'ప్రేమ మిమ్మల్ని మంచి వ్యక్తిగా మారుస్తుంది'- ధనుష్‌తో డేటింగ్ రూమర్ల వేళ మృణాల్

కోలీవుడ్ స్టారీ హీరో ధనుష్‌తో మృణాల్ లవ్ ఉన్నట్లు వార్తలు- ఈ క్రమంలో ప్రేమ గురించి మృణాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ప్రేమను అందమైన అనుభూతిగా అభివర్ణించిన హీరోయిన్

Mrunal Thakur on Love
Mrunal Thakur on Love (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 3, 2026 at 10:20 PM IST

3 Min Read
Mrunal Thakur on Love : తమిళ హీరో ధనుష్, స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్ లవ్‌లో ఉన్నారని, ఈ క్రమంలో డేటింగ్ చేస్తున్నారని గత కొంతకాలంగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అలాగే ధనుష్, మృణాల్ పెళ్లి ఫిబ్రవరి 14న జరగనుందని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ ప్రచారం వేళ మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమ గురించి తన అభిప్రాయాలను ఓ ఇంటర్వ్యూలో షేర్ చేసుకున్నారు. లవ్ గురించి మృణాల్ ఏమన్నారంటే?

ప్రేమ మిమ్మల్ని మంచి వ్యక్తిగా మారుస్తుంది : మృణాల్ ఠాకూర్
ప్రేమ అనేది ఒక అందమైన అనుభూతి అని, ఈ భూమిపై ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ లవ్ కలగాలని మృణాల్ చెప్పుకొచ్చారు. ప్రేమ అనేది మిమ్మల్ని ఒక మంచి వ్యక్తిగా మారుస్తుందన్నారు. "లవ్ అనేది మిమ్మల్ని మీరు పునర్ సృష్టించుకోవడం, మీ బాల్యం నుంచి ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడం లాంటిది. ప్రేమ ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందమైన విషయం. ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితంలో ప్రేమను పొందాలని నేను ఆశిస్తున్నాను." అని మృణాల్ స్పష్టం చేశారు.

ప్రేమలో ఎవరు ఎక్కువ త్యాగం చేస్తారు? పురుషుడా లేక మహిళనా? అని ఇంటర్వ్యూలో ఎదురైన ప్రశ్నకు మృణాల్ తనదైన శైలిలో సమాధానం ఇచ్చారు. ఎవరైనా ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు, వారు లింగంతో సంబంధం లేకుండా తమ భాగస్వామి కోసం పనులు చేస్తారని అన్నారు. "ప్రేమలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఎక్కువ త్యాగం చేస్తారు. కానీ ప్రేమలో ముఖ్యమైనది దానిని అంగీకరించడం. కొన్నిసార్లు ప్రేమను స్వీకరించడం, గుర్తించడం చాలా కష్టం. ప్రేమ నిర్వచనం మారుతుంటుంది. లవ్ మాత్రమే స్థిరంగా ఉంటుంది. మీరు దానిని ఎలా స్వీకరిస్తారు అనేదే ముఖ్యం. అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు ఒకరికి కోసం ఇచ్చిపుచ్చుకొనే ధోరణిలో ఉంటారు. లవ్‌లో ఉన్నప్పుడు మీరు సరెండర్ అయిపోతారు." అని మృణాల్ పేర్కొన్నారు.

'ఆ బ్రేకప్ గురించి నేనేమీ బాధపడలేదు'
అలాగే ఇటీవలే ఓ సినిమా ప్రచారంలో భాగంగా ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న మృణాల్ తన మాజీ ప్రియుడి గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. తన మాజీ బాయ్‌ఫ్రెండ్‌తో బంధం ముగిసిపోయినందుకు తానేమీ బాధ పడలేదని చెప్పారు. తాను యాక్టింగ్‌ చేయడం కూడా తన లవర్‌కు నచ్చలేదని, విడిపోవడానికి అది కూడా ఓ కారణమన్నారు. బ్రేకప్ చెప్పినందుకు తానేం బాధపడలేదని, తన మాజీ ప్రియుడి మనస్తత్వం గురించి జాలి పడ్డానని మృణాల్ చెప్పుకొచ్చారు. అలాంటివాళ్లతో కొనసాగడం కూడా కష్టమేనని, అందుకే విడిపోయామని తెలిపారు.

ధనుష్ డేటింగ్ వార్తలపై స్పందిన మృణాల్
కొన్నాళ్లుగా తమిళ స్టార్ హీరో ధనుష్‌తో మృణాల్ డేటింగ్‌లో ఉన్నారనే వార్తలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ వార్తలపై మృణాల్ ఇటీవలే స్పందించారు. ధనుష్‌ తనకు మంచి స్నేహితుడని ఆ ప్రచారాన్ని ఖండించారు మృణాల్‌. ఆ తర్వాత టీమ్‌ఇండియా స్టార్‌ బ్యాటర్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌తో ఆమె డేటింగ్‌లో ఉన్నట్లు వార్తలు రాగా వాటిని మృణాల్ ఖండించారు. ఇలాంటి రూమర్స్‌ వినడానికి ఫన్‌గా ఉంటాయన్నారు. ఇలాంటి వార్తలను సృష్టిస్తుంటారని, వాటిని చూసి తాను నవ్వుకుంటాయని తెలిపారు. ఫ్రీ పీఆర్‌ స్టంట్స్‌ ఇవన్నారు.

ఇక తెలుగులో మృణాల్ అడివి శేష్ లీడ్ రోల్‌లో తెరకెక్కుతున్న 'డకాయిట్​, ఓ ప్రేమ కథ' సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా 'గూఢచారి'కి సీక్వెల్. డైరెక్టర్ షానిల్ డియోల్ ఈ సినిమాను స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ జానర్‌లో రూపొందిస్తున్నారు. దాదాపు రూ.100 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతోంది. సినిమాలో పలు యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్​‌ను పోలాండ్, ఫ్రాన్స్, స్విట్జర్లాండ్, ఇటలీ వంటి దేశాల్లో తీశారు. బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ ఇమ్రాన్ హష్మి ఇందులో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సీనియర్ నటులు అనురాగ్ కశ్యప్, ప్రకాశ్‌రాజ్ కూడా ఆయా పాత్రల్లో మెరవనున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

