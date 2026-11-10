సూర్య 'సీన్'పై మహేశ్బాబు ప్రశంసల జల్లు
Mahesh Babu 'X' Post: సూర్య సీన్ సినిమాపై సూపర్స్టార్ మహేశ్బాబు ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇన్బరాజ్ క్యారెక్టర్లో సూర్య యాక్టింగ్ బాగుందని, కచ్చితంగా చూడాల్సిన చిత్రాల్లో సీన్ ఒకటి అని అన్నారు.
Published : November 10, 2026 at 6:41 PM IST
తమిళస్టార్ హీరో సూర్య వరుస విజయాలతో ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఈ ఏడాదిలో 'వీరభద్రుడు', 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్'తో బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్లాక్బస్టర్ హిట్స్ కొట్టిన ఆయన, ఇప్పుడు రీసెంట్గా రిలీజైన 'సీన్' మూవీతో హ్యాట్రిక్ కొట్టారు. స్టార్ హీరోలు ఏడాదికి ఒక సినిమా తీయడమే గగనం అయిపోతున్న ఈ రోజుల్లో ఒకే ఇయర్లో, కేవలం ఆరునెలల గ్యాప్లో రిలీజైన 3 సినిమాలు కూడా మంచి విజయాలను అందుకోవడం చాలా అరుదు అని చెప్పవచ్చు. సీన్ చిత్రంలో సూర్య మేకోవర్ అండ్ యాక్టింగ్కు ఆడియెన్స్ నుంచి సాలిడ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో సూపర్స్టార్ మహేశ్బాబు సైతం ఎక్స్ వేదికగా ఈ చిత్రంపై ప్రశంసలు కురిపించారు.
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'సీన్ మూవీని చూశా, అద్భుతంగా ఉంది. ఇందులో సూర్య ప్రేమ్రాజ్ క్యారెక్టర్లో చాలా బాగా నటించాడు. నజ్రియా, నస్లేన్ కూడా మంచి నటనను కనబరిచారు. డైరెక్టర్ జిత్తు మాధవన్ బ్రిలియంట్ రైటింగ్, తెరకెక్కించిన తీరు చాలా బాగున్నాయి. సినిమాకు సంబంధించి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లోనూ మూవీ ఆకట్టుకుంది. కచ్చితంగా చూడాల్సిన చిత్రాల్లో సీన్ ఒకటి' అని మహేశ్బాబు ప్రశంసించారు.
The #Scene is seen and loved 😎😎😎 Cool, smart and so much fun… @Suriya_offl is fabulous as Inbaraj 🔥🔥🔥 Nazriya and Naslen are fantastic … @jithumadavan , brilliant writing and excellent execution… Impressive In every department … A must watch 👏🏻👏🏻👏🏻— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) November 9, 2026
సీన్లో మెయిన్ హైలెట్స్ ఇవే!
సూర్య గత సినిమాలకు కొంచెం భిన్నంగా, యాక్షన్తో పాటు, తనదైన కామెడీ టైమింగ్తో ఆడియెన్స్ని ఆకట్టకున్నారు. మరోవైపు దాదాపు 12 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత నజ్రియ ఈ సినిమాతో తమిళ తెరకు రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇందులో 'మాయ' క్యారెక్టర్లో సూర్యతో కలిసి ఆమె చేసిన కామెడీ సీన్స్ సినిమాకు స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచాయి. ఇక 'ప్రేమలు' సినిమాతో అలరించిన యువ హీరో నస్లెన్ ఇందులో 'ఈశ్వరన్ జోసెఫ్' అనే నెగటివ్ రోల్లో నటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. మలయాళ స్టార్ కంపోజర్ సుశిన్ శ్యామ్ అందించిన హై-ఎనర్జీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమా మూడ్ను నెక్ట్స్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లింది. ఓవరాల్గా సీరియస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ను కూడా ఎంతో వినోదాత్మకంగా, నవ్వుకునేలా తీసిన ఈ 'సీన్' తో సూర్య ఖాతాలో మరో హిట్ పడింది.
ప్రేమ్రాజ్ (సూర్య) క్రైమ్ బ్రాంచ్లో డీఎస్పీగా పని చేస్తుంటాడు. దృష్టిలోపం ఉన్నప్పటికీ తెలివితేటలతో ఎన్నో క్లిష్టమైన కేసుల్ని ఛేదించి గొప్ప పేరు తెచ్చుకుంటాడు. కానీ, అంతలోనే వ్యక్తిగత కారణాలతో ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేయాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. సరిగ్గా అప్పుడే నగరంలో వరుస హత్యల కలకలం మొదలవుతుంది. ఆ చనిపోయిన వాళ్ల శవాల్ని పరీక్షించినప్పుడు ప్రేమ్ గతంలో టేకప్ చేసిన పెర్ఫ్యూమ్ సీరియల్ కిల్లర్ విక్టర్ (టోవినో థామస్) కేసుతో పోలికలున్నట్లు అర్థమవుతుంది. దీంతో ఆ కేసును పరిష్కరించేందుకు ప్రేమ్ రంగంలోకి దిగగా, సరిగ్గా అప్పుడే తనకి సంబంధించిన ఓ నిజం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి తెలుస్తుంది. దీంతో క్రైమ్ బ్రాంచ్ చీఫ్ స్టీఫెన్ (లాల్) ప్రేమ్ని ఉద్యోగం నుంచి తప్పిస్తాడు. కానీ ఈ కేసును ఓ సవాల్గా తీసుకున్న ప్రేమ్రాజ్ మాయ (నజ్రియా) సాయంతో పోలీసులకు తెలియకుండా తనదైన శైలిలో ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రారంభిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఈ ప్రయాణంలో తనకెదురైన సవాళ్లేంటి? చేసిన సాహసాలేంటనేది సినిమా చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
3 రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్లు!
సీన్ మూవీ విషయానికొస్తే జిత్తు మాధవన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో సూర్య పోలీస్ అధికారిగా నటించారు. క్రైమ్, కామెడీ అంశాలతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం నవంబర్ 6న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. విడుదలైన తొలి మూడు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి బాక్సాఫీస్ వద్ద జోరు చూపించింది. ఈ చిత్రానికి సుశిన్ శ్యామ్ మ్యూజిక్ను అందించారు. 2డి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై సూర్య సతీమణి, నటి జ్యోతిక ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు.
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