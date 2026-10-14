విజయ్ మీసాలు తిప్పుతూ ఉంటే- నాకు నిజంగానే భయమేసేది: రష్మిక
రణబాలి ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో రష్మిక మందాన తన భర్త విజయ్ గురించి కొన్ని క్యూట్ విశేషాలు పంచుకున్నారు. తను ఇప్పటికే విజయ్కు ఫ్యాన్ గర్ల్గానే ఉన్నానని చెప్పుకొచ్చారు.
Published : October 14, 2026 at 12:38 PM IST
Rashmika Speech At Ranabaali Event : రణబాలి సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండ క్యారెక్టర్, అతని లుక్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుందని రష్మిక అన్నారు. షూటింగ్ సమయంలో విజయ్ తన మీసాలు తిప్పుతూ, రణబాలి పాత్రలో సీరియస్గా నటిస్తున్నప్పుడు, అది చూసిన తనకు నిజంగానే భయమేసేది అని అన్నారు. రణబాలి ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఆమె తన నిజజీవిత భర్త విజయ్ దేవరకొండ గురించి పలు ఆసక్తికరమై విషయాలు చెప్పారు.
ఇప్పటికీ ఫ్యాన్ గర్ల్నే!
విజయ్ నటన, డెడికేషన్ గురించి రష్మిక మాట్లాడుతూ, "విజ్జూ (విజయ్) మనకు పెళ్లయినప్పటికీ, నీ పక్కన నిలబడితే చాలు నాకు అస్సలు పెళ్లయిన ఫీలింగ్ రావడం లేదు. ఇప్పటికీ నీ వర్క్ చూస్తుంటే, నేనొక బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ గర్ల్లాగే ఫీలవుతున్నాను. రణబాలి కోసం నువ్వు పడిన కష్టం, నీ ప్యాషన్ చూస్తే ఎవరికైనా పిచ్చెక్కిపోతుంది" అని అన్నారు.
జయమ్మ క్యారెక్టర్ కోసం చాలా కష్టపడ్డా!
ఈ సినిమాలో తాను పోషించిన జయమ్మ పాత్ర కోసం చాలా కష్టపడ్డానని రష్మిక చెప్పారు. "రణబాలి చాలా కష్టమైన సినిమా. 1870ల కాలం నాటి మద్రాస్ కరవు నేపథ్యంలో సాగే కథ ఇది. ఆ కాలానికి తగ్గట్టు మారడం, ఆ ఎమోషన్స్ పండించడం మామూలు విషయం కాదు. దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యన్ మమ్మల్ని ఆ కాలంలోకి తీసుకెళ్లారు. నా కెరీర్లో జయమ్మ ఎప్పటికీ ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్గా నిలిచిపోతుంది" అని అన్నారు.
ట్రోల్స్పై బోల్డ్ కామెంట్స్
సామాజిక మాధ్యమాల్లో తనపై వచ్చే కొన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్పై, ట్రోల్స్పై రష్మిక తనదైన రీతిలో స్పందించారు. "బయట నా ప్రవర్తన గురించి, నా ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి కొందరు చాలా రకాలుగా మాట్లాడుతుంటారు. కానీ నేను ఎప్పుడూ అందరితో నవ్వుతూ, పాజిటివ్గా ఉండడానికే ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంటాను. దాన్ని ఎవరైనా బలహీనతగా అనకుుంటే నాకేం పర్లేదు. ఎవరి కోసమో నా ఒరిజినాలిటీని, నా నవ్వును నేను మార్చుకోలేను" అంటూ తేల్చిచెప్పారు. ఇక తనను సపోర్ట్ చేసే ఫ్యాన్స్కు ఆమె కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. "సోషల్ మీడియాలో నా కోసం మీరు చేసే బ్యూటిఫుల్ ఎడిట్స్, క్యూట్ రీల్స్, పెట్టే ప్రతి కామెంట్ నేను రెగ్యులర్గా చూస్తూనే ఉంటాను. మీరు నాపై చూపిస్తున్న ఈ ప్రేమకు నేను ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను" అని అన్నారు.
థియేటర్లలోనే చూడండి!
ఇక రణబాలి చిత్రం గురించి మాట్లాడుతూ, "అక్టోబర్ 16న రణబాలి వస్తోంది. ఇది థియేటర్లలో మాత్రమే చూడాల్సిన ఒక విజువల్ వండర్. కచ్చితంగా అందరూ మీ ఫ్యామిలీ కలిసి థియేటర్లలో చూడండి. మమ్మల్ని దీవించండి" అని అన్నారు.
All of us, when Jayamma speaks 😍😍 Watch @iamRashmika 's speech at the #RANABAALI GRAND PRE-RELEASE EVENT ❤🔥 Watch live here! ▶️ https://t.co/4LRFlizkNt #Ranabaali GRAND RELEASE WORLDWIDE ON 16.10.26. #NeverForget #RanabaaliOnOct16th https://t.co/DxH3s53wrM— RANABAALI (@RanabaaliFilm) October 13, 2026