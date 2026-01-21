ETV Bharat / entertainment

'అర్ధరాత్రి 12:45 గంటలకు ఆ స్టార్ హీరో నుంచి కాల్' - సుధా కొంగర ఎమోషనల్​!

మిడ్​నైట్​ సుధా కొంగరకు ఫోన్ చేసిన సీనియర్ హీరో - డైరెక్టర్ పనితీరుపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ - పరాశక్తి సినిమాపై టాప్ సెలబ్రిటీల ప్రశంసలు - సుధా కొంగర ఇంటర్వ్యూలో పలు ఆసక్తికర విషయాలు

KAMAL HAASAN PRAISES PARASAKTHI
KAMAL HAASAN PRAISES PARASAKTHI (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 21, 2026 at 9:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kamal Hasan With Sudha Kongara on Parashakthi Movie : ప్రస్తుతం సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక సినిమా పేరు గట్టిగా వినిపిస్తోంది. భారీ అంచనాల మధ్య రీసెంట్‌గా థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ మూవీ ఆడియన్స్‌ను బాగానే ఎట్రాక్ట్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఎమోషనల్ డ్రామాతో పాటు పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్‌లు ఉండటంతో ప్రేక్షకులే కాకుండా సినిమా సెలబ్రిటీలు కూడా ఈ చిత్రంపై ఫోకస్ పెట్టారు. డైరెక్టర్ విజన్ గురించి, సినిమాలో నటించిన స్టార్ల నటన గురించి సోషల్ మీడియాలో రకరకాల చర్చలు నడుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఒక లెజెండరీ యాక్టర్ నుంచి వచ్చిన ప్రశంస ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అది కూడా అర్ధరాత్రి డైరెక్టర్ సుధా కొంగరకు ఫోన్ చేశారట. ఆ వివరాల్లోకి వెళ్దామా?

1960ల నాటి పోరాటం
జనవరి 10న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమాలో శివకార్తికేయన్ లీడ్ రోల్ ప్లే చేయగా శ్రీలీల, అథర్వ, రవి మోహన్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. 1960ల నాటి మద్రాసు నేపథ్యంలో సాగే ఈ పొలిటికల్ డ్రామాలో హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ఇద్దరు అన్నదమ్ముల కథను చాలా డీటైల్డ్ గా చూపించారు. ఆ కాలం నాటి పరిస్థితులను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించడంలో సుధా కొంగర సక్సెస్ అయ్యారని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు అంటున్నాయి. అందుకే ప్రముఖ నటులు ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నారు.

సెలబ్రిటీల ప్రశంసల జల్లు
సాధారణంగా ఒక సినిమా బాగుంటే ప్రేక్షకులు ఇచ్చే రివ్యూల కంటే కూడా తోటి ఇండస్ట్రీ వ్యక్తులు ఇచ్చే కాంప్లిమెంట్స్‌కు ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది. అందులోనూ అది ఒక దిగ్గజ నటుడి నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంపాక్ట్ మామూలుగా ఉండదు. ఈ సినిమా విషయంలో కూడా అదే జరిగింది. ఒక స్టార్ హీరో స్వయంగా ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించి, దానికి సంబంధించిన మేకింగ్ స్టైల్ గురించి, అలాగే అందులో చూపించిన ఇంటెన్సిటీ గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడారట.

ఆశ్చర్యపరిచిన అర్ధరాత్రి ఫోన్ కాల్

లేటెస్ట్​గా ఈ సినిమా డైరెక్టర్ సుధా కొంగరకు ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నప్పుడు తనకు ఎదురైన ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందో చూస్తున్న టైమ్‌లో అసలు ఊహించని వ్యక్తి నుంచి కాల్ వచ్చిందట. ఆ కాల్ చూసి మొదట ఆమె కూడా కాస్త ఆశ్చర్యపోయారట. ఎందుకంటే ఆ టైమ్ అప్పటికే అర్ధరాత్రి దాటిపోయింది. ఆ సమయంలో ఒక పెద్ద స్టార్ నుంచి ఫోన్ రావడం అంటే నిజంగా పెద్ద విషయమే. ఆ కాల్‌లోనే ఆయన సినిమాలోని కొన్ని కీలక అంశాల గురించి సుదీర్ఘంగా చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది.

లోకనాయకుడు చెప్పిన ఆ మాటలేంటి?
ఇక అసలు విషయానికి వస్తే, లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ 'పరాశక్తి' సినిమా చూసి అర్ధరాత్రి 12:45 గంటలకు డైరెక్టర్ సుధా కొంగరకు ఫోన్ చేశారట. ఈ విషయాన్ని సుధా కొంగర స్వయంగా వెల్లడిస్తూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. "60 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన ఒక సంఘటనను గుర్తు చేసి, మళ్ళీ దాని గురించి అందరూ ఆలోచించేలా చేశావు, అది నిజంగా పెద్ద విషయం" అంటూ కమల్ ఆమెను అభినందించారట. ఈ చిన్న కామెంట్ ఇప్పుడు పరాశక్తి టీమ్​లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. లెజెండరీ యాక్టర్ నుంచి ఇలాంటి ప్రశంస రావడం పట్ల ఆమె సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

కమల్ హాసన్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్
ఇక కమల్ హాసన్ సినిమాల విషయానికి వస్తే, ఆయన లాస్ట్ ఇయర్ మణిరత్నం దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'థగ్ లైఫ్'తో వెండితెరపై మెరిశారు. ఆ సినిమా అంతగా ఆకట్టుకోలేదు. ప్రస్తుతం ఆయన నటుడిగానే కాకుండా ప్రొడ్యూసర్​గా కూడా బిజీగా ఉన్నారు. రజనీకాంత్ హీరోగా వస్తున్న 'తలైవర్ 173' సినిమాను కమల్ తన రాజ్ కమల్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్​పై నిర్మిస్తున్నారు. ఒకవైపు తన సినిమాలు చూసుకుంటూనే, ఇలా మరోవైపు యంగ్ డైరెక్టర్ల టాలెంట్‌ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ తన పెద్దరికాన్ని చాటుకుంటున్నారు కమల్ హాసన్.

రికార్డ్​ సృష్టించిన అనిల్ రావిపూడి- తెలుగులో ఏకైక డైరెక్టర్​గా ఘనత- మరి నాగార్జునతో సినిమా ఎప్పుడంటే?

'నన్ను నడిపించేవి అవే'- ప్రేక్షకులకు చిరంజీవి ఎమోషనల్​ లేఖ

TAGGED:

KAMAL HAASAN PRAISES PARASAKTHI
SIVAKARTHIKEYAN PARASAKTHI MOVIE
SUDHA KONGARA WITH KAMAL HAASAN
PARASAKTHI MOVIE STORY
SUDHA KONGARA INTERVIEW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.