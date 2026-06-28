ETV Bharat / entertainment

'ఓజీ' యూనివర్స్​లో సుభాష్ చంద్రబోస్- సుజీత్ వేరే లెవెల్ ప్లాన్- ఫ్యాన్స్​కు పూనకాలే!

ఓజీ పార్ట్ 2 నుంచి కీలకమైన అప్డేట్ - పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్​కు జోష్​నిచ్చే న్యూస్- సీక్వెల్​లో చంద్రబోస్ స్టోరీని లింక్ చేయనున్న సుజీత్?

Pawan Kalyan OG 2
Pawan Kalyan OG 2 (Source : Pawan Kalyan Creative Works 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 28, 2026 at 5:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Subhash Chandra Bose in OG 2 : ఓజీ 2 గురించి అప్డేట్ వచ్చినప్పటి నుంచి పవర్​స్టార్ ఫ్యాన్స్​లో కొత్త జోష్ నెలకొంది. కొద్ది రోజులుగా ఈ సినిమా గురించి ఏదో ఒక కొత్త ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ సీక్వెల్​కు సంబంధించిన మ్యూజిక్ ట్రాక్​ను తమన్ రీసెంట్​గానే రిలీజ్ చేసి హైప్ క్రియేట్ చేశారు. దీనికి ఆడియెన్స్​ నుంచి రెస్పాన్స్ అదిరిపోయింది. ఇప్పుడు మరో ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్​ను ఓజీ యూనివర్స్​లో లింక్ చేసేలా డైరెక్టర్ సుజీత్ ప్లాన్ చేస్తున్నారని టాక్ వినిపిస్తుంది.

ఆ ఇద్దరి మధ్యే కథ
ఓజీ యూనివర్స్​లో భాగంగా సీక్వెల్​ను తీసుకురానున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. అయితే ఈ యూనివర్స్​లో సీక్వెల్ స్టోరీలో సుభాష్ చంద్రబోస్​కు సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్​ను జోడించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే పార్ట్​ 1లో మెయిన్ విలన్ ఓమీ కథ ముగుస్తుంది. దీంతో రెండో పార్ట్​లో ఓజీ పోరాటం జపాన్ నుంచి వచ్చిన విలన్​తో ఉంటుందట! ఓజీ కోసం వెతుకుతూ ఆ విలన్ జపాన్​ నుంచి వస్తాడట. అతడికి- ఓజాస్ గంభీరకు మధ్య జరిగే యుద్ధమే పార్ట్​ 2 గా ఉండనున్నట్లు సినీవర్గాల సమాచారం.

ఇక ఓజీ పార్ట్ 1లో స్టోరీ 1940లో మొదలై 1973 ప్రాంతంలో సాగుతూ 1993 లో ముగుస్తుంది. అయితే సీక్వెల్​లో కథను మళ్లీ 1940ల నాటికి తీసుకెళ్తారని టాక్ వినిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే సుభాష్ చంద్రబోస్ ఎలిమెంట్​ను యాడ్ చేస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే కథ పరంగా గంభీరా- బోస్​కు సంబంధం లేదు. కానీ డైరెక్టర్ సుజీత్ మాత్రం ఓజీ పార్ట్ 2తో ఎక్కడో ఒక చిన్న మ్యాజిక్ చేయనున్నారని అంటున్నారు. అలా ఓవరాల్​గా ఓజీతో పోలిస్తే అంతకుమించి సీక్వెల్​లో అనేక ట్విస్టులు ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అయితే ఓజీ తొలి భాగం నుంచే ఈ కథను జపాన్​తో ముడిపెట్టారు దర్శకుడు సుజీత్. ఓజీ వెపన్స్, ఆయన కటానా శిక్షణ ఇవ్వడం లాంటివి చూపించారు. ఇక అదే పార్ట్​ క్లైమాక్స్​లో సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి ప్రస్తావిస్తారు. ఆసినిమా ప్రమోషన్స్ సమయంలోనూ సుజీత్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి చిన్న హింట్ ఇచ్చారు. దీంతో అవన్నీ రెండో పార్ట్​లో ఉంటాయని ప్రేక్షకులు అనుకుంటున్నారు.

సౌండ్ ట్రాక్ రిలీజ్
ఈ చిత్రం నుంచి 'ఓజీ యూనివర్స్' పేరుతో 'ఆరిజన్ ఆఫ్ ది ఫైర్' (Origin Of The Fire) సాంగ్​ను మూవీ మేకర్స్ ఆదివారం విడుదల చేశారు. 'ప్రతి అగ్నికి ఒక పుట్టుక ఉంటుంది. ఈ ఒక్కటీ అన్నింటినీ మార్చేసింది' అంటూ మేకర్స్ మూవీ గురించి ఆసక్తికరంగా తమ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. ఈ సాంగ్ పవన్ ఫ్యాన్స్​ను ఉర్రూతలూగిస్తోంది. ఈ సౌండ్ ట్రాక్​లో ఉత్సాహభరితమైన బీట్​తో ఫాస్ట్ రిథమ్​ సౌండ్ అందరినీ కట్టిపడేస్తోంది. ఇందులో ప్రధానంగా 'సమురాయ్', 'యాకుజా' 'సంతోర్యు' వంటి పదాలను ఉపయోగించారు. ఈ సౌండ్ ట్రాక్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

సినిమా విషయానికొస్తే
ఓజీ 2 చిత్రాన్ని పవన్ కల్యాణ్ స్వయంగా తన సొంత సంస్థ పవన్ కల్యాణ్ క్రియేటివ్ బ్యానర్​పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం చర్చల దశలో ఉంది. దర్శకుడు సుజీత్ కూడా నానితో ఓ సినిమా చేస్తున్నారు. అది పూర్తయ్యాక ఓజీ సీక్వెల్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సీక్వెల్​కు కూడా తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

గెట్​ రెడీ టు పవన్ ఫ్యాన్స్ - ఓజీ 2 స్పెషల్‌ వీడియో రిలీజ్‌

పవర్​ స్టార్ ఫ్యాన్స్​కు కిక్కిచ్చే న్యూస్- OG 2పై క్రేజీ అప్డేట్

TAGGED:

OG2 MOVIE LATEST UPDATES
PAWAN KALYAN OG 2 RELEASE DATE
SUBHASH CHANDRA BOSE IN OG
OG 2 MOVIE STORY
OG 2 UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.