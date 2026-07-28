ETV Bharat / entertainment

అల్లు అర్జున్, తరుణ్ సూపర్ హిట్ సినిమాలు వదులుకున్న సుమంత్- అసలు కారణాలు ఇవే!

కెరీర్‌లో రెండు ఇండస్ట్రీ హిట్ సినిమాలను మిస్ చేసుకున్న అక్కినేని సుమంత్- డేట్స్ అడ్జస్ట్ కాక ఒక సినిమా మిస్- తన బాడీ లాంగ్వేజ్‌కు సెట్ కాదని మరో కథ రిజెక్ట్

Sumanth
Sumanth (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 28, 2026 at 7:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Sumanth Rejected Movies : సినీ పరిశ్రమలో ఒక హీరో వదులుకున్న కథను మరో హీరో చేసి సూపర్ హిట్స్ కొట్టడం అనేది చాలా కామన్. ఇలాంటివి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎప్పటినుంచో చూస్తూనే ఉన్నాం. అయితే అక్కినేని ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న క్లాస్ హీరో సుమంత్ తన కెరీర్‌లో కొన్ని బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలను వదులుకున్నాడు. అందులో ఇద్దరు స్టార్ హీరోల కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పిన సినిమాలు కూడా ఉండటం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఇంతకీ ఆ సూపర్ హిట్ సినిమాలు ఏంటి? వాటిని వదులుకోవడానికి గల అసలు కారణాలు ఏంటి? ఈ విషయాలను సుమంత్ స్వయంగా ఎక్కడ బయటపెట్టాడో తెలిస్తే ఎవరైనా అవాక్కవ్వాల్సిందే. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

ఓపెన్ కామెంట్స్
హీరో సుమంత్ ప్రస్తుతం లేటెస్ట్ సినిమా న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ప్రమోషన్స్‌లో చాలా బిజీగా గడుపుతున్నాడు. ఈ సినిమా ఇంటర్వ్యూల్లో భాగంగా మీడియాతో ముచ్చటించిన అతడు తన సినీ ప్రయాణంలో ఎదురైన ఎన్నో అనుభవాలను అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. ఒక నటుడిగా తన ప్రయాణంలో తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలు తన కెరీర్‌పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపించాయో చాలా స్పష్టంగా వివరించాడు. ఈ క్రమంలోనే తాను మిస్ చేసుకున్న రెండు భారీ విజయాల గురించి ఓపెన్‌గా మాట్లాడి అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించాడు. తాను చేయాల్సిన కథలు ఇతర హీరోల వద్దకు వెళ్లి బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి రికార్డులు సృష్టించాయో ఆ రోజులను గుర్తు చేసుకుంటూ సుమంత్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు.

తరుణ్ సూపర్ హిట్ మూవీ
2000వ సంవత్సరంలో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన ప్రేమకథా చిత్రం 'నువ్వే కావాలి'. స్రవంతి రవికిశోర్ నిర్మాణంలో వచ్చిన ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మేకర్స్ మొదట సుమంత్‌ను సంప్రదించారు. అయితే అప్పటికే అతడు 'యువకుడు', 'పెళ్లి సంబంధం' సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. ఆ రెండు సినిమాలకు ముందే కమిట్ అవ్వడం వల్ల ఈ లవ్ స్టోరీకి డేట్స్ కేటాయించడం అతనికి ఏమాత్రం సాధ్యపడలేదు. అలా కాల్ షీట్స్ అడ్జస్ట్ చేయలేక ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని సుమంత్ చేజార్చుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆ క్రేజీ ఆఫర్ కుర్ర హీరో తరుణ్ దగ్గరకు వెళ్లడం, ఆ సినిమా ఏకంగా ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలిచిపోయి ట్రెండ్ సెట్ చేయడం చకచకా జరిగిపోయాయి.

