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డేటింగ్​లో మృణాల్ ఠాకూర్? - యశస్వి జైస్వాల్​తో ఉన్న వీడియో వైరల్!

మళ్లీ తెరపైకొచ్చిన మృణాల్ ఠాకూర్ డేటింగ్ రూమర్స్ - ఈ సారి క్రికెటర్ యశస్వి జైస్వాల్​తో!- అసలు నిజమెంత?

Mrunal Thakur Dating News
Mrunal Thakur Dating News (Source: Mrunal Thakur Insta post, Eenadu)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 28, 2026 at 3:36 PM IST

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Mrunal Thakur Dating Rumours: స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్‌ ఠాకూర్‌, భారత క్రికెటర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌ డేటింగ్‌లో ఉన్నారంటూ కొన్ని రోజులుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల వీరిద్దరూ ముంబయిలోని ఓ కేఫ్‌లో కలిసి కనిపించడం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారింది. తాజాగా ఈ వీడియోపై ప్రముఖ ఆంగ్ల మీడియా క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ వార్తల్లో ఇందులో ఎలాంటి నిజం లేదని కొట్టిపారేసింది.

'ముంబయిలోని ఓ ప్రముఖ కేఫ్‌ నుంచి యశస్వి జైస్వాల్ మొదట బయటకు వచ్చి కారు ఎక్కగా, ఆ వెనకే మృణాల్‌ సైతం బయటకు వచ్చారు. ఇద్దరూ ఒకే కేఫ్‌ వద్ద కనిపించడంతో ఇరువురూ డేటింగ్​లో ఉన్నారంటూ నెట్టింట ఊహాగానాలు ఎక్కువయ్యాయి. కానీ వారిద్దరూ ఒకే టైమ్​లో ఆ కేఫ్​కు వెళ్లలేదు. మృణాల్‌ ఠాకూర్ తన ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి కేఫ్‌కు వెళ్లింది. ఇక యశస్వి జైస్వాల్ మాత్రం మృణాల్ కంటే ముందుగానే కేఫ్​కు వెళ్లారు. వేర్వేరు సమయాల్లో తీసిన రెండు వీడియోలను కలిపి ఎడిట్‌ చేయడం వల్ల ఈ గందరగోళం నెలకొంది' అని మీడియా స్పష్టం చేసింది.

గతంలోనూ మృణాల్​పై డేటింగ్ రూమర్స్
ఇక మృణాల్‌ ఠాకూర్ డేటింగ్ రూమర్స్‌ రావడం ఇవాళ కొత్తేమీ కాదు. గతంలోనూ కోలీవుడ్ స్టార్ ధనుశ్​తో మృణాల్ సన్నిహితంగా ఉన్న ఫొటోలు బయటకు వచ్చి వైరల్‌ అయ్యాయి. దీనికి స్పందించి ఇద్దరం మంచి ఫ్రెండ్స్​ అని అప్పుడే ఆ రూమర్​ను మృణాల్ ఠాకూర్ కొట్టిపారేశారు. అదే విధంగా భారత క్రికెటర్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌తోనూ డేటింగ్‌ చేస్తున్నారంటూ మృణాల్​పై ప్రచారం నడిచింది. అయితే వాటిని కూడా ఆమె రూమర్స్ అని ఖండించారు.

గతంలో ముంబయిలో జరిగిన మృణాల్ పుట్టినరోజు వేడుకలో హీరో ధనుశ్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా నిలిచారు. అంతే కాకుండా మృణాల్ ఠాకూర్‌ నటించిన 'సన్ ఆఫ్ సర్దార్ 2' స్పెషల్ స్క్రీనింగ్‌కు ధనుశ్ ప్రత్యేకంగా ముంబయికి వెళ్లారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియోలు అప్పట్లో తెగ వైరల్‌ అయ్యాయి. ఈ వీడియోలో ధనుశ్ మృణాల్ చేతిని పట్టుకుని ఆత్మీయంగా మాట్లాడుతున్న వీడియో బాగా వైరల్ అయింది. ముఖ్యంగా అసలు తనకు సంబంధమే లేని పార్టీకి ధనుశ్, మృణాల్‌ కోసమే వెళ్లినట్లు సినీ వర్గాల్లో సైతం అప్పట్లో ఎక్కువగా చర్చ నడిచింది.

ఈ క్రమంలో మృణాల్​ ఠాకూర్​ను ధనుశ్​ తన ఫ్యామిలీకి కూడా పరిచయం చేసి ఉంటారని పలువురు భావించారు. అయితే ఈ జంట రిలేషన్​షిప్​పై ఇప్పటికీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఇప్పుడు లేటెస్ట్​గా భారత యువ క్రికెటర్ యశస్వి జైశ్వాల్​తోనూ మృణాల్ డేటింగ్ రూమర్స్ రావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

తనదైన మార్క్ నటనతో గుర్తింపు
టీవీ సీరియల్స్​లో నటిగా తన ప్రస్థానాన్ని స్టార్ట్ చేసిన మృణాల్ ఠాకూర్ తక్కువ టైమ్​లోనే హృతిక్ రోషన్ సరసన "సూపర్ 30" సినిమాతో బాలీవుడ్‌కు నాయికగా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇది మంచి హిట్ అయింది. అదే ఏడాది జాన్ అబ్రహం సరసన "బట్లా హౌస్"లోనూ నటించింది. రెండు సినిమాలు కమర్షియల్‌గా విజయం సాధించడంతో ఆమెకు క్రేజ్ బాగా పెరిగింది. ఆ తర్వాత ఆమెకు అవకాశాలు వరుస కట్టాయి. తెలుగులో వచ్చిన 'సీతారామం', 'కల్కి', 'హాయ్ నాన్న', 'ఫ్యామిలీ మ్యాన్', 'డెకాయిట్' మొదలైన చిత్రాల్లో మంచి ఫర్పార్మెన్​తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అదే విధంగా హిందీలో 'సర్దార్2', 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' తదితర చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించారు. ప్రస్తుతం అల్లు-అర్జున్-అట్లీ కాంబినేషన్​లో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందుతున్న 'రాకా' లో కీలక పాత్రలో నటించనున్నారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

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