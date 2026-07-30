ETV Bharat / entertainment

'స్పైడర్ మ్యాన్'​తో కాంపిటీషన్- డిఫరెంట్​ స్టైల్​లో సుమంత్ ప్రమోషన్స్- ఆడియెన్స్​కు ఫ్రీ టికెట్ ఆఫర్!

కొత్త సినిమా ప్రమోషన్స్​లో బిజీగా ఉన్న సుమంత్- సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్​గా తెరకెక్కిన 'న్యూటన్ థర్డ్ లా' - జులై 31న థియేటర్లలోకి

Sumanth Newton Third Law
Sumanth Newton Third Law (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 3:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sumanth Newton Third Law : అక్కినేని ఫ్యామిలీ హీరో 'సత్యం', 'గోదావరి', 'అనగనగ' వంటి తదితర చిత్రాలతో విలక్షణమైన నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు క్లాస్ హీరో సుమంత్. రీసెంట్​గా ఆయన లేటెస్ట్ మూవీ 'థర్డ్ లా' జులై 31న రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీటీమ్ ప్రమోషన్స్​ను చాలా వెరైటీగా నిర్వహిస్తుంది. ఈ ప్రమోషన్స్​లో ప్రధానంగా బెనిఫిట్ షోలు, ఫస్ట్ షో, తెలుగు సినిమాల ప్రత్యేకత గురించి, అదే విధంగా 'న్యూటన్ థర్డ్ లా కర్మ' అనే గేమ్​ ఆడి ఫ్రీగా టికెట్​ పొందొచ్చంటూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

డిఫరెంట్ ప్రమోషన్స్​తో అలరిస్తున్న చిత్రబృందం
ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా హీరో సుమంత్, రాజేశ్ కర్ణ, మరో ఇద్దరు సినీ ప్రేక్షకులు పాల్గొన్నారు. ఇందులో ఓ వ్యక్తి స్పెడర్ మ్యాన్ ఔట్​ఫిట్​లో వచ్చారు. వీళ్లు ఓ మీడియా ఛానెల్ నిర్వహించే డిబేట్​కు వచ్చినట్లుగా ఆ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేశారు. ఇందులో స్పైడర్ మ్యాన్ డ్రెస్​లో ఉన్న ఓ వ్యక్తి మాట్లాడుతూ 'ఈ ఫ్రైడే స్పైడర్ మ్యాన్ సినిమాకే వెళ్దాం' అని అంటాడు. దీనిపై డైరెక్టర్ రాజేశ్ కర్ణ 'స్పందిస్తూ ఇన్నాళ్లు బెనిఫిట్ షోలు, ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోలకు వెళ్లి టాలీవుడ్ బాగుండాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు హాలీవుడ్ సినిమాలకు వెళ్తారా?' అని అన్నారు. దీనిపై మరో ప్రేక్షకుడు మాట్లాడుతూ 'అన్నా, ఆ సినిమాకు వెళితే స్పైడర్ వర్స్, మల్టీ వర్స్ మొదలైనవి ఉంటాయి' అని అంటారు.

ఇక ఫైనల్​గా హీరో సుమంత్ మాట్లాడుతూ 'చూడు చిన్నా! మల్టీవర్స్​లు, యూనివర్స్​లు వద్దు! మనకు టాలీవుడ్ సినీ పరిశ్రమే ముద్దు! థియేటర్లకు రప్పించడానికి కావాల్సింది ఆయుధాలు కాదని డైరెక్టర్​తో మాట్లాడుతూ, రోజూ నువ్వు థియేటర్​కు వెళ్లి విజిల్ వేసి మరీ ఊరమాస్ సెలబ్రేషన్ చేస్తావు కదా! నీకు ఆ సెలబ్రేషన్ ఇచ్చేది ఎవరు? తెలుగు సినిమా (TFI), ట్రాఫిక్​లో నువ్వు స్ట్రక్ అయినప్పుడు నీకు తోడుగా ఉండే మ్యూజిక్ ఎవరిది? (తెలుగు సాంగ్స్)మళ్లీ టీఎఫ్​ఐ, మనసుకు భాధ కలిగినప్పుడు యూట్యూబ్​లో ఏం సినిమాలు చూస్తారు? ఇప్పుడు నీతో పాటు ఉండే ఈ సినిమాలు ఎక్కువా? లేక అప్పుడప్పుడూ వచ్చే ఆ సినిమాలు ఎక్కువ' అని సుమంత్ చెప్పడంతో ఆడియెన్స్​ ఒకసారిగా ఆలోచనలో పడి జై టీఎఫ్​ఐ అని ఆడియెన్​ నినాదాన్ని ఇస్తాడు.

ఫైనల్​గా డైరెక్టర్ రాజేశ్ కర్ణ, సుమంత్ మాట్లాడుతూ 'జులై 31న న్యూటన్ థర్డ్ లా విడుదలవుతుంది అందరూ ఈ సినిమాను చూడండి. కావాలంటే స్పైడర్ మ్యాన్​ను తర్వాత చూడండి' అని చెబుతారు. ప్రస్తుతం డిఫరెంట్ స్టైల్​లో ఉన్న ఈ ప్రమోషన్​ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్​గా ​మారింది.

గేమ్​తో టికెట్​ ఫ్రీ!
అంతేకాకుండా ఈ సినిమాకు సంబంధించి మరో ప్రమోషన్​ను​ కూడా మూవీటీమ్ ప్రచారం చేస్తుంది. 'న్యూటన్ థర్డ్ లా కర్మ' అనే మీ వెబ్ బ్రౌజర్​ గేమ్​ను ఆడి అందులో 3000 పాయింట్లను వరకు సాధించినట్లైతే ఒక సినిమా టికెట్​ను ఫ్రీగానే పొందొచ్చని మేకర్స్ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఇది బాగా ట్రెండింగ్​లో ఉండటం గమనార్హం. ఇక న్యూటన్ థర్డ్ లా సినిమా విషయానికొస్తే సుమంత్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. విరాట్ కర్ణ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్​గా సాగనున్న ఈ మూవీ ట్రైలర్​తో ఇప్పటికే అంచనాలను పెంచేసింది. ఈ సినిమాలో సీనియర్ యాక్టర్ జగపతిబాబు కీలకపాత్రలో కనిపించనున్నారు.

అల్లు అర్జున్, తరుణ్ సూపర్ హిట్ సినిమాలు వదులుకున్న సుమంత్- అసలు కారణాలు ఇవే!

సీతా రామం.. కథ చదవగానే ఏడ్చేశా : సుమంత్​

TAGGED:

ACTOR SUMANTH LATEST MOVIE
NEWTON THIRD LAW DIRECTOR
NEWTON THIRD LAW RELEASE DATE
NEWTON THIRD LAW GAME
SUMANTH MOVIE PROMOTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.