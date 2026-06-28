'ఓజీ' యూనివర్స్లో సుభాష్ చంద్రబోస్- సుజీత్ వేరే లెవెల్ ప్లాన్- ఫ్యాన్స్కు పూనకాలే!
ఓజీ పార్ట్ 2 నుంచి కీలకమైన అప్డేట్ - పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్కు జోష్నిచ్చే న్యూస్- సీక్వెల్లో చంద్రబోస్ స్టోరీని లింక్ చేయనున్న సుజీత్?
Published : June 28, 2026 at 5:46 PM IST
Subhash Chandra Bose in OG 2 : ఓజీ 2 గురించి అప్డేట్ వచ్చినప్పటి నుంచి పవర్స్టార్ ఫ్యాన్స్లో కొత్త జోష్ నెలకొంది. కొద్ది రోజులుగా ఈ సినిమా గురించి ఏదో ఒక కొత్త ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ సీక్వెల్కు సంబంధించిన మ్యూజిక్ ట్రాక్ను తమన్ రీసెంట్గానే రిలీజ్ చేసి హైప్ క్రియేట్ చేశారు. దీనికి ఆడియెన్స్ నుంచి రెస్పాన్స్ అదిరిపోయింది. ఇప్పుడు మరో ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ను ఓజీ యూనివర్స్లో లింక్ చేసేలా డైరెక్టర్ సుజీత్ ప్లాన్ చేస్తున్నారని టాక్ వినిపిస్తుంది.
ఆ ఇద్దరి మధ్యే కథ
ఓజీ యూనివర్స్లో భాగంగా సీక్వెల్ను తీసుకురానున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. అయితే ఈ యూనివర్స్లో సీక్వెల్ స్టోరీలో సుభాష్ చంద్రబోస్కు సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ను జోడించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే పార్ట్ 1లో మెయిన్ విలన్ ఓమీ కథ ముగుస్తుంది. దీంతో రెండో పార్ట్లో ఓజీ పోరాటం జపాన్ నుంచి వచ్చిన విలన్తో ఉంటుందట! ఓజీ కోసం వెతుకుతూ ఆ విలన్ జపాన్ నుంచి వస్తాడట. అతడికి- ఓజాస్ గంభీరకు మధ్య జరిగే యుద్ధమే పార్ట్ 2 గా ఉండనున్నట్లు సినీవర్గాల సమాచారం.
ఇక ఓజీ పార్ట్ 1లో స్టోరీ 1940లో మొదలై 1973 ప్రాంతంలో సాగుతూ 1993 లో ముగుస్తుంది. అయితే సీక్వెల్లో కథను మళ్లీ 1940ల నాటికి తీసుకెళ్తారని టాక్ వినిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే సుభాష్ చంద్రబోస్ ఎలిమెంట్ను యాడ్ చేస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే కథ పరంగా గంభీరా- బోస్కు సంబంధం లేదు. కానీ డైరెక్టర్ సుజీత్ మాత్రం ఓజీ పార్ట్ 2తో ఎక్కడో ఒక చిన్న మ్యాజిక్ చేయనున్నారని అంటున్నారు. అలా ఓవరాల్గా ఓజీతో పోలిస్తే అంతకుమించి సీక్వెల్లో అనేక ట్విస్టులు ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే ఓజీ తొలి భాగం నుంచే ఈ కథను జపాన్తో ముడిపెట్టారు దర్శకుడు సుజీత్. ఓజీ వెపన్స్, ఆయన కటానా శిక్షణ ఇవ్వడం లాంటివి చూపించారు. ఇక అదే పార్ట్ క్లైమాక్స్లో సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి ప్రస్తావిస్తారు. ఆసినిమా ప్రమోషన్స్ సమయంలోనూ సుజీత్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి చిన్న హింట్ ఇచ్చారు. దీంతో అవన్నీ రెండో పార్ట్లో ఉంటాయని ప్రేక్షకులు అనుకుంటున్నారు.
Every Fire Has an Origin.— Pawan Kalyan Creative Works (@PKCWoffl) June 27, 2026
This One Changed Everything.
The Origin of Fire 🔥@PawanKalyan @Sujeethsign @MusicThaman #TheOriginOfFire#OGUniverse#OGUniverseOST pic.twitter.com/JxUB7gcqpy
సౌండ్ ట్రాక్ రిలీజ్
ఈ చిత్రం నుంచి 'ఓజీ యూనివర్స్' పేరుతో 'ఆరిజన్ ఆఫ్ ది ఫైర్' (Origin Of The Fire) సాంగ్ను మూవీ మేకర్స్ ఆదివారం విడుదల చేశారు. 'ప్రతి అగ్నికి ఒక పుట్టుక ఉంటుంది. ఈ ఒక్కటీ అన్నింటినీ మార్చేసింది' అంటూ మేకర్స్ మూవీ గురించి ఆసక్తికరంగా తమ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. ఈ సాంగ్ పవన్ ఫ్యాన్స్ను ఉర్రూతలూగిస్తోంది. ఈ సౌండ్ ట్రాక్లో ఉత్సాహభరితమైన బీట్తో ఫాస్ట్ రిథమ్ సౌండ్ అందరినీ కట్టిపడేస్తోంది. ఇందులో ప్రధానంగా 'సమురాయ్', 'యాకుజా' 'సంతోర్యు' వంటి పదాలను ఉపయోగించారు. ఈ సౌండ్ ట్రాక్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
సినిమా విషయానికొస్తే
ఓజీ 2 చిత్రాన్ని పవన్ కల్యాణ్ స్వయంగా తన సొంత సంస్థ పవన్ కల్యాణ్ క్రియేటివ్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం చర్చల దశలో ఉంది. దర్శకుడు సుజీత్ కూడా నానితో ఓ సినిమా చేస్తున్నారు. అది పూర్తయ్యాక ఓజీ సీక్వెల్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సీక్వెల్కు కూడా తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
గెట్ రెడీ టు పవన్ ఫ్యాన్స్ - ఓజీ 2 స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్
పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే న్యూస్- OG 2పై క్రేజీ అప్డేట్