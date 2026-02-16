ETV Bharat / entertainment

టాలీవుడ్​కు సెన్సార్​ కష్టాలు- రిలీజ్​కు ముందు టైటిళ్ల మార్పు- సుహాస్​ కొత్త సినిమాలోనూ ట్విస్ట్!

టాలీవుడ్​ సినిమాలకు సెన్సార్ బోర్డు​ కష్టాలు- టైటిళ్ల విషయంలో తీవ్ర అభ్యంతరం- ఇప్పటికే ఆ సినిమా టైటిల్ మార్పు- తాజాగా సుహాస్​ చిత్రానికి కూడా!

Hey Bhagawan Movie New Name
Hey Bhagawan Movie New Name (movie poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 16, 2026 at 4:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hey Bhagawan Title Change : టాలీవుడ్ సినిమాలకు కొద్ది రోజులుగా సెన్సార్ బోర్డు నుంచి వరుసగా సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఇటీవల సంతోశ్​ శోభన్ నటించిన 'కపుల్ ఫ్రెండ్లీ', అదేవిధంగా 'వానర' సినిమాకు సెన్సార్​ పరంగా సమస్యలు తలెత్తగా, తాజాగా సుహాస్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'హే భగవాన్‌'కు కూడా సెన్సార్ నుంచి ఇబ్బంది ఎదురైంది. ఈ సినిమా టైటిల్​ను మార్చుకోవాలని సెన్సార్​ బోర్డు చిత్ర నిర్మాతలను కోరింది. దీంతో మూవీ మేకర్స్​ ఈ మూవీ టైటిల్​ను 'హే బల్వంత్' ​గా మార్చారు. అయితే, విడుదలకు కేవలం నాలుగు రోజులే ఉండగా ఇలా జరగడం చిత్ర పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశంమైంది.

గోపి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 20న థియేటర్లలోకి రానుంది. సుహాస్​కు జంటగా శివానీ నాగారం నటించారు. 'అంబాజీపేట మ్యారేజ్​ బ్యాండ్'​ తర్వాత వీళ్లిద్దరు కలిసి నటించిన సినిమా కావడం విశేషం. దర్శకుడు గోపి ఈ సినిమాను పూర్తిగా కామెడీ జాన్రాలోనే కాకుండా కథకు తగ్గట్లుగా ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా జోడించారు. వివేక్ సాగర్ సంగీతం ఈ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్ కానుంది. అలాగే సుహాస్- శివానీ మధ్య కెమిస్ట్రీని బిగ్ స్క్రీన్​లో చూసేందుకు అభిమానులు ఆసక్తి ఎదురుచూస్తున్నారు. అలాగే ఈ చిత్రంలో వీకే సురేశ్​, యాంకర్​ స్రవంతి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

స్టోరీ ఏంటంటే?
ఈ చిత్రంలో తన తండ్రి చేస్తున్న బిజినెస్‌ ఏంటో తెలుసుకుని దాన్ని ఎలాగైనా డెవలప్ చేయాలని సుహాస్ అనుకుంటాడు. ఈ క్రమంలోనే కథ నవ్వులు పూయిస్తుంది. అయితే, ఆ బిజినెస్​ ఏంటనే విషయాన్ని ట్రైలర్​లో మాత్రం ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు. ఇక ఈ చిత్రాన్ని త్రిశూల్ విజనరీ స్టూడియోస్, టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాతలు బన్నీ వాస్, వంశీ నందిపాటి సంయుక్తంగా విడుదల చేస్తున్నారు. మంచి కథలను ఎంకరేజ్ చేసే వీరిద్దరూ ఈ ప్రాజెక్ట్ వెనుక ఉండటంతో ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లను రాబట్టే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

అంతకుముందు, సంతోశ్​ శోభన్ నటించిన రొమాంటిక్ డ్రామా 'కపుల్ ఫ్రెండ్లీ' మూవీ టైటిల్ పట్ల బోర్డు అభ్యంతరం తెలిపింది. అలాగే ఈ సినిమాకు A సర్టిఫికేట్ (18+ ఏళ్లలోపు వారికి నిషేధం) జారీ చేసింది. అయినప్పటికీ మేకర్స్ మాత్రం టైటిల్ మార్చకుండానే సినిమాను విడుదల చేశారు. ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 14 రిలీజైంది. అలాగే గత నెలలో 'వానర' అనే సినిమాకు కూడా టైటిల్ విషయంలో సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరం తెలిపింది. దీంతో మేకర్స్​ ఈ సినిమా టైటిల్​ను 'వనవీర'గా మార్చారు.

TAGGED:

HEY BHAGWAN MOVIE CHANGE
HEY BHAGWAN MOVIE
SUHAN NEW MOVIE TELUGU
HEY BHAGAWAN MOVIE NEW NAME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.