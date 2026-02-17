ETV Bharat / entertainment

క్రేజీ డైరెక్టర్‌తో మహేశ్ నెక్ట్స్ మూవీ- 'వారణాసి' తర్వాత సందీప్ వంగాతో సినిమా?

హీరో మహేశ్‌, దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబోలో సినిమా తెరకెక్కనున్నట్లు వార్తలు- వారణాసి తర్వాత ఈ మూవీలోనే మహేశ్ నటించనున్నారని సోషల్ మీడియాలో చర్చ!

Mahesh Babu And Sandeep Reddy Vanga
Mahesh Babu And Sandeep Reddy Vanga (Movie Poster & ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 17, 2026 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Mahesh Babu Next Film Buzz : దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న 'వారణాసి' సినిమా షూటింగ్‌లో సూపర్‌స్టార్ మహేశ్‌బాబు బిజీగా ఉన్నారు. ఇంకా ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి కాకముందే మహేశ్ తర్వాత చేయబోయే సినిమాపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. సూపర్‌స్టార్ తన తదుపరి మూవీని ఓ స్టార్ డైరెక్షర్‌తో చేయనున్నాడని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఆ దర్శకుడు ఎవరంటే?

సందీప్‌- మహేశ్ కాంబోలో మూవీ!
ఓ వైపు మహేశ్ 'వారణాసి'లో నటిస్తుండగా, దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా ప్రభాస్ హీరోగా 'స్పిరిట్‌'ను తెరకెక్కిస్తున్నారు. వీరిద్దరూ తమ ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తైన తర్వాత జట్టు కట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. హోంబాలే ఫిల్మ్స్, ఏషియన్ సినిమాస్ సహా అనేక నిర్మాణ సంస్థలు ఈ ప్రాజెక్టును రూపొందించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే మహేశ్ తన తదుపరి ప్రాజెక్టును రూపొందించే బాధ్యతను ఏషియన్ సినిమాస్‌తో ఇచ్చినట్లు టాక్.

క్రేజీ కాంబోపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ
మహేశ్ హీరోగా ఏషియన్ సినిమాస్ రూపొందిస్తున్న ప్రాజెక్టుకు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహించే ఛాన్స్ ఉందని సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. అయితే అంతకుముందే మహేశ్ కోసం సందీప్ రెడ్డి వంగా 'డెవిల్' అనే స్క్రిప్ట్‌ను రాశారు. దాన్ని సూపర్‌స్టార్‌కు సందీప్ వినిపించారు కూడా. ఆ స్టోరీ కూడా మిల్క్ బాయ్‌కు బాగా నచ్చింది. కానీ వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉండడం, పలు కారణాల వల్ల ఆ ప్రాజెక్టు తెరకెక్కలేదు. అయితే ఇప్పుడు మరోసారి మహేశ్- సందీప్ సినిమాపై వార్తలు వస్తున్నాయి.

సెంటిమెంట్ బ్రేక్ చేస్తారా?
ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషయేమిటంటే, రాజమౌళితో సినిమా చేసిన హీరో తర్వాత మూవీ ఫ్లాప్ అవుతుందనే సెంటిమెంట్ ఉంది. సందీప్ రెడ్డి వంగా మహేశ్‌తో మంచి సినిమా తీసి ఈ సెంటిమెంట్‌కు బ్రేక్ వేయాలని ఫ్యాన్స్ కోరుతున్నారు.

మహేశ్ సినిమాల విషయానికొస్తే
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినిమా ప్రేక్షకులు 'వారణాసి' సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎస్ఎస్​ రాజమౌళి, సూపర్​ స్టార్​ మహేశ్​ కాంబినేషన్​‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. 2027 ఏప్రిల్‌ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఇటీవలే రాజమౌళి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు.

రెండు పాత్రల్లో మహేశ్
ఈ ఫాంటసీ మైథలాజికల్‌ సినిమాలో రుద్రగా, రాముడిగా రెండు భిన్న పాత్రల్లో మహేశ్‌బాబు కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాలో మలయాళ స్టార్ పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమారన్‌, బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ప్రియాంకా చోప్రా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ప్రకాశ్‌రాజ్ కూడా ఒక మంచి రోల్‌లో కనువిందు చేయనున్నారు. ఇప్పటికే వారణాసి సినిమాలోని రామాయణం ఎపిసోడ్‌ చిత్రీకరణ పూర్తైనట్లు రాజమౌళి ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. ఈ సినిమా రన్‌టైమ్‌ 3 గంటలకన్నా తక్కువే ఉంటుందని అనుకుంటున్నానని స్పష్టం చేశారు. రుద్ర పాత్రలో వృషభంపై మహేశ్‌ ఎంట్రీ మూవీలో గ్రేటెస్ట్‌ మూమెంట్‌ అని పేర్కొన్నారు.

ప్రభాస్‌తో సందీప్ రెడ్డి వంగా మూవీ
మరోవైపు, పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్‌తో సందీప్ రెడ్డి వంగా 'స్పిరిట్' మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నారు. హైఓల్టేజ్‌ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌గా ఇది రూపొందుతోంది. నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ప్రభాస్‌ లుక్‌ను మూవీ యూనిట్ విడుదల చేసింది. దీనికి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. కాగా, ఈ మూవీ 2027 మార్చి 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది.

ఈ మూవీలో ప్రభాస్ ఇప్పటివరకూ తెరపై చూడని సరికొత్త అవతారంలో కనువిందు చేయనున్నారు. పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌గా కనిపించనున్నారు. సినిమా ప్రారంభం సందర్భంగా సౌండ్‌ స్టోరీ పేరుతో ఓ ఆడియో టీజర్‌ని రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. అది కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. కాగా, ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీపై పాన్ ఇండియా లెవెల్‌లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

