'రోమాంచకం' రివ్యూ: సందీప్రెడ్డి వంగా సొంత నిర్మాణంలో వచ్చిన లవ్ డ్రామా మెప్పించిందా?
సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక జెన్ -జీ లవ్స్టోరీ ఎలా ఉంది? 'రోమాంచకం' చిత్రం ఎలా సాగిందంటే?
Published : September 3, 2026 at 12:08 PM IST
Romanchakam Movie Review : వెరైటీ టైటిల్, ఆకట్టుకునే ప్రమోషన్స్తో ఆడియెన్స్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించిన చిత్రం 'రోమాంచకం'. సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనీల్కుమార్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ మూవీతో వేణుగోపాల్రెడ్డి డైరెక్టర్గా పరిచయం అయ్యారు. కల్ట్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా సొంత నిర్మాణ సంస్థ అయిన భద్రకాళి పిక్చర్స్ బ్యానర్పై ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకోవడం, పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ కూడా ఈ సినిమాను ప్రమోట్ చేయడంతో ప్రేక్షకుల దృష్టి ఈ సినిమాపై పడింది. గురువారం రిలీజైన ఈ యూత్ఫుల్ లవ్స్టోరీ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
స్టోరీ ఇదే!
అన్వేష్ (సుమంత్ ప్రభాస్) కళాశాల చదువును పూర్తి చేసుకుని స్నేహితులతో కలిసి ఒక స్టార్టప్ కంపెనీని ప్రారంభించే ప్రయత్నాల్లో ఉంటాడు. ఆ స్టార్టప్ రోమాంచకం అనే పేరుతో డేటింగ్ యాప్ని తీసుకురావాలనేది అతని ఐడియా. యువతీయువకుల అవసరాలను తీర్చేందుకే ఈ యాప్ అని అన్వేష్ చెబుతుంటాడు. ఆ యాప్ ద్వారానే చెన్నైకి చెందిన మైథిలి (అనంతిక సనీల్కుమార్) అనే అమ్మాయితో పరిచయం పెంచుకుంటాడు. ఆ తర్వాత క్రమంగా ఇద్దరి మధ్య బాండింగ్ పెరుగుతుంది. మైథిలి పుట్టినరోజు ఎప్పుడో తెలుసుకుని ఆమెని సర్ప్రైజ్ చేయాలని చెన్నై వెళతాడు అన్వేష్. ఓ హోటల్లో ఉన్నానని, అక్కడికి మైథిలిని రమ్మని కబురు పెడతాడు. దీంతో వస్తానని చెప్పిన మైథిలి ఆ తర్వాత అన్వేష్ ఫోన్ నంబర్, సోషల్ మీడియా అకౌంట్లనూ బ్లాక్ చేసేస్తుంది. ఆమె హోటల్కు రాకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి? ఆమె కనిపించకుండా పోవడం వెనక ఎవరున్నారు? మళ్లీ తిరిగొచ్చిందా లేదా? అన్వేష్, మైథిలి మధ్య అసలు లవ్ ఉందా? లేదా? అనేది మాత్రం సిల్వర్ స్క్రీన్పై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
ఎలా సాగిందంటే?
లవ్, కామెడీ, సస్పెన్స్ అనే ట్యాగ్లైన్తో తెరకెక్కిన సినిమానే ఈ రోమాంచకం. లవ్ కంటే కూడా మధ్యలో ఇంట్రెస్ట్ను కలిగించే ఓ చిన్న సస్పెన్స్, దాని చుట్టూ వచ్చే కామెడీనే సినిమాకు ప్రధాన బలం. అయితే సినిమా చూస్తున్నప్పుడు టైటిల్ ట్యాగ్లైన్లో చెప్పినంత కథ ఇందులో ఉందా? అనిపిస్తుంది. హీరో స్టార్టప్ స్టోరీతో సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది. కానీ, కాసేపయ్యాక ఆ ఊసే వినిపించదు. హీరో, హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ నడుచుకునే విధానానికి లాజిక్ అంటూ ఉండదు. అయితే ఇలాంటి మైనస్లన్నీ మరిచిపోయేలా చేస్తుంది ఇందులోని బడ్డీ కామెడీ. హీరో, అతని స్నేహితుల మధ్య సాగే సీన్స్, డైలాగ్స్ ప్రేక్షకులతో నవ్వులు పూయిస్తాయి.