ఆ సినిమా రిజెక్ట్ చేసినందుకు ఇప్పటికీ రిగ్రెట్
'నువ్వే కావాలి' లాంటి ఒక అద్భుతమైన ప్రేమకథను వదులుకున్నందుకు సుమంత్ ఇప్పటికీ కొంత బాధపడుతున్నట్లు నిజాయితీగా అంగీకరించాడు. ఆ రోజుల్లో యువతను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న ఆ బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రంలో నటించి ఉంటే తన కెరీర్ గ్రాఫ్ మరో స్థాయిలో ఉండేదని అతడు తన మనసులోని మాట బయటపెట్టాడు. డేట్స్ సమస్య వల్ల చేజారిన ఆ ప్రాజెక్ట్ తరుణ్ లాంటి యువ హీరోకు ఇండస్ట్రీలో నిలదొక్కుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడింది. సినిమా సక్సెస్ అయిన తర్వాత తాను ఫీల్ అయినప్పటికీ, సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటివి సహజమే అని తనను తాను సర్దిచెప్పుకున్నట్లు సుమంత్ తెలిపాడు. ఒక మంచి కథను ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ ఎంతలా ఆదరిస్తారో ఈ సినిమా సాధించిన ఘన విజయం నిరూపించిందని అతను ప్రశంసించాడు.

అల్లు అర్జున్ మాస్ మూవీ
ఇక సుమంత్ వదులుకున్న మరో భారీ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నటించిన 'దేశముదురు'. డాషింగ్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా కథను కూడా దర్శకుడు ముందుగా సుమంత్‌కు వినిపించాడట. అయితే ఆ పక్కా మాస్ కమర్షియల్ యాక్షన్ స్టోరీకి తను సరైన న్యాయం చేయలేనని సుమంత్ భావించాడట. తన సాఫ్ట్ బాడీ లాంగ్వేజ్‌కు ఆ మాస్ కథ ఏమాత్రం సెట్ కాదని పూరికి చెప్పి సున్నితంగా తిరస్కరించాడు. ఆ తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ అల్లు అర్జున్‌కు వెళ్లడం, అతన్ని టాలీవుడ్‌లో ఒక రేంజ్ మాస్ యాక్షన్ హీరోగా నిలబెట్టడం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. 'దేశముదురు' సినిమా అల్లు అర్జున్ మాస్ ఇమేజ్‌కు ఒక బలమైన పునాది వేసి భారీ స్టార్‌డమ్‌ను తెచ్చిపెట్టింది.

ఆ క్యారెక్టర్‌కు బన్నీ మాత్రమే న్యాయం చేశాడు
'దేశముదురు' సినిమా ఒకవేళ తాను చేసి ఉంటే బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఆ స్థాయిలో విజయం సాధించేది కాదని సుమంత్ ఎలాంటి ఇగో లేకుండా అంగీకరించాడు. అల్లు అర్జున్ తన అద్భుతమైన ఎనర్జీతో, పర్ఫార్మెన్స్‌తో ఆ పాత్రకు ప్రాణం పోశాడని ప్రశంసించాడు. 'నువ్వే కావాలి' ద్వారా తరుణ్, 'దేశముదురు' ద్వారా అల్లు అర్జున్ తమ కెరీర్‌లో అతిపెద్ద హిట్స్ అందుకున్నారు. ఈ రెండు క్రేజీ ప్రాజెక్టులు వదులుకోవడం తన వ్యక్తిగత నిర్ణయమే అయినప్పటికీ, ఆ సినిమాలు వేరే హీరోలకు ఎంతగానో మేలు చేయడం తనకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చిందని సుమంత్ చెప్పుకొచ్చాడు.

ఆ సీన్ రియల్ లైఫ్​లో నాకు ఇన్​స్పిరేషన్​ - చెన్నై లవ్ స్టోరీ సక్సెస్ మీట్​లో నాగచైతన్య

డేటింగ్​లో మృణాల్ ఠాకూర్? - యశస్వి జైస్వాల్​తో ఉన్న వీడియో వైరల్!

TAGGED:

ACTOR SUMANTH MOVIES
ALLU ARJUN DESAMUDURU
TARUN NUVVE KAVALI
SUMANTH MOVIES REJECTED
SUMANTH REJECTED MOVIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.