల్​ SSMB 29గా పిలుస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాహసోపేతమైన కథాంశంతో సాగనుంది. ఇదే సమయం​లోనే మహేశ్​ తన ఇన్​స్టాలో పోస్ట్​ చేసిన ఒక ఫోటో వైరల్​గా మారింది. అదేంటంటే?

ఫోటో షేర్​ చేసిన మహేశ్​
ప్రస్తుతం మహేష్ బాబు తన కుటుంబంతో కలిసి మాల్దీవుల్లో ఫ్యామిలీ వెకేషన్​లో ఎంజాయ్​ చేస్తున్నారు. రిసార్ట్ నుంచి ఆయన షేర్ చేసిన ఫోటో సింపుల్ అయినప్పటికీ అద్భుతంగా ఉంది. నీలం రంగు సముద్రం నుంచి మెటల్ నిచ్చెన ఎక్కుతూ చెక్క డెక్ మీదకు వస్తున్న ఆయన షాట్, ముఖం కనిపించకపోయినా SSMB29 కోసం లుక్‌ను రహస్యంగా ఉంచేందుకు చూపించలేదని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

ఇంకో రెండు వారాల్లో
ఫోటో మామూలుగా ఉన్నా ఫ్యాన్స్​లో మాత్రం భారీగా ఆసక్తి నెలకొంది. కామెంట్స్ సెక్షన్‌ను 'జై బాబు!' అంటూ నింపేశారు. సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. తెగ షేర్ చేస్తున్నారు. లైక్స్‌తో నిండిపోయిన పోస్ట్ SSMB29 నుంచి మహేష్ లుక్‌ను చూడాలన్న ఆతృత ఫ్యాన్స్‌లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

50 కోట్లతో 'వారణాసి' సెట్‌
SSMB 29 లో కీలక ఘట్టాలు వారణాసి నేపథ్యంలో సాగుతాయి. కానీ ఔట్ డోర్​లో షూటింగ్ చేస్తే సెట్స్​ వద్ద అభిమానుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్లను నియంత్రించడం కష్టంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎవరైనా షూటింగ్ సీన్స్​ను వీడియో తీసి లీక్ చేసే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అందుకే వారణాసిలో కాకుండా అలాంటి వాతావరణాన్ని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో వారణాసి సెట్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్లాన్ చేశారట. అక్కడైతే లీకులకు ఛాన్స్ ఉండదని మూవీ టీమ్ భావిస్తోంది. అయితే ఈ సెట్‌ కోసం సుమారు రూ.50 కోట్ల భారీ ఖర్చు అవుతుందని అంచనా ఉంది. సెట్‌ రూపకల్పనలో రాజమౌళి ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపారట.

టైటిల్‌పై ఊహాగానాలు– 'వారణాసి'నా?
ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, సినిమాకు 'వారణాసి' అనే టైటిల్ ఫిక్స్​ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని తెలుస్తోంది. నవంబరులో ఫస్ట్ లుక్‌తో పాటు టైటిల్‌ను ప్రకటించే ఆలోచనలో టీమ్ ఉందట. అంతేకాదు, హాలీవుడ్ దర్శకుడు జేమ్స్ కామెరూన్ భారత్‌కు 'అవతార్​: ది ఫైర్​ అండ్​ యాష్​' ప్రమోషన్ కోసం వచ్చినప్పుడు, అదే వేదికపై ఈ ఫస్ట్ లుక్‌ను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉందని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతుంది. SSMB 29 ప్రాజెక్ట్‌ను కేఎల్ నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు. ఆస్కార్ విజేత సంగీత దిగ్గజం ఎంఎం కీరవాణి సంగీతంఅందిస్తున్నారు. ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ మహేష్‌తో పాటు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ గ్లోబల్ స్థాయి అడ్వెంచర్ ఎపిక్ అందరి అంచనాలను అందుకునేలా ఉండనుంది.

రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో SSMB29 షూటింగ్- రూ.50 కోట్లతో 'వారణాసి' సెట్!

ప్రియాంకతో మహేశ్​ ఫోక్ సాంగ్- హై ఎనర్జీ డ్యాన్స్​తో ఫ్యాన్స్​కు సర్​ప్రైజ్ ప్లాన్!

