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విజయ్ మీసాలు తిప్పుతూ ఉంటే- నాకు నిజంగానే భయమేసేది: రష్మిక

రణబాలి ప్రీ-రిలీజ్​ ఈవెంట్​లో రష్మిక మందాన తన భర్త విజయ్​ గురించి కొన్ని క్యూట్​ విశేషాలు పంచుకున్నారు. తను ఇప్పటికే విజయ్​కు ఫ్యాన్​ గర్ల్​గానే ఉన్నానని చెప్పుకొచ్చారు.

Rashmika Speech at Ranabaali Event
రణబాలిలో విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మంధన్నా (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 14, 2026 at 12:38 PM IST

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Rashmika Speech At Ranabaali Event : రణబాలి సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండ క్యారెక్టర్​, అతని లుక్ చాలా పవర్​ఫుల్​గా ఉంటుందని రష్మిక అన్నారు. షూటింగ్ సమయంలో విజయ్ తన​ మీసాలు తిప్పుతూ, రణబాలి పాత్రలో సీరియస్​గా నటిస్తున్నప్పుడు, అది చూసిన తనకు నిజంగానే భయమేసేది అని అన్నారు. రణబాలి ప్రీ-రిలీజ్​ ఈవెంట్​లో ఆమె తన నిజజీవిత భర్త విజయ్​ దేవరకొండ గురించి పలు ఆసక్తికరమై విషయాలు చెప్పారు.

ఇప్పటికీ ఫ్యాన్​ గర్ల్​నే!
విజయ్​ నటన, డెడికేషన్​ గురించి రష్మిక మాట్లాడుతూ, "విజ్జూ (విజయ్​) మనకు పెళ్లయినప్పటికీ, నీ పక్కన నిలబడితే చాలు నాకు అస్సలు పెళ్లయిన ఫీలింగ్ రావడం లేదు. ఇప్పటికీ నీ వర్క్ చూస్తుంటే, నేనొక బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్​ గర్ల్​లాగే ఫీలవుతున్నాను. రణబాలి కోసం నువ్వు పడిన కష్టం, నీ ప్యాషన్​ చూస్తే ఎవరికైనా పిచ్చెక్కిపోతుంది" అని అన్నారు.

జయమ్మ క్యారెక్టర్ కోసం చాలా కష్టపడ్డా!
ఈ సినిమాలో తాను పోషించిన జయమ్మ పాత్ర కోసం చాలా కష్టపడ్డానని రష్మిక చెప్పారు. "రణబాలి చాలా కష్టమైన సినిమా. 1870ల కాలం నాటి మద్రాస్​ కరవు నేపథ్యంలో సాగే కథ ఇది. ఆ కాలానికి తగ్గట్టు మారడం, ఆ ఎమోషన్స్​ పండించడం మామూలు విషయం కాదు. దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యన్​ మమ్మల్ని ఆ కాలంలోకి తీసుకెళ్లారు. నా కెరీర్​లో జయమ్మ ఎప్పటికీ ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్​గా నిలిచిపోతుంది" అని అన్నారు.

ట్రోల్స్​పై బోల్డ్ కామెంట్స్​
సామాజిక మాధ్యమాల్లో తనపై వచ్చే కొన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్​పై, ట్రోల్స్​పై రష్మిక తనదైన రీతిలో స్పందించారు. "బయట నా ప్రవర్తన గురించి, నా ఎక్స్​ప్రెషన్స్ గురించి కొందరు చాలా రకాలుగా మాట్లాడుతుంటారు. కానీ నేను ఎప్పుడూ అందరితో నవ్వుతూ, పాజిటివ్​గా ఉండడానికే ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంటాను. దాన్ని ఎవరైనా బలహీనతగా అనకుుంటే నాకేం పర్లేదు. ఎవరి కోసమో నా ఒరిజినాలిటీని, నా నవ్వును నేను మార్చుకోలేను" అంటూ తేల్చిచెప్పారు. ఇక తనను సపోర్ట్ చేసే ఫ్యాన్స్​కు ఆమె కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. "సోషల్ మీడియాలో నా కోసం మీరు చేసే బ్యూటిఫుల్ ఎడిట్స్​, క్యూట్ రీల్స్​, పెట్టే ప్రతి కామెంట్ నేను రెగ్యులర్​గా చూస్తూనే ఉంటాను. మీరు నాపై చూపిస్తున్న ఈ ప్రేమకు నేను ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను" అని అన్నారు.

థియేటర్లలోనే చూడండి!
ఇక రణబాలి చిత్రం గురించి మాట్లాడుతూ, "అక్టోబర్​ 16న రణబాలి వస్తోంది. ఇది థియేటర్లలో మాత్రమే చూడాల్సిన ఒక విజువల్ వండర్. కచ్చితంగా అందరూ మీ ఫ్యామిలీ కలిసి థియేటర్లలో చూడండి. మమ్మల్ని దీవించండి" అని అన్నారు.

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