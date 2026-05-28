మెగా ఫోన్ పట్టనున్న​ 'పెద్ది'​ సినిమాటోగ్రాఫర్- హీరో ఎవరు? కథేంటి?

అద్భుతమైన సినిమాటోగ్రఫీతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రత్నవేలు - దర్శకుడిగా మెగాఫోన్ పట్టేందుకు సిద్ధం!

Published : May 28, 2026 at 12:04 PM IST

Rathnavelu Turns Director : టాలీవుడ్‌లో విజువల్ మ్యాజిషియన్‌గా గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేలు త్వరలో దర్శకుడిగా మారబోతున్నారనే వార్త ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. రంగస్థలం, ఎంతిరన్, తాజాగా రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న 'పెద్ది' వంటి భారీ చిత్రాలకు తన అద్భుతమైన సినిమాటోగ్రఫీతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. దర్శకత్వంపై ఎంతోకాలంగా ఆసక్తి చూపుతున్న ఆయన, తన తొలి సినిమా కోసం బలమైన కథను సిద్ధం చేసుకుంటున్నారని తెలుస్తోంది. ఆ విషయాన్ని పరోక్షంగా ఆయనే పెద్ది ప్రమోషన్స్​లో చెప్పారు.

భావోద్వేగాలతో కూడిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ను తెరకెక్కించాలనే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇటీవలే 'పెద్ది' సినిమా పనులను రత్నవేలు పూర్తి చేశారు. అయితే, ప్రస్తుతం ఆయన తీయబోయే సినిమా కోసం రచన, స్క్రిప్ట్ డెవలప్‌మెంట్‌పై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టేందుకు కొంత విరామం తీసుకోవాలని భావిస్తున్నారట. ఎన్నో ఏళ్లుగా తన పనితనంతో తెలుగు, తమిళ చిత్రసీమల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న ఆయన, ఇప్పుడు దర్శకుడిగా ఎలాంటి మ్యాజిక్ చూపిస్తారో అన్న ఆసక్తి అందరిలో నెలకొంది.

సినిమాటోగ్రఫీకి ప్రత్యేకమైన స్టైల్‌
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో సినిమాటోగ్రఫీకి ప్రత్యేకమైన స్టైల్‌ను తీసుకొచ్చిన వారిలో రత్నవేలు పేరు ముందుంటుంది. కథలోని భావోద్వేగాన్ని కెమెరా ఫ్రేమ్‌ల ద్వారా చూపించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. దర్శకుడు సుకుమార్‌తో ఆయన చేసిన సినిమాలు ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. సుకుమార్​ దర్శకత్వంలో 2004లో విడుదలైన 'ఆర్య' సినిమాతో రత్నవేలు తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరయ్యారు. అల్లు అర్జున్‌ను స్టైలిష్‌గా చూపించిన తీరు అప్పట్లో కొత్త ట్రెండ్‌ను సెట్ చేసింది. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన మరో సినిమా 'జగడం' ఇందులో సిటీ లైఫ్​, యూత్​కు వచ్చే కోపాన్ని రత్నవేలు తన కెమెరాతో అందంగా చూపించారు. మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన "1 నేనొక్కడినే" సినిమాను రత్నవేలు కెరీర్‌లో అత్యంత సవాలుతో కూడిన సినిమాగా అభిమానులు భావిస్తారు. ఎందుకంటే, ప్రత్యేకమైన కెమెరాలు, విభిన్నమైన ఫ్రేమింగ్‌తో 1 సినిమా విజువల్‌గా తెరకెక్కించారని ప్రేక్షకుల అభిప్రాయం. యూత్‌ఫుల్ లవ్ స్టోరీగా వచ్చిన 'కుమారి 21ఎఫ్'లో రత్నవేలు నేచురల్ విజువల్ స్టైల్‌ను చూపించారు. కథకు తగ్గట్టుగా లైటింగ్, కలర్ ప్యాటర్న్‌ను ఉపయోగించారు.

కెరీర్ బెస్ట్ 'రంగస్థలం'
'రంగస్థలం' సినిమాను రత్నవేలు కెరీర్‌లో మైలురాయిగా చెప్పుకోవచ్చు. 1980ల గ్రామీణ వాతావరణాన్ని చాలా సహజంగా వెండితెరపై ఆవిష్కరించారు. గ్రామం, పొలాలు, లైటింగ్ అన్నీ ప్రేక్షకుడిని ఆ కాలానికి తీసుకెళ్లేలా చూపించారు. ఈ సినిమాకు ఆయన పలు అవార్డులు అందుకున్నారు. అనిల్​ రావిపూడి దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన సినిమా 'సరిలేరు నీకెవ్వరు'లో కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌కు తగ్గట్టుగా కలర్‌ఫుల్ విజువల్స్ అందించారు. ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ నటించిన "పెద్ది" సినిమాకు ఆయన పని చేశారు. ఈ సినిమా దిల్లీ సీక్వెన్స్​ షూట్‌లో ఫిల్మ్ నెగటివ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించినట్టు ఇటీవల రత్నవేలు వెల్లడించడం ఆసక్తికరంగా మారింది.

'బ్రహ్మోత్సవం' సినిమాలో సంప్రదాయ కుటుంబ వాతావరణాన్ని అందంగా చూపించడంలో రత్నవేలు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టారు. ప్రతి ఫ్రేమ్ పండుగ వాతావరణాన్ని గుర్తు చేసేలా చూపించిన తీరుకు అభిమానులు ఫిదా అయిపోయారు. చిరంజీవి రీ-ఎంట్రీ మూవీ 'ఖైదీ నెం.150'లో మెగాస్టార్‌ను మాస్, స్టైలిష్‌గా చూపించారు. పాటలు, ఫైట్లలో రత్నవేలు కెమెరా వర్క్ మార్క్​ కనిపించిదని అభిమానులను చర్చించుకున్నారు. ఇలా రత్నవేలు తీసిన ప్రతి సినిమాలో తన క్రియేటివిటీని చూపిస్తూ అభిమానులను అలరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు డైరెక్టర్​గా ఎప్పుడు మెగా ఫోన్ పడతారో వేచి చూడాలి.

