రామ్చరణ్ సినిమాతో సెంటిమెంట్ బ్రేక్ చేస్తున్న సుకుమార్? కెరీర్లో తొలిసారి అలా!
RC 17 Music Director: రామ్చరణ్ - సుకుమార్ RC17 మూవీ పూజా కార్యక్రమాలతో అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరనే దానిపై మాత్రం కన్ఫ్యూజన్ నెలకొంది.
Published : November 1, 2026 at 10:17 PM IST
మెగాపవర్స్టార్ రామ్ చరణ్ - సుకుమార్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కనున్న 'RC17' ఆదివారం పూజా కార్యక్రమాలతో అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించి స్క్రిప్ట్ పనులు పూర్తి కాగా, త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే 'ఆర్య' నుంచి 'పుష్ప 2' వరకు తన ప్రతి సినిమాకూ డీఎస్పీనే సంగీత దర్శకుడిగా సుకుమార్ తీసుకున్నారు. కానీ తొలిసారి ఆ సెంటిమెంట్ను రామ్చరణ్తో తీయనున్న సినిమాతో బ్రేక్ చేస్తున్నారనే వార్త ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. దేవీశ్రీకి బదులుగా ఆ స్థానంలో అనిరుధ్ని తీసుకోనున్నారని నెట్టింట కొన్ని రోజులుగా వైరల్ అవుతోంది. ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సుకుమార్ - దేవీశ్రీప్రసాద్ సూపర్ హిట్ కాంబో
డైరెక్టర్ సుకుమార్ - దేవీశ్రీప్రసాద్ ఇద్దరిదీ సూపర్హిట్ కాంబినేషన్. ఇప్పటివరకు వీరిద్దరూ కలిసి చేసిన సినిమాల్లోని పాటలన్నీ చార్ట్ బస్టర్స్గా నిలిచాయి. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో సినిమా వస్తుందంటే, దానికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరనే చర్చ ఉండేది కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఎందుకంటే సుకుమార్ ఇప్పటి వరకు చేసిన చిత్రాలన్నింటికీ దేవీనే మ్యూజిక్ను అందించారు. అంతెందుకు సుకుమార్ నిర్మించిన యూత్ఫుల్ లవ్ స్టోరీ 'కుమారి 21F' కి కూడా ఆయనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావడం గమనార్హం. అలాంటిది ఇప్పుడు 'RC17' కోసం సుకుమార్ దేవీశ్రీని పక్కనపెడుతున్నారని జోరుగా ప్రచారం నడుస్తోంది.
'RC17' లో అనిరుధ్!
ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టుకు సంగీత దర్శకుడిగా అనిరుధ్ రవిచందర్ను ఎంపిక చేసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో సుకుమార్ దేవీశ్రీప్రసాద్ను ఎందుకు పక్కనపెట్టారని సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ మొదలైంది. అయితే దేవీశ్రీప్రసాద్ లేకుండా తాను సినిమాలు చేయలేనని సుకుమార్ ఇంతకు ముందు పలు సందర్భాల్లో చెప్పారు. ఆయన తనకు ఆత్మలాంటి వాడని కూడా సుకుమార్ అభివర్ణించడం విశేషం. కానీ ఇప్పుడు దేవీశ్రీప్రసాద్కు బదులుగా అనిరుధ్ పేరు వినిపించడంతో, దీనికి గల కారణాలు ఏంటని నెటిజన్లు ఆలోచిస్తున్నారు. సుకుమార్ గత చిత్రమైన 'ఫుష్ప2' కు సాంగ్స్ అన్నీ కూడా దేవీశ్రీప్రసాద్ కంపోజ్ చేశారు. కానీ ఆ మూవీలో బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్కు మాత్రం వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వర్క్ చేశారు. ఆ సమయంలో వీరిద్దరి మధ్య క్రియేటివ్ డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయని, అందుకే వేరే వారితో బీజీఎం చేయించారని కూడా అప్పట్లో రూమర్స్ వచ్చాయి.
ప్రస్తుతం దేవీశ్రీప్రసాద్ 'ఎల్లమ్మ' సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో ఆయన హీరోగా వెండితెరపై అరంగేట్రం చేయనున్నారు. ఎల్లమ్మలో ఆయన హీరోగానే కాకుండా, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గానూ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎల్లమ్మతో ఆయన బిజీగా ఉన్న కారణంగానే 'RC17' చిత్రానికి దూరమయ్యారనే మాటలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికైతే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరనే విషయాన్ని సుకుమార్ ఇంకా అధికారికరంగా వెల్లడించలేదు. అయితే తాజాగా ఈ మూవీ షూటింగ్ ప్రారంభం కావడంతో దీనిపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
డిఫరెంట్గా కాన్సెప్ట్ పోస్టర్
'RC17' షూటింగ్ ప్రారంభం సందర్భంగా మూవీటీమ్ ఓ కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ను పంచుకుంది. నెమలి పింఛం వెనుక చరణ్ ముఖం కనిపించేలా పోస్టర్ను చాలా క్రియేటివ్గా డిజైన్ చేశారు. కృష్ణుడి రిఫరెన్స్ తీసుకున్నారని టాక్. 'రంగస్థలం'లో చిట్టిబాబులా అలరిస్తూనే బలమైన ఎమోషన్ డ్రామాతో స్టోరీ, స్క్రీన్ప్లే సాగనున్నాయని సమాచారం. భారీ హైప్తో పట్టాలెక్కుతున్న ఈ మూవీ కోసం నటీనటులతో పాటు, సాంకేతిక నిపుణులు ఎవరెవరు రంగంలోకి దిగనున్నారనేది ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది. ఇప్పటికే చరణ్ క్యారెక్టర్కు సంబంధించిన లుక్ టెస్ట్ పూర్తయింది. లాంగ్ హెయిర్తో స్టైలిష్గా చరణ్ ఇందులో కనిపించనున్నారని తెలుస్తోంది.
This one is extremely special. So happy to collaborate with my dearest @aryasukku garu once again ❤️ #RC17 journey begins ✨ #YouCanImagine #RC2Sukku @MythriOfficial @SukumarWritings #TSeriesFilms @RC17Offl https://t.co/ToWhOMcDv1— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) November 1, 2026
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