టాలీవుడ్కు సెన్సార్ కష్టాలు- రిలీజ్కు ముందు టైటిళ్ల మార్పు- సుహాస్ కొత్త సినిమాలోనూ ట్విస్ట్!
టాలీవుడ్ సినిమాలకు సెన్సార్ బోర్డు కష్టాలు- టైటిళ్ల విషయంలో తీవ్ర అభ్యంతరం- ఇప్పటికే ఆ సినిమా టైటిల్ మార్పు- తాజాగా సుహాస్ చిత్రానికి కూడా!
Published : February 16, 2026 at 4:11 PM IST
Hey Bhagawan Title Change : టాలీవుడ్ సినిమాలకు కొద్ది రోజులుగా సెన్సార్ బోర్డు నుంచి వరుసగా సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఇటీవల సంతోశ్ శోభన్ నటించిన 'కపుల్ ఫ్రెండ్లీ', అదేవిధంగా 'వానర' సినిమాకు సెన్సార్ పరంగా సమస్యలు తలెత్తగా, తాజాగా సుహాస్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'హే భగవాన్'కు కూడా సెన్సార్ నుంచి ఇబ్బంది ఎదురైంది. ఈ సినిమా టైటిల్ను మార్చుకోవాలని సెన్సార్ బోర్డు చిత్ర నిర్మాతలను కోరింది. దీంతో మూవీ మేకర్స్ ఈ మూవీ టైటిల్ను 'హే బల్వంత్' గా మార్చారు. అయితే, విడుదలకు కేవలం నాలుగు రోజులే ఉండగా ఇలా జరగడం చిత్ర పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశంమైంది.
గోపి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 20న థియేటర్లలోకి రానుంది. సుహాస్కు జంటగా శివానీ నాగారం నటించారు. 'అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యాండ్' తర్వాత వీళ్లిద్దరు కలిసి నటించిన సినిమా కావడం విశేషం. దర్శకుడు గోపి ఈ సినిమాను పూర్తిగా కామెడీ జాన్రాలోనే కాకుండా కథకు తగ్గట్లుగా ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా జోడించారు. వివేక్ సాగర్ సంగీతం ఈ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్ కానుంది. అలాగే సుహాస్- శివానీ మధ్య కెమిస్ట్రీని బిగ్ స్క్రీన్లో చూసేందుకు అభిమానులు ఆసక్తి ఎదురుచూస్తున్నారు. అలాగే ఈ చిత్రంలో వీకే సురేశ్, యాంకర్ స్రవంతి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
స్టోరీ ఏంటంటే?
ఈ చిత్రంలో తన తండ్రి చేస్తున్న బిజినెస్ ఏంటో తెలుసుకుని దాన్ని ఎలాగైనా డెవలప్ చేయాలని సుహాస్ అనుకుంటాడు. ఈ క్రమంలోనే కథ నవ్వులు పూయిస్తుంది. అయితే, ఆ బిజినెస్ ఏంటనే విషయాన్ని ట్రైలర్లో మాత్రం ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు. ఇక ఈ చిత్రాన్ని త్రిశూల్ విజనరీ స్టూడియోస్, టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాతలు బన్నీ వాస్, వంశీ నందిపాటి సంయుక్తంగా విడుదల చేస్తున్నారు. మంచి కథలను ఎంకరేజ్ చేసే వీరిద్దరూ ఈ ప్రాజెక్ట్ వెనుక ఉండటంతో ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లను రాబట్టే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
అంతకుముందు, సంతోశ్ శోభన్ నటించిన రొమాంటిక్ డ్రామా 'కపుల్ ఫ్రెండ్లీ' మూవీ టైటిల్ పట్ల బోర్డు అభ్యంతరం తెలిపింది. అలాగే ఈ సినిమాకు A సర్టిఫికేట్ (18+ ఏళ్లలోపు వారికి నిషేధం) జారీ చేసింది. అయినప్పటికీ మేకర్స్ మాత్రం టైటిల్ మార్చకుండానే సినిమాను విడుదల చేశారు. ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 14 రిలీజైంది. అలాగే గత నెలలో 'వానర' అనే సినిమాకు కూడా టైటిల్ విషయంలో సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరం తెలిపింది. దీంతో మేకర్స్ ఈ సినిమా టైటిల్ను 'వనవీర'గా మార్చారు.