ఇక జెన్జీ యూత్ చేసే అల్లరి, వాళ్లలో కనిపించే అమాయకత్వం, ఎన్ని జరిగినా ఫ్రెండ్స్ కోసం ఒకరికొకరం అండగా నిలిచే సీన్స్ ఇవన్నీ కూడా మూవీని నిలబెడతాయి. ఇంట్రడక్షన్ సీన్స్ చూస్తే అసలు స్టోరీ ఎటు వెళుతుందో అనే సందేహం వస్తుంది. అయితే హీరో చెన్నైకి వెళ్లినప్పటి నుంచే సినిమా ఇంట్రెస్టింగ్గా సాగుతుంది. అక్కడ ఉన్నట్టుండి హీరోయిన్ హీరో మొబైల్ నంబర్ని బ్లాక్ చేయడంతో స్టోరీ కాస్త సస్పెన్స్గా మారుతుంది. ఇక్కడి నుంచే అసలు సిసలైన రామాంచకం స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది.
సెకండాఫ్లో ఉపేంద్ర లిమాయేని పోలీస్గా చూపిస్తూ కామెడీ ట్రాక్ను పెట్టారు కానీ అది అంత ఇంపాక్ట్ ఇవ్వలేదు. అక్కడ కూడా హీరో, అతని ఫ్రెండ్స్ మధ్య వచ్చే సీన్సే హైలెట్గా నిలుస్తాయి. పతాక సన్నివేశాల్లో ఓ అతిథి క్యారెక్టర్ చూట్టూ సాగే సందడి ఆడియెన్స్ను అలరిస్తుంది. రీజనల్ ఫీలింగ్ టాపిక్స్తో సాంబార్, బిరియానీ అంటూ సాగే డైలాగ్స్, విరామానికి ముందు ఆత్మహత్య బ్యాక్డ్రాప్లో వచ్చే సీన్స్, హీరోయిన్కి ఫ్లాట్ ఇప్పించడం కోసం హీరో తన స్నేహితుల్ని మాటలతో బురిడీ కొట్టించే తీరు, క్లైమాక్స్లో హీరోయిన్ మ్యారేజ్ చుట్టూ సాగే సీక్వెన్స్ ఆకట్టుకుంటుంది. ఇలా మొత్తం మీద స్టోరీ గురించి పట్టించుకోకుండా కాసేపు హాయిగా నవ్వుకుంటూ టైమ్పాస్ చేయాలనుకునే ఆడియెన్స్ను ఈ సినిమా నిరాశ పరచదు. ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో నవ్వులు ఫుల్గా ఉంటూ మంచి వినోదాన్ని అందిస్తుంది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే!
సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనీల్కుమార్ జంట సినిమాకి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. పాటల్లోనూ, సన్నివేశాల్లోనూ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ వర్కౌట్ అయింది. ఫ్రస్టేషన్తో కూడిన కామెడీని ఈ సినిమాలో సుమంత్ ప్రభాస్ అవలీలగా పండించాడు. హీరోతో పాటు అతని స్నేహితుల యాక్టింగ్ కూడా అలరిస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్లో నరేంద్ర రవి, వెంకటేశ్ కాకుమాను తదితరులు క్యారెక్టర్స్కు సరిగ్గా సరిపోయారు. ఇక ఇందులో రాధా రమణ సాంగ్, చిత్రీకరించిన తీరు సినిమాకు స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలుస్తుందని చెప్పవచ్చు. విజువల్స్ చక్కగా ఉన్నాయి. లవ్, కామెడీ మేళవింపుతో స్టోరీ రాసుకోవడం బాగున్నప్పటికీ లవ్ సీన్స్పైన దర్శకుడు మరికాస్త దృష్టి పెడితే ఇంకా బాగుండేది. అయితే డైరెక్టర్గా వేణుగోపాల్రెడ్డికి ఇది ఫస్ట్ మూవీ అయినప్పటికీ సినిమా చూస్తుంటే ఆ ఫీల్ కనిపించదు. అంత బాగా మేకింగ్ విషయంలో ఆయన పట్టు సాధించారు.
ప్లస్ పాయింట్స్
- కామెడీ
- స్టోరీలో ఉన్న సస్పెన్స్
- హీరో హీరోయిన్ల కెమిస్ట్రీ
మైనస్ పాయింట్స్
- ఇంట్రడక్షన్ సీన్స్
చివరిగా: రోమాంచకం -నవ్వులకు కొదవ లేదు, మస్త్ టైమ్పాస్
గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
